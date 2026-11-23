Une nouvelle étude de l’Institut Terram évalue à sept millions le nombre de foyers motorisés qui dépendent de leur voiture tout en peinant à en financer l’usage. Une contrainte qui peut se traduire par des déplacements annulés, des réparations repoussées et un accès plus difficile aux services essentiels.

Pour un salarié qui travaille de nuit, un parent qui doit accompagner ses enfants ou une personne qui vit loin d’un cabinet médical, la voiture ne représente pas seulement un moyen de gagner du temps. Elle peut être la condition pour sortir de chez soi. Mais cette liberté de mouvement se paie, et lorsque le budget ne suit plus, elle devient fragile.

Selon l’étude La France vue du volant de l’Institut Terram, publiée en novembre 2026 et réalisée avec OpinionWay auprès de 3 214 adultes, 28 % des ménages motorisés cumulent une forte dépendance automobile et des difficultés à financer cette dépense. Cela représente une estimation d’environ sept millions de foyers. Il ne s’agit pas de sept millions de personnes recensées individuellement.

Là où le bus n’existe pas, le prix du carburant décide du déplacement

Parmi les actifs qui vont travailler en voiture, 53 % déclarent ne disposer d’aucune alternative en transports en commun. La proportion atteint 80 % chez les actifs ruraux utilisant leur voiture pour travailler. Dans ces conditions, demander de réduire les kilomètres parcourus ne suffit pas : certains trajets ne peuvent tout simplement pas disparaître sans bouleverser l’organisation de la vie quotidienne.

Il en va de même pour les soins. D’après l’étude Terram, 76 % des habitants des communes rurales estiment qu’il leur serait difficile ou impossible d’accéder à un médecin sans voiture. Cette donnée ne mesure pas des consultations effectivement annulées ; elle décrit la dépendance déclarée à un véhicule pour accéder à un service dont personne ne peut raisonnablement se passer.

Et les sacrifices sont déjà visibles. Parmi les foyers dépendants et financièrement exposés, 55 % ont renoncé à au moins un déplacement à cause du prix du carburant au cours des douze derniers mois et 45 % ont réduit d’autres dépenses pour continuer à rouler. Même la voiture elle-même finit par faire les frais de ces arbitrages : 26 % ont reporté une réparation ou un entretien.

La mobilité, une forme de précarité qui ne s’arrête pas à la voiture

Une enquête différente permet de mesurer la portée sociale du problème. Le Baromètre des mobilités du quotidien 2026, réalisé par Ipsos pour Wimoov, estime que 17 millions d’adultes en France sont en situation de précarité de mobilité, soit 31 % de la population majeure. Il inclut des difficultés d’accès au transport plus larges que la seule possession d’un véhicule : ce chiffre ne peut donc pas être additionné à l’estimation de Terram.

D’après ce baromètre, 10 % des Français ont renoncé à un emploi, à une formation ou à une candidature faute de pouvoir s’y rendre. Et 14 % déclarent avoir renoncé à un rendez-vous médical en raison de difficultés de transport. La précarité de mobilité ne se résume donc pas à une ligne de dépenses : elle peut réduire les possibilités de gagner sa vie, de se former ou de se faire soigner.

Le problème rejoint celui de l’accès aux services publics, particulièrement sensible dans les territoires où les trajets sont plus longs et les alternatives plus rares. Il concerne aussi les proches qui conduisent pour ceux qui ne le peuvent pas, une aide dont les enquêtes statistiques ne rendent pas toujours compte dans toute sa dimension humaine.

L’aide de 100 euros reconduite pour les travailleurs « grands rouleurs » entre octobre et décembre 2026 peut alléger une partie de la dépense. Elle répond à des conditions de revenus et de kilomètres professionnels : elle n’a donc pas vocation à couvrir toutes les situations de dépendance, notamment celles des personnes sans activité professionnelle ou de celles qui se déplacent d’abord pour des soins ou des obligations familiales.

Derrière la question du carburant, il y a ainsi une autre question, plus difficile à résoudre avec un chèque ponctuel : que devient une personne lorsque l’emploi, les soins ou les liens avec les proches dépendent d’une voiture qu’elle ne peut plus entretenir correctement ?