Huit départements sont en vigilance orange ce vendredi 20 novembre 2026, entre fortes pluies et vent violent. Pour les salariés qui ne peuvent pas rejoindre leur lieu de travail, la règle n’est pas automatique : l’employeur peut retenir le temps non travaillé, mais un accord collectif ou une solution d’organisation peut changer la situation.

Une route inondée, un arbre tombé ou des rafales dangereuses peuvent rendre impossible le trajet vers le travail. La question est concrète ce vendredi : à 6 heures, Météo-France place huit départements en vigilance orange. Le Calvados, la Manche, la Seine-Maritime, la Somme, le Pas-de-Calais et les Landes sont visés pour les pluies-inondations. Le Pas-de-Calais cumule aussi une vigilance orange pour les crues. Les deux départements corses sont en orange pour le vent.

Dans ces conditions, la priorité reste de ne pas se mettre en danger. Météo-France conseille d’éviter les déplacements en cas de pluies-inondations et de ne jamais s’engager sur une route immergée. Mais lorsqu’une absence devient inévitable, que prévoit le droit du travail ?

L’employeur peut retenir les heures non travaillées

La fiche officielle de Service-Public consacrée aux absences pour intempéries, vérifiée le 27 mai 2026, distingue l’absence individuelle d’un salarié et l’arrêt collectif de l’activité. Dans le cas général, lorsque les intempéries empêchent un salarié de se rendre à son poste ou d’arriver à l’heure, l’employeur n’est pas obligé de rémunérer les heures d’absence. Une convention ou un accord collectif peut toutefois prévoir un maintien du salaire plus favorable.

La retenue éventuelle doit être strictement proportionnelle au temps non travaillé. Un retard de deux heures ne donne pas, à lui seul, le droit de retrancher une journée entière de rémunération. Il est donc important de prévenir l’employeur le plus tôt possible et de préciser la durée prévisible de l’absence.

Plusieurs solutions peuvent éviter une perte de salaire. Service-Public cite la possibilité de travailler à distance lorsque le poste s’y prête, de prendre un jour de RTT ou un congé, d’utiliser un repos compensateur ou d’effectuer les heures à un autre moment de la semaine. Ces arrangements dépendent de la situation professionnelle et des règles applicables : le salarié ne peut pas présumer qu’une de ces options s’applique automatiquement.

Chantier arrêté ou salarié bloqué chez lui : la différence pour le BTP

Dans le bâtiment et les travaux publics, le dispositif de chômage-intempéries répond à une autre situation. Lorsque la pluie, une inondation ou le vent rendent dangereux ou impossible le travail sur un chantier, l’employeur peut en décider l’arrêt. Le salarié peut alors bénéficier, sous conditions, d’une indemnisation spécifique, notamment s’il a effectué au moins 200 heures de travail durant les deux mois précédents. Sous les plafonds réglementaires, l’indemnité correspond à 75 % du salaire et n’est due qu’à partir de la deuxième heure perdue.

La distinction est essentielle : selon Service-Public, l’impossibilité de rejoindre un chantier ne suffit pas à ouvrir droit à cette indemnisation. Le régime concerne l’interruption du travail sur le chantier, pas le seul trajet du salarié.

Ce vendredi, Météo-France prévoit encore 40 à 60 millimètres de pluie dans certains secteurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et des pointes de 130 à 160 km/h au Cap Corse. Les salariés concernés ont donc intérêt à suivre les consignes officielles, à prévenir immédiatement leur employeur et à rechercher une organisation compatible avec leur sécurité.

L’édition de 6 heures pour samedi 21 novembre prévoit le maintien d’une vigilance orange pour les crues dans le Pas-de-Calais, tandis que la Corse passerait en jaune pour le vent. La disparition d’une alerte ne signifie pas nécessairement que tous les accès sont aussitôt praticables.