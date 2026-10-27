Cancer de l’endomètre : GSK répond à un besoin médical urgent pour 8 000 femmes

Avec le sacituzumab tirumotecan, GSK répond à un besoin médical urgent pour les patientes atteintes d’un cancer de l’endomètre avancé : mais cette innovation soulève des questions cruciales d’accès et d’équité sanitaire pour les 8 000 femmes diagnostiquées chaque année en France.

8 000 femmes diagnostiquées chaque année en France : un cancer gynécologique sous-estimé

Le cancer de l’endomètre touche plus de 8 000 femmes annuellement en France, faisant de lui le cancer gynécologique le plus fréquent après celui du sein. En Espagne, la Société Espagnole d’Oncologie Médicale (SEOM) prévoit 7 759 nouveaux cas en 2026. Pourtant, contrairement au cancer du sein qui mobilise massivement ressources de recherche et campagnes de sensibilisation, l’endomètre demeure dans l’ombre. Son incidence augmente, sa mortalité progresse, mais les options thérapeutiques stagnent depuis des années. Pour les patientes en situation de récidive après chimiothérapie et immunothérapie, les perspectives demeurent dramatiquement limitées. Le docteur Ainhoa Madariaga, oncologue à l’Hôpital 12 de Octubre de Madrid, le confirme : « Les patientes qui se trouvent dans cette situation ont des options thérapeutiques très limitées. Avec la chimiothérapie conventionnelle, les taux de réponse sont bas, autour de 15%, tandis que la survie globale est généralement inférieure à un an. »

Pourquoi l’endomètre reçoit moins de recherche que le sein ou l’ovaire

Plusieurs facteurs expliquent ce déséquilibre. D’abord, la perception publique : le cancer du sein bénéficie d’une visibilité médiatique massive, renforcée par des campagnes comme Octobre Rose. L’endomètre, lui, reste tabou, associé à l’utérus et à la ménopause, sujets encore peu discutés ouvertement. Ensuite, la diversité biologique : le cancer de l’endomètre présente une hétérogénéité moléculaire complexe, rendant la recherche plus ardue et moins attractive pour les investisseurs. Enfin, l’historique de la recherche oncologique a longtemps privilégié les cancers à forte prévalence ou médiatisation. Résultat : un retard considérable dans le développement de thérapies innovantes. Comme l’explique le docteur Sara Pérez Ramírez, oncologue à l’Hôpital Gregorio Marañón de Madrid, « la combinaison d’immunothérapie et de chimiothérapie a transformé le traitement du cancer de l’endomètre avancé, augmentant substantiellement la survie globale, notamment chez les patientes présentant des déficiences dans la réparation des erreurs de l’ADN ». Mais après l’échec de ces traitements, le désert thérapeutique s’installe.

GSK face à ses responsabilités : investir en R&D pour les cancers gynécologiques

Cinq essais pivotaux en cours : la stratégie de GSK pour transformer la prise en charge

Face à ce constat, le laboratoire britannique GSK déploie une stratégie ambitieuse. Cinq essais cliniques pivotaux de phase III sont actuellement en cours, ciblant spécifiquement les cancers gynécologiques. Cette mobilisation massive de ressources témoigne d’un engagement corporate assumé : combler un vide thérapeutique majeur. L’essai TroFuse-005, présenté au Congrès Européen d’Oncologie Médicale (ESMO) à Madrid en octobre 2026 et publié simultanément dans The Lancet, illustre parfaitement cette dynamique. Portant sur 776 femmes issues de près de 30 pays, il démontre pour la première fois qu’une nouvelle thérapie améliore simultanément la survie libre de progression et la survie globale chez les patientes atteintes de cancer de l’endomètre avancé ou récurrent. Le sacituzumab tirumotecan (Sac-TMT), anticorps conjugué ciblant la protéine TROP2, réduit de 41% le risque de progression de la maladie ou de décès, et de 32% le risque de mortalité comparé à la chimiothérapie conventionnelle.

