Inégalités sociales et mortalité en France

En France, l’espérance de vie des femmes dépasse de sept ans celle des hommes. Parallèlement, les générations issues du baby-boom atteignent des âges où la mortalité est élevée. Ces évolutions démographiques masquent des inégalités sociales importantes que la société doit aborder. En 2025, le pays a enregistré 647 818 décès, soit une augmentation de 1,0 % par rapport à 2024, d’après l’Insee dans son Focus n°389. L’âge moyen au décès est désormais de 79,5 ans, soit une hausse d’environ un an et demi en une décennie, révélant des fractures sociales majeures derrière les chiffres.

Les femmes vivent en moyenne 7 ans de plus que les hommes

En 2025, l’âge moyen de décès pour les hommes est de 76 ans contre 83 ans pour les femmes, illustrant une inégalité persistante. Environ 90,4 % des décès concernent des individus de 60 ans ou plus, et 29,3 % touchent des personnes de 90 ans et plus. La distribution par âge montre une surmortalité masculine à toutes les étapes de la vie.

Facteurs sociaux et comportementaux

Les causes de cette inégalité dépassent la biologie. Les hommes occupent plus souvent des emplois dangereux, adoptent des comportements à risque comme le tabagisme et l’alcoolisme, et consultent moins les médecins. Les maladies professionnelles, cardiovasculaires et les cancers liés au tabac impactent davantage les hommes. Les normes de virilité freinent le recours aux soins préventifs, retardant les diagnostics.

Un enjeu négligé pour la santé masculine ?

Contrairement aux femmes, les hommes ne bénéficient d’aucune campagne de prévention spécifique. Les politiques publiques peinent à intégrer cette dimension genrée. Pourtant, réduire cet écart nécessiterait des actions ciblées : sensibilisation professionnelle, consultations dédiées, campagnes adaptées. L’absence de stratégie nationale traduit un abandon sanitaire.

Vieillissement du baby-boom : un défi depuis 2011

Depuis 2011, le nombre de décès augmente avec l’arrivée des baby-boomers (1946-1974) à des âges de forte mortalité. En 2025, ces générations représentent 36 % des décès, contre seulement 21 % en 2015. Comme le souligne Midi Libre, cette tendance va s’accentuer dans les prochaines décennies.

Cohésion intergénérationnelle

Le vieillissement soulève des questions sur les solidarités. Les retraites subissent une pression croissante, et les systèmes de santé doivent répondre à une demande accrue. Des inégalités territoriales s’accentuent : pénurie de médecins en zones rurales, saturation des EHPAD. La cohésion sociale repose sur des liens intergénérationnels, la valorisation des aînés et leur dignité.

Isolement des seniors : révélateur des fractures sociales

L’épidémie de grippe de janvier 2025 a entraîné une hausse de 10 % des décès par rapport à janvier 2024. Plus grave, l’été 2026 a causé environ 8 000 décès en excès dus aux canicules successives. En juin 2026, le nombre de décès a augmenté de 12 % par rapport à juin 2025, selon l’Insee. Ces événements soulignent l’isolement des personnes âgées, souvent démunies face aux vagues de chaleur, et la faiblesse des dispositifs de veille dans les zones défavorisées.

Rôle des entreprises et des collectivités

Face à ces enjeux, entreprises et collectivités doivent assumer leur part de responsabilité. Les politiques RSE peuvent intégrer la santé masculine par des programmes de prévention, des bilans de santé réguliers et des aménagements pour les salariés aidants. Les collectivités doivent renforcer les réseaux de solidarité, créer des îlots de fraîcheur et améliorer l’accès aux soins. La vaccination contre la grippe, gratuite pour les plus fragiles, reste sous-exploitée.

Les entreprises du bâtiment et de l’énergie peuvent adapter les logements des seniors. Les mutuelles et assurances santé doivent proposer des offres préventives ciblées. La collaboration entre acteurs publics et privés est essentielle : réduire la mortalité évitable diminue les coûts sociaux et préserve le capital humain. Les inégalités face à la mort ne sont pas inéluctables. Elles résultent de choix politiques et sociaux. La France a les moyens d’agir, reste à passer à l’action. Les 8 000 décès de 2026 doivent être un électrochoc pour repenser les politiques de prévention, renforcer les solidarités et investir dans la santé comme bien commun.