Le groupe WhatsApp de la famille avait déjà ses débats interminables et ses messages vocaux de trois minutes. Voilà maintenant Burger King qui s’invite dans le téléphone des Français. Depuis le 19 novembre 2026, l’enseigne étend son service de commande par conversation à 102 restaurants d’Île-de-France. Et son interlocuteur a une particularité : il fonctionne à l’intelligence artificielle.

Il y a ceux qui envoient des photos de leur chat, ceux qui répondent systématiquement avec un pouce levé et ceux qui proposent de commander à manger quand personne n’a envie de cuisiner. Burger King a décidé de se rapprocher de cette dernière catégorie.

L’enseigne de restauration rapide distribue désormais son numéro de téléphone, le +33 6 34 35 36 37, pour permettre aux clients de commander directement depuis WhatsApp. L’idée est simple : transformer une conversation ordinaire en commande de burgers, sans télécharger une nouvelle application.

L’opération s’accompagne d’une campagne publicitaire dans les gares parisiennes. Sur les affiches, le Whopper prend des airs de contact à enregistrer d’urgence dans son répertoire. À ce rythme, on finira par avoir davantage de restaurants que de cousins dans son téléphone.

Un message vocal, une petite faim et le dîner s’organise

Le fonctionnement ressemble à celui d’une discussion classique. On écrit à Burger King ce dont on a envie, et un assistant conversationnel répond en proposant les produits disponibles. Les personnes qui préfèrent parler plutôt qu’écrire peuvent également envoyer des messages vocaux.

L’intelligence artificielle, développée avec la start-up française Châtaigne, comprend plusieurs langues. Elle peut recommander des produits et accompagner le client dans la composition de son menu. Pratique pour les hésitants chroniques, capables de changer trois fois d’avis avant de choisir leur accompagnement.

La commande peut ensuite être payée directement dans WhatsApp, notamment avec Apple Pay. Pour récupérer son repas, deux possibilités sont annoncées : le retrait en Click & Go ou la livraison King Delivery, selon les services proposés par le restaurant.

Dans un entretien publié par Républik Retail, les responsables du projet expliquent que l’assistant peut comprendre les modifications apportées au cours d’une conversation. On peut ainsi changer un burger ou ajuster son accompagnement sans devoir recommencer toute sa commande.

La technologie cherche surtout à retrouver une habitude déjà bien installée : demander quelque chose par message plutôt que remplir un formulaire. La différence, cette fois, est que le destinataire ne risque pas de répondre trois heures plus tard qu’il avait oublié de regarder son téléphone.

Une intelligence artificielle qui s’adapte à votre façon de parler

Burger King souhaite que son assistant conserve le ton humoristique de la marque. Le robot est donc conçu pour dialoguer de manière relativement naturelle, sans donner systématiquement l’impression de remplir un bon de commande.

Les équipes de Châtaigne ont également travaillé sur l’adaptation de ses réponses. Selon Républik Retail, l’assistant peut privilégier le vouvoiement ou proposer davantage de boutons de sélection en fonction des échanges avec le client.

Il reste néanmoins un programme informatique. Derrière les réponses sympathiques, personne ne passe sa journée à rédiger personnellement des messages entre deux fournées de frites.

La politique de confidentialité de Burger King précise d’ailleurs que l’utilisateur échange avec un système automatisé reposant sur l’intelligence artificielle. Elle indique aussi qu’il est possible de demander à être mis en relation avec un interlocuteur humain.

La distinction mérite d’être rappelée au moment où les assistants conversationnels adoptent les codes des messageries personnelles. Un ton familier, une réponse rapide et un échange écrit peuvent donner l’impression d’une relation presque ordinaire. Pourtant, le correspondant poursuit ici un objectif commercial très concret : aider à passer commande.

On peut donc lui raconter son envie de Whopper. Pour les confidences sentimentales, mieux vaut probablement garder le numéro de son meilleur ami.

Des conversations conservées pendant plusieurs mois

Avoir Burger King dans son répertoire pose aussi une question moins amusante : que deviennent les messages échangés avec l’enseigne ?

La politique de protection des données de Burger King, mise à jour le 29 septembre 2026, décrit les informations recueillies lors des commandes WhatsApp. Elles peuvent notamment comprendre le numéro de téléphone, les messages écrits, les vocaux, les images envoyées et le détail des achats.

Le groupe précise que les données de conversation restent associées à une personne pendant la période où elle est considérée comme cliente active sur ce canal, jusqu’à 18 mois après son dernier message ou sa dernière commande. Elles sont ensuite anonymisées à des fins statistiques. Les enregistrements vocaux sont, de leur côté, supprimés après 90 jours. Le détail des commandes peut faire l’objet d’un archivage restreint pendant une durée plus longue, pour des motifs juridiques.

Les consommateurs peuvent également s’opposer à l’envoi de messages de prospection commerciale, selon les modalités prévues par Burger King.

Ces précisions rappellent qu’une discussion avec une entreprise n’a pas tout à fait la même nature qu’une conversation avec ses proches. Même lorsque l’interface est familière, les échanges servent à fournir un service, traiter des commandes et gérer une relation commerciale.

L’enseigne explique également prévoir un consentement explicite pour le traitement d’éventuelles informations sensibles communiquées spontanément au sujet d’un régime alimentaire. Une précaution utile lorsqu’un client mentionne, par exemple, une contrainte de santé pour obtenir une recommandation adaptée.

Pour l’instant, le King ne répond pas encore à toute la France

Le service n’est pas encore accessible partout. Après une première expérimentation dans cinq restaurants et plusieurs étapes d’extension, Burger King prévoit de le proposer progressivement dans 102 établissements franciliens à partir du 19 novembre 2026.

L’entreprise souhaite observer les usages, recueillir les réactions des clients et améliorer son assistant avant une extension nationale annoncée pour 2027.

Le numéro est donc déjà public, mais tous les Français ne peuvent pas encore lui confier leur dîner. En attendant, les habitants des zones concernées peuvent découvrir une nouvelle manière de commander un burger : sans passer de coup de téléphone, sans chercher une application et sans devoir convaincre quelqu’un d’aller le chercher à leur place.

Quant à savoir si Burger King deviendra le contact le plus populaire du répertoire, il faudra voir combien de consommateurs lui écriront une deuxième fois. Le robot, lui, sera toujours prêt à discuter du menu.