Du Sac-TMT au Mo-Rez : une pipeline dédiée aux cancers gynécologiques

GSK ne mise pas uniquement sur le Sac-TMT. Le laboratoire développe également le Mo-Rez (mocertatug rezetecan), un autre anticorps conjugué destiné au cancer de l’ovaire résistant au platine. GSK a présenté lors du même congrès ESMO des résultats positifs pour le dostarlimab dans le cancer du rectum et pour le Mo-Rez dans le cancer de l’ovaire. Cette stratégie de pipeline révèle une volonté structurelle : positionner l’entreprise comme acteur majeur de l’oncologie gynécologique. Les anticorps conjugués, qui ont révolutionné le traitement du cancer du sein depuis le début des années 2020, constituent désormais une classe thérapeutique à part entière. Leur mécanisme d’action combine un anticorps conçu pour cibler spécifiquement les cellules tumorales avec un agent de chimiothérapie libéré uniquement lorsque l’anticorps se lie à sa cible. Dans le cas du Sac-TMT, la protéine TROP2, hautement exprimée dans le cancer de l’endomètre, sert de point d’ancrage.

Impact humain : ce que signifie l’allongement de la survie pour les patientes

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la médiane de survie globale avec le Sac-TMT atteint 19 mois contre 12,1 mois avec la chimiothérapie habituelle. Soit 6,9 mois de vie supplémentaires. La médiane de survie libre de progression passe de 3,9 à 7,2 mois. Pour les patientes et leurs proches, ces mois représentent du temps précieux : temps pour clore des projets, partager des moments en famille, organiser l’avenir. Mais cette nouvelle famille de médicaments suscite un vrai espoir, tout en posant la question du coût. Les anticorps conjugués appartiennent aux thérapies innovantes, souvent facturées plusieurs dizaines de milliers d’euros par cure. L’accès à ces traitements dépendra des négociations entre laboratoires, autorités de santé et systèmes d’assurance. Le risque : créer une médecine à deux vitesses, où seules les patientes bénéficiant d’une couverture optimale accèdent aux innovations.

Enjeux d’équité : comment garantir un accès équitable aux innovations pour toutes les patientes

L’équité d’accès aux soins constitue un pilier de la responsabilité sociale des entreprises pharmaceutiques. GSK, comme ses concurrents, devra démontrer sa capacité à rendre ces traitements disponibles au-delà des seuls pays à hauts revenus. Les programmes d’accès précoce, les accords de prix différenciés selon les territoires, ou encore les licences volontaires pour les génériques représentent autant de leviers possibles. En France, la Haute Autorité de Santé (HAS) évaluera le service médical rendu du Sac-TMT avant toute prise en charge par l’Assurance Maladie. Mais qu’en sera-t-il dans les pays où les systèmes de santé publics sont moins robustes ? Les inégalités sociales et de mortalité en France montrent déjà des disparités territoriales dans l’accès aux soins oncologiques. L’arrivée de ces nouvelles molécules pourrait accentuer ces écarts si aucune politique volontariste n’est mise en place. Le docteur Madariaga insiste : « C’est un résultat pertinent car il démontre pour la première fois dans un essai de phase III qu’une nouvelle thérapie améliore à la fois la survie libre de progression et la survie globale chez les patientes atteintes de cancer de l’endomètre avancé ou récurrent ayant progressé après chimiothérapie et immunothérapie antérieures. »

L’engagement pharma en question : RSE et recherche en oncologie gynécologique

L’investissement de GSK dans les cancers gynécologiques interroge la responsabilité sociale de l’industrie pharmaceutique. Pendant des décennies, les cancers féminins hors sein sont restés sous-financés, reflétant des biais de genre dans la recherche médicale. Aujourd’hui, l’émergence d’une nouvelle classe thérapeutique pour l’endomètre marque un tournant. Mais cet engagement doit s’inscrire dans la durée et s’accompagner de transparence sur les prix, les stratégies d’accès et les résultats en vie réelle. Comme pour l’intelligence artificielle, perçue comme risque sociétal majeur par les entreprises, les innovations médicales doivent intégrer dès leur conception les enjeux d’équité et d’impact social. Les cinq essais pivotaux de GSK représentent un investissement colossal, estimé à plusieurs centaines de millions d’euros. Reste à savoir si cet effort bénéficiera équitablement aux 8 000 femmes françaises et aux dizaines de milliers d’autres patientes dans le monde confrontées chaque année au cancer de l’endomètre. La réponse déterminera si cette avancée scientifique se traduit réellement en progrès social ou si elle creuse davantage les inégalités de santé.