Vaccination contre la grippe : qui peut en bénéficier gratuitement ?

La campagne de vaccination contre la grippe 2026-2027 introduit des mesures inédites pour faciliter l’accès au vaccin : bon de prise en charge faisant office de prescription, vaccins disponibles directement en cabinet médical et relances numériques pour les 20 millions de personnes éligibles à la gratuité.

Les populations prioritaires : qui reçoit automatiquement un bon de vaccination ?

Depuis le 13 octobre 2026, la France déploie sa nouvelle campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, marquée par des dispositifs inédits visant à faciliter l’accès au vaccin pour les populations fragiles. Après une saison 2025-2026 particulièrement meurtrière, qui a provoqué plus de 115.000 passages aux urgences et 12.000 décès en excès, les autorités sanitaires intensifient leurs efforts pour atteindre les 20 millions de personnes ciblées. Cette mobilisation s’accompagne d’innovations majeures dans le parcours de vaccination, notamment la suppression de certaines étapes administratives et la mise à disposition directe des doses chez les professionnels de santé.

L’Assurance maladie a adressé automatiquement un bon de prise en charge à 20 millions d’assurés considérés comme particulièrement vulnérables face au virus grippal. Cette population prioritaire englobe principalement les personnes âgées de 65 ans et plus, qui représentent la majorité des bénéficiaires. S’ajoutent à cette catégorie les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de grossesse, ainsi que l’ensemble des individus souffrant de pathologies chroniques : diabète, insuffisance cardiaque, bronchopneumopathie chronique obstructive, ou encore immunodépression.

Les personnes obèses présentant un indice de masse corporelle supérieur à 40 figurent également parmi les destinataires de ce précieux sésame. Enfin, l’entourage des nourrissons de moins de six mois présentant des facteurs de risque et les professionnels de santé en contact régulier avec des patients fragiles complètent cette liste exhaustive. Pour ces populations, le vaccin demeure intégralement pris en charge par l’Assurance maladie, tandis que les autres citoyens peuvent se faire vacciner moyennant une contribution de 10 euros.

Un bon qui fait office de prescription : la simplification administrative en marche

L’innovation majeure de cette campagne réside dans la nature même du bon de prise en charge. Comme le précise l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté, « le bon de prise en charge du vaccin à 100% fait office de prescription médicale. Aucune prescription supplémentaire n’est donc nécessaire pour retirer le vaccin en pharmacie ». Cette mesure élimine une étape traditionnellement chronophage et constitue une barrière en moins dans le parcours vaccinal.

Concrètement, les bénéficiaires peuvent se rendre directement en pharmacie muni de leur bon et de leur carte Vitale pour obtenir gratuitement leur dose de vaccin. Cette simplification administrative répond à un double objectif : réduire la charge mentale des patients et désengorger les cabinets médicaux en période d’affluence automnale. Néanmoins, pour les personnes n’ayant pas reçu de bon mais estimant appartenir aux catégories éligibles, une consultation médicale reste nécessaire afin d’obtenir une prescription classique.

Les relances numériques : une stratégie proactive pour maximiser la couverture

Face à une couverture vaccinale encore insuffisante – 55,2% chez les 65 ans et plus en Bourgogne-Franche-Comté lors de la dernière saison – les autorités sanitaires déploient un dispositif de relance systématique. Deux rappels par courrier électronique ou SMS seront envoyés aux personnes n’ayant pas encore retiré leur vaccin, espacés de trois semaines. Cette cadence vise à inciter les populations fragiles à se faire vacciner avant novembre, période durant laquelle l’épidémie grippale commence généralement à circuler activement sur le territoire métropolitain.

Cette approche s’inscrit dans une logique de santé publique proactive, inspirée des enseignements de la pandémie de Covid-19. Les données comportementales montrent qu’un simple rappel peut augmenter significativement le taux de vaccination, particulièrement auprès des personnes âgées pour qui la gestion administrative représente parfois un obstacle. Le ministère de la Santé mise ainsi sur la complémentarité entre facilitation matérielle et stimulation comportementale pour atteindre ses objectifs de couverture.

Des vaccins directement disponibles en cabinet médical

Autre nouveauté d’envergure : les médecins généralistes, sages-femmes et infirmiers libéraux peuvent désormais disposer de stocks de vaccins antigrippaux directement dans leurs cabinets. Cette mesure transforme radicalement le parcours vaccinal traditionnel, qui imposait jusqu’alors aux patients de retirer leur vaccin en pharmacie avant de revenir chez leur professionnel de santé pour l’injection. Désormais, consultation et vaccination peuvent s’effectuer lors d’une seule et même visite, économisant temps et déplacements.

Cette évolution logistique s’accompagne d’un renforcement des commandes nationales : 15 millions de doses de vaccin contre la grippe ont été acquises, soit un million supplémentaire par rapport à l’année précédente. Cette augmentation vise à prévenir les tensions d’approvisionnement observées lors de certaines campagnes antérieures, tout en permettant une vaccination simultanée contre la grippe et le Covid-19 lors d’une même consultation, sur deux sites d’injection distincts.

La régulation européenne veille à l’éthique de l’information vaccinale

Parallèlement à ces avancées organisationnelles, la Commission européenne a récemment sanctionné le laboratoire Sanofi pour avoir dénigré le Fluad, vaccin concurrent commercialisé par CSL Seqirus. Teresa Ribera, vice-présidente exécutive de la Commission, a fermement rappelé qu’« il n’y a pas de place pour les informations trompeuses, ni pour les entreprises qui déforment les recommandations de santé publique afin de promouvoir leurs propres produits ». Cette décision illustre la vigilance des autorités européennes face aux pratiques anticoncurrentielles susceptibles de miner la confiance du public dans les dispositifs vaccinaux.

Cette régulation s’avère d’autant plus cruciale que la réussite de toute campagne vaccinale repose sur l’adhésion éclairée de la population. Les controverses commerciales entre laboratoires pharmaceutiques, lorsqu’elles alimentent la désinformation, peuvent fragiliser les efforts de santé publique et entretenir une défiance vaccinale déjà préoccupante dans certains segments de la population française.

Une mobilisation générale face aux infections respiratoires hivernales

Au-delà de la seule grippe, cette campagne s’inscrit dans une stratégie plus large de prévention des infections respiratoires. L’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté « en appelle à la mobilisation de tous pour se protéger plus largement contre toutes les infections respiratoires de l’hiver ». Cette approche globale reconnaît l’interdépendance entre les différentes pathologies saisonnières et la nécessité d’une protection multifactorielle, associant vaccination, gestes barrières et vigilance collective.

La campagne se poursuivra jusqu’au 31 janvier 2027, offrant une large fenêtre temporelle pour permettre à chacun de se faire vacciner dans les meilleures conditions. Les professionnels de santé restent mobilisés pour accompagner cette démarche préventive, tandis que les pharmaciens constituent le premier point de contact pour tout renseignement concernant l’éligibilité ou les modalités pratiques de vaccination.

Face à l’intensité croissante des épidémies grippales – la saison 2025-2026 figurant parmi les plus sévères depuis 2011 – cette campagne représente un enjeu majeur de santé publique. Son succès dépendra de la capacité collective à transformer les innovations organisationnelles en adhésion concrète, afin de protéger efficacement les populations les plus vulnérables et d’alléger la pression sur un système hospitalier déjà fortement sollicité.