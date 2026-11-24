À en croire les Notaires du Grand Paris, qui présentent ce 24 novembre 2026 le bilan de l’immobilier ancien au troisième trimestre, les ménages qui achètent pour la première fois constituent l’essentiel de la clientèle active dans la région. Les investisseurs locatifs et les acheteurs étrangers, eux, sont peu présents. Ce serait plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui cherchent un logement pour y vivre si, au même moment, les notaires ne faisaient pas état de davantage de refus de prêts et de délais plus longs pour obtenir une offre de financement (page 5 de leur dossier de presse).

Ce qui est en train de changer, c’est notamment le coût du crédit immobilier. Le taux nominal moyen des prêts immobiliers du secteur concurrentiel en France est passé de 3,25 % en juin 2026 à 3,49 % en octobre, d’après l’Observatoire Crédit Logement/CSA. Pour deux personnes qui achètent exactement le même appartement au même prix mais empruntent à des taux différents, il n’y a aucune raison que l’effort financier demandé chaque mois soit identique.

S’endetter pour un quart de siècle

On peut, bien sûr, étaler le remboursement d’un emprunt sur une durée plus importante afin de contenir les mensualités. C’est une solution à laquelle les banques ont de plus en plus recours : en octobre 2026, selon les statistiques de l’Observatoire Crédit Logement/CSA, 49,3 % de la production de prêts à l’accession concernait des durées d’au moins 25 ans. Une durée plus longue peut réduire la mensualité mais, à taux et capital identiques, elle augmente le coût total des intérêts.

Un autre élément est important : l’apport personnel. L’Observatoire note à l’échelle nationale que l’apport des emprunteurs progresse de 2,2 % sur les dix premiers mois de 2026 par rapport à la même période de 2025. Mais il relie notamment cette augmentation à la présence de ménages revendant un premier logement et de foyers plus aisés parmi ceux qui parviennent à obtenir un prêt. Ce n’est pas l’épargne de l’ensemble des candidats à l’achat qui aurait soudainement augmenté.

Et c’est là une difficulté particulière pour qui cherche à devenir propriétaire pour la première fois. Les prix des logements franciliens diminuent certes de 1,5 % en un an, d’après les notaires, mais cette baisse ne fait pas apparaître un apport personnel sur le compte bancaire d’un ménage. Elle ne garantit pas davantage que sa demande de crédit aboutira. Les ventes de logements anciens en Île-de-France sont d’ailleurs en recul de 4 % sur un an au troisième trimestre, alors que des propriétaires préfèrent encore attendre plutôt que de diminuer davantage le prix de leur bien.