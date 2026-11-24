Depuis janvier 2026, les retraits dépassent les dépôts de 9,54 milliards d’euros sur le Livret A. En octobre, la Caisse des dépôts confirme la pire année depuis 2008 pour ce placement réglementé. L’assurance-vie enregistre, elle, des collectes record.

Huit mois de décollecte pour le Livret A

Créé en 1818, le Livret A est accessible sans condition de revenus et plafonné à 22 950 euros. Parmi les 58 millions de comptes recensés en 2025 par la Banque de France, la majorité appartient à des foyers aux revenus limités ; pour des millions de ménages modestes, ce livret constitue leur seule réserve financière. En 2026, seuls juillet et août ont affiché une collecte positive. Octobre marque ainsi le huitième mois de décollecte depuis janvier.

Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne, relie les retraits aux dépenses des ménages : « Dans un contexte de baisse du pouvoir d’achat avec la hausse du coût de l’énergie, les ménages ont été amenés à puiser dans leurs livrets ». Pour ceux qui doivent payer leurs factures, retirer de l’argent du Livret A ne relève pas d’un arbitrage entre placements.

Un taux de 1,7 % face à une inflation de 3,4 %

En octobre 2026, l’inflation atteint 3,4 %, contre un taux de 1,7 % pour le Livret A : l’écart est de 1,7 point. Le Figaro rappelle que l’encours du livret s’établit à 440 milliards d’euros et recule. Pour les ménages dont l’épargne se concentre sur ce placement, la hausse des prix réduit le pouvoir d’achat des sommes mises de côté.

Les prix de l’énergie ont augmenté de 25 % entre octobre 2025 et octobre 2026. Chauffage et carburant occupent une part proportionnellement plus élevée du budget des foyers modestes que de celui des foyers aisés. Selon la Banque de France, 15 % des Livrets A avaient atteint leur plafond en 2025. Au plafond de 22 950 euros, l’écart entre inflation et rémunération représente environ 390 euros de pouvoir d’achat sur un an.

L’assurance-vie collecte, le LDDS recule aussi

France Assureurs a enregistré 15,4 milliards d’euros de dépôts en assurance-vie en septembre 2026. Les détenteurs de ce placement peuvent répartir leur épargne entre fonds en euros et unités de compte, avec une fiscalité avantageuse après huit ans ; certains fonds en euros performants offrent des rendements supérieurs à 4 %. Philippe Crevel évoque « un phénomène qui détourne les épargnants de ce produit, au profit de l’assurance vie aux rendements plus intéressants, dont la collecte atteint des niveaux records ».

Les retraits des foyers modestes, qui puisent dans leurs réserves pour leurs dépenses, ne répondent pas à la même logique que les arbitrages vers l’assurance-vie. Le Cercle de l’Épargne note également une décollecte de 2,54 milliards d’euros sur le Livret de développement durable et solidaire (LDDS). Autre placement réglementé, Le LEP en février 2027 pourrait voir son taux augmenter à 3,2% ; son plafond est de 10 000 euros et il est réservé aux épargnants éligibles.

Un plafond du Livret A relevé dès février 2027

Le gouvernement propose de porter le plafond du Livret A entre 25 000 et 30 000 euros dès février 2027, comme l’a annoncé par Sébastien Lecornu. L’objectif affiché est de financer les lycées et l’adaptation climatique par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts. Les banques se montrent sceptiques. Un plafond plus élevé donnerait davantage de marge aux titulaires qui ont déjà atteint la limite actuelle, soit 15 % des Livrets A en 2025 ; il ne changerait pas les sommes disponibles pour les ménages qui doivent puiser dans leur épargne.