Demander un conseil à une intelligence artificielle ne relève plus seulement de l’aide aux devoirs ou de la recherche d’informations. En France, 48 % des jeunes de 11 à 25 ans interrogés déclarent discuter de sujets intimes avec des outils d’IA conversationnelle. Ce chiffre, présenté le 18 novembre 2026 par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et le Groupe VYV, place la confidentialité des échanges au cœur des questions que les familles et les éducateurs doivent désormais se poser.

La publication commune, intitulée « La Voix des jeunesses », rassemble les résultats d’une enquête, des témoignages de jeunes et des analyses d’experts. Elle s’intéresse à la place de ces outils dans les relations personnelles, à leurs effets possibles sur la santé mentale et aux informations privées que les utilisateurs sont amenés à partager.

Quand l’IA devient un interlocuteur personnel

Parmi les jeunes interrogés qui sollicitent une IA pour obtenir des conseils personnels, 64 % la considèrent comme un « conseiller de vie », selon les chiffres repris par la CNIL. Cette proportion concerne ce groupe précis d’utilisateurs : elle ne signifie pas que près des deux tiers de l’ensemble des jeunes voient l’IA de cette manière.

Le constat témoigne néanmoins d’un usage qui dépasse les fonctions pratiques d’un assistant numérique. Les réponses apportées par une machine peuvent intervenir dans des conversations sur des difficultés personnelles, des émotions ou des préoccupations privées. Le livret réunit à ce sujet des contributions issues de la psychiatrie, de la psychologie, des neurosciences, de l’éducation et de la protection des données.

Un point reste essentiel : une enquête déclarative mesure des usages et des perceptions, pas leurs conséquences médicales. Les experts associés au projet soulignent qu’elle ne permet pas d’établir un lien de causalité entre les échanges avec une IA et la santé mentale des jeunes. Ils appellent à des recherches indépendantes menées dans la durée pour en apprécier les effets possibles.

Des questions concrètes pour les familles et l’école

Pour les parents et les professionnels de l’éducation, l’enjeu porte aussi sur la nature des informations confiées aux services conversationnels. Une discussion qui semble privée peut contenir des renseignements personnels sensibles. Comprendre comment ces informations sont collectées et utilisées fait donc partie de l’apprentissage des outils numériques.

Le document publié en novembre revient également sur une rencontre organisée le 12 février 2026 au Parlement européen de Strasbourg. Lors de cette journée, 133 jeunes ont débattu des bénéfices et des risques de l’IA conversationnelle, puis voté plusieurs propositions. Ils ont notamment défendu des formations sur l’IA et la santé mentale pour les 16 ans ou moins, une information plus claire sur la collecte des données ainsi que des actions de sensibilisation à l’école.

Ces mesures demeurent des propositions formulées par les participants, et non des obligations nouvelles pour les établissements scolaires ou les plateformes. La publication de la CNIL et du Groupe VYV invite surtout à mieux comprendre les pratiques des jeunes, sans confondre la fréquence de leurs confidences avec la preuve d’un bénéfice ou d’un risque sanitaire.