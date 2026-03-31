Pourquoi votre cerveau vieillit plus vite si vous dépassez ce nombre de tasses de café par jour : les neurologues alertent

Pour beaucoup, le café fait partie du quotidien. Mais une nouvelle étude présentée lors de la conférence internationale de l’Alzheimer’s Association (AAIC) 2024 aux États-Unis invite à revoir un peu nos habitudes : selon ces travaux, boire plus de trois tasses de café par jour pourrait accélérer le déclin cognitif chez les personnes de 60 ans et plus.

Que risque-t-on en buvant trop de café ?

Des chercheur·se·s d’Australie et des États-Unis ont suivi des personnes pendant plusieurs années pour analyser les liens entre café et cognition. Ils observent que la consommation modérée (1 à 3 tasses par jour) pourrait freiner le déclin des capacités mentales, tandis que dépasser cette limite pourrait produire des effets négatifs. Les résultats sont surtout préoccupants pour les gros consommateurs : ces personnes ont montré un déclin plus rapide de l’intelligence fluide, qui sert à résoudre des problèmes abstraits et à repérer des motifs complexes. Le vocabulaire et les connaissances générales ont aussi été affectés chez ces sujets.

La consommation moyenne de café en Allemagne, selon un sondage du Deutscher Kaffeeverband, est d’environ quatre tasses par jour, ce qui place beaucoup d’Allemands dans la catégorie des « forts consommateurs », une donnée à regarder de près au regard des conclusions de l’étude.

Comment l’étude a été menée

Les auteurs se sont appuyé·e·s sur la UK Biobank, une base de données qui recense des informations génétiques et des facteurs de santé sur un demi-million de Britanniques. L’échantillon retenu comprenait environ 8 500 personnes de plus de 60 ans, d’âge moyen 67,8 ans, majoritairement des femmes (60 %) et des personnes blanches (97 %). Au départ, aucun déficit cognitif n’avait été détecté chez ces participant·e·s.

Les variables cognitives ont été mesurées en fonction de la consommation autodéclarée de café et de thé. Cette méthode, sujette aux biais de mémoire, a quand même permis de classer la consommation en trois catégories : aucune consommation, consommation modérée, et forte consommation.

Le thé, une bonne alternative ?

À la différence du café, le thé semble offrir une certaine protection cognitive : les personnes qui buvaient fréquemment du thé ont présenté de meilleures performances cognitives que celles qui n’en consommaient pas du tout. Cela souligne qu’il faut distinguer les boissons entre elles et leurs effets spécifiques sur la santé cognitive.

Des études antérieures vont dans le même sens pour une consommation modérée de café, qui pourrait contribuer à réduire le risque de plusieurs maladies graves, comme les accidents vasculaires cérébraux, l’insuffisance cardiaque, certains cancers, le diabète, et même la maladie de Parkinson. Mais ces bénéfices semblent liés à une consommation modérée.