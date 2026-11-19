Les mousses anti-incendie, certains gants, vêtements de protection et procédés industriels font partie des usages des PFAS recensés par la Cour des comptes européenne. Son rapport pointe une difficulté majeure pour les travailleurs concernés : les restrictions avancent lentement et les inspections ciblées restent inégales selon les pays.

Pour un salarié travaillant avec des substances chimiques ou pour un professionnel de la lutte contre l’incendie, le sujet des PFAS ne se résume pas à une pollution lointaine. La figure publiée page 5 du rapport spécial 31/2026 de la Cour des comptes européenne recense des usages dans les procédés industriels, les solvants de nettoyage, le placage de métaux, les lubrifiants, les vêtements et gants de protection ainsi que les mousses anti-incendie.

Ces substances sont choisies pour des propriétés précises, notamment la résistance à l’eau, à la chaleur et à certains produits chimiques. Leur dégradation extrêmement lente rend cependant leur présence durable dans l’environnement. L’Union européenne a engagé une suppression progressive des usages non essentiels, mais le remplacement dépend de la disponibilité de solutions adaptées.

Les mousses anti-incendie entrent dans une transition longue

La restriction européenne visant les PFAS contenus dans les mousses d’extinction est une étape importante. La procédure engagée en 2020 a porté sur l’ensemble des PFAS employés dans ces produits, contrairement aux restrictions plus anciennes qui pouvaient viser une molécule à la fois. Le retrait est progressif, avec des périodes transitoires allant de douze mois à dix ans.

Cette durée traduit la difficulté de modifier un produit utilisé pour des missions de sécurité. Le rapport souligne plus largement que certaines applications des PFAS peuvent être jugées essentielles lorsqu’elles répondent à un besoin de santé ou de sécurité et qu’aucune solution de remplacement n’existe. Une transition exige donc de concilier réduction de la pollution et maintien des performances attendues des équipements.

Le rapport décrit plusieurs voies par lesquelles les PFAS circulent : rejets dans l’air ou l’eau, infiltration dans les sols, présence dans certains aliments et dans l’eau potable. La figure de l’annexe, page 40, présente les effets sanitaires potentiels documentés pour certains composés, notamment des troubles de la reproduction, des cancers et des modifications de la réponse immunitaire. Ces observations concernent la population et les substances étudiées, sans établir un niveau d’exposition particulier pour les pompiers.

Pour les travailleurs, la prévention repose notamment sur la connaissance des substances réellement employées et sur leur remplacement lorsqu’il est possible. Or cette information reste très inégale d’un composé à l’autre.

Des substances utilisées alors que leurs dangers restent mal documentés

Le règlement européen REACH repose sur le principe selon lequel les fabricants et les importateurs doivent produire des informations de sécurité pour les substances qu’ils mettent sur le marché. Les obligations dépendent toutefois du tonnage. Les substances importées ou fabriquées en quantités inférieures à une tonne par an et les polymères échappent à la procédure d’enregistrement décrite par la Cour.

L’exemple du PTFE, polymère employé notamment dans des revêtements antiadhésifs et des textiles imperméables, illustre la limite du système : l’Agence européenne des produits chimiques n’a pas recueilli de données sur son innocuité au titre de l’enregistrement REACH. Les auditeurs constatent ainsi que le principe « pas de données, pas de marché » reste largement théorique pour une partie des PFAS.

La recherche de remplaçants ne règle pas automatiquement le problème. Le rapport décrit des substitutions de PFAS interdits par d’autres molécules de la même famille, parfois mal connues. Dans l’échantillon de projets européens examinés, deux des quatre projets de substitution ont eu du mal à atteindre leurs objectifs, principalement parce qu’il était difficile de retrouver une efficacité équivalente.

Cette situation concerne les producteurs et les utilisateurs professionnels : modifier une formulation ou un équipement suppose de vérifier qu’il répond toujours à son usage, sans déplacer simplement le problème vers une autre substance persistante.

Un tiers des États membres sans inspection ciblée entre 2020 et 2025

Les contrôles constituent le troisième volet du dossier. Selon les réponses recueillies par la Cour, neuf États membres sur vingt-sept n’avaient réalisé aucune inspection ciblée relative aux PFAS, de 2020 à 2025, pour vérifier l’application des règlements REACH ou POP.

Les responsabilités sont partagées entre plusieurs administrations, dont les autorités chargées de l’environnement, de la santé, du travail, des douanes et de la surveillance du marché. Les principales difficultés mentionnées sont le manque de capacités d’analyse, le coût des essais et les priorités données à d’autres produits chimiques.

La Cour recommande à la Commission de coopérer avec les pays membres pour renforcer les inspections d’ici fin 2028, tout en accélérant les procédures de restriction. Pour les professionnels qui utilisent ces produits, la qualité des informations disponibles et la vérification des restrictions demeurent deux conditions centrales de la prévention.