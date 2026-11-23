MicrodB annonce l’homologation d’un radar capable de repérer les véhicules anormalement bruyants. La technologie intéresse les communes, mais l’enjeu dépasse largement les voitures et les motos : pour les habitants exposés au bruit de la circulation, il est question de sommeil, de logement et de tranquillité au quotidien.

On peut s’habituer au passage des voitures. Pas forcément à celui d’une moto qui accélère sous les fenêtres, ni au véhicule dont l’échappement réveille tout un immeuble. C’est contre ces épisodes de bruit particulièrement intense que les radars sonores promettent d’agir. Encore faut-il identifier précisément leur origine, ce qui n’a rien d’évident lorsque plusieurs véhicules circulent ensemble.

MicrodB, entreprise française spécialisée dans l’acoustique, assure avoir obtenu l’homologation de dBFlash par le Laboratoire national de métrologie et d’essais. Développé avec Cegelec EDR, cet équipement réunit des microphones directionnels, un sonomètre, une caméra et un système d’analyse pour isoler le véhicule responsable. Son intérêt immédiat, selon le communiqué de novembre 2026, est de permettre aux communes de mesurer ces nuisances et de mieux connaître les lieux où elles se produisent. La verbalisation automatique, elle, attend encore un cadre juridique complet.

Dans certains quartiers, trouver le calme est déjà compliqué

L’annonce tombe alors que les nuisances sonores pèsent lourd dans la vie quotidienne. En octobre 2026, une enquête du CRÉDOC réalisée pour Bruitparif auprès de 3 000 Franciliens indiquait que 44 % des personnes interrogées citaient le bruit parmi les principaux problèmes affectant leur quartier. Et parmi celles qui déclaraient des conséquences du bruit sur leur santé, 72 % évoquaient des troubles du sommeil.

L’enquête éclaire aussi une différence de conditions de vie. Dans l’ensemble de la région, 16 % des répondants disent ne pas disposer d’un lieu calme à proximité de leur domicile. La proportion atteint 20 % parmi les habitants du parc social et 23 % en Seine-Saint-Denis. Ce n’est pas une mesure du bruit routier à elle seule, mais cela rappelle une évidence : les possibilités de s’éloigner des nuisances ne sont pas les mêmes pour tout le monde.

L’Organisation mondiale de la santé identifie de longue date le bruit des transports comme un problème de santé publique. Le bruit n’est donc pas seulement une question de confort ou de mauvaise humeur. Il peut perturber le sommeil et, selon l’exposition, contribuer à des effets sanitaires plus durables.

Un outil contre les excès, pas une solution à tous les bruits de circulation

Reste à savoir ce qu’un radar sonore changera dans une rue. Le dispositif de MicrodB cherche à attribuer un bruit anormal à un véhicule précis ; il ne fait pas disparaître le fond sonore permanent d’un axe très fréquenté. Limiter les accélérations tapageuses ne remplace ni l’aménagement des voies, ni les autres politiques de réduction du bruit.

C’est pourquoi le Cerema prévoit d’évaluer les niveaux sonores avant, pendant et après l’installation, afin de voir si le comportement des conducteurs évolue réellement et si les effets durent. Une démarche importante : disposer d’une machine capable de constater un bruit et retrouver, quelques mois plus tard, une rue devenue plus paisible sont deux résultats différents.

La question des images et des plaques d’immatriculation reste également encadrée par des règles de traitement des données. Dans une réponse au Sénat le 15 octobre 2026, le gouvernement indiquait que la réglementation nécessaire aux sanctions automatiques n’était pas encore finalisée. Les riverains disposent donc, à ce stade, d’une perspective technologique et d’un moyen supplémentaire de documenter leur environnement. Le bénéfice concret pour leurs nuits reste à mesurer.