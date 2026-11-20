La rupture du contrat entre Amazon et une entreprise de livraison à vélo électrique a touché environ 200 salariés à Manhattan. Alors que la ville examine une réforme du statut des livreurs, cet épisode alimente l’affrontement entre défenseurs de l’emploi direct et petites sociétés sous-traitantes.

Pour les livreurs de Kaizen Management Solutions, le débat sur la sous-traitance a pris une tournure très concrète. Le 12 novembre 2026, Streetsblog NYC a révélé qu’une lettre adressée aux salariés annonçait la suppression de postes concernant environ 200 personnes, avec une échéance fixée au 18 novembre. Ces coursiers effectuaient des livraisons pour Amazon à Manhattan, notamment à l’aide de vélos-cargos électriques.

Amazon a confirmé avoir mis fin à son contrat avec Kaizen. L’entreprise invoque des problèmes de sécurité et des manquements contractuels relevés, selon elle, par une enquête. Elle affirme aussi aider les salariés concernés à trouver des possibilités auprès d’autres partenaires de livraison. Les syndicats, eux, voient dans la rupture brutale du contrat une démonstration de la vulnérabilité des travailleurs employés par des sociétés qui dépendent de grands donneurs d’ordre.

Qui est responsable lorsque le contrat commercial s’arrête ?

Les livreurs portant les couleurs d’Amazon ne sont pas nécessairement employés par Amazon. Dans son modèle de Delivery Service Partners, ce sont des entreprises spécialisées qui signent les contrats de travail, organisent les effectifs et assurent l’activité de livraison pour la plateforme. Lorsque la relation commerciale avec le donneur d’ordre prend fin, ces emplois peuvent être directement menacés.

Cette question est au centre du Delivery Protection Act, projet Int. 0518-2026. La proposition soumise au conseil municipal de New York prévoit, sous réserve d’exceptions et de périodes transitoires, que les exploitants des installations du dernier kilomètre emploient directement les personnels assurant leurs activités essentielles.

Le dispositif comprend une priorité de réembauche lorsque des salariés perdraient leur emploi du fait de la résiliation d’un contrat imposée par la nouvelle loi. Il prévoit aussi, pour les salariés relevant de l’exploitant, un préavis de licenciement de 30 jours, sauf faute particulièrement grave, ainsi que des obligations de formation à la sécurité. Ces protections ne sont pas encore en vigueur et ne s’appliquent pas rétroactivement aux salariés de Kaizen du seul fait de leur licenciement annoncé.

Des emplois à protéger, des entreprises à préserver

Les Teamsters défendent la réforme. Leur argument est que les salariés doivent pouvoir s’adresser directement à l’entreprise qui fixe les grandes orientations de l’activité. Les défenseurs du projet évoquent aussi les risques routiers, la cadence des tournées et le poids des donneurs d’ordre sur les conditions de travail.

Amazon présente une autre inquiétude. Le groupe affirme que ses plus de 40 sociétés partenaires locales, employant environ 5 000 personnes, pourraient être déstabilisées par une obligation d’embauche directe. Certaines petites entreprises estiment que la disparition du modèle de sous-traitance les priverait de leur marché. Leurs salariés ne seraient pas nécessairement tous repris par les grands groupes.

Une solution intermédiaire est désormais discutée. Bloomberg rapporte que des élus envisagent d’autoriser des prestataires réellement indépendants, dont la plateforme ne contrôlerait pas étroitement l’organisation des tournées et la gestion du personnel. Cette option tenterait de protéger à la fois les travailleurs et l’existence des entreprises partenaires.

À ce jour, le conseil municipal n’a pas adopté le texte. Pour les livreurs, la question demeure : comment préserver la continuité de leur emploi quand leur entreprise dépend d’un contrat qui peut s’arrêter ?