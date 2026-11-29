Une jatte-téton de Sèvres commandée par Louis XVI pour la laiterie de Marie-Antoinette à Rambouillet en 1787 a été vendue le 26 novembre 2026 à l’hôtel Drouot, à Paris. Adjugée 2,9 millions d’euros après avoir échappé aux historiens et aux collectionneurs pendant 239 ans, elle donnera lieu au versement d’une partie des recettes à l’association Ruban Rose.

Une quatrième jatte-téton retrouvée après 239 ans

La Galerie Meyer, maison d’antiquaires du VIe arrondissement de Paris, a découvert la pièce lors de l’inventaire de sa collection. Trois autres exemplaires étaient connus : deux sont conservés au musée national de Céramique de Sèvres et un au musée Duca di Martina, à Naples. La galerie n’a pas précisé les circonstances de la réapparition de cette quatrième jatte, dont le parcours pendant plus de deux siècles reste inconnu.

Haute de 12 centimètres avec son trépied, elle reprend la forme du mastos, une coupe grecque antique utilisée pour boire. La Manufacture royale de Sèvres l’a façonnée dans le goût antiquisant qui gagnait les cours européennes après les fouilles d’Herculanum et de Pompéi. Louis XVI avait fait aménager la laiterie du château de Rambouillet pour Marie-Antoinette : Jacques-Jean Thévenin y conçut un temple néoclassique inspiré du Hameau de Trianon, où la reine pouvait jouer à la bergère, loin de l’étiquette versaillaise. Les jattes-tétons y servaient à déguster du lait frais.

« Même les non-spécialistes ont entendu parler du bol en forme de sein créé par la manufacture royale de Sèvres pour la laiterie de Marie-Antoinette à Rambouillet », déclare Alexandre de La Forest Divonne, commissaire-priseur. La pièce associe le goût pour l’Antiquité à la simplicité rustique recherchée dans les dernières années de l’Ancien Régime.

Un record de 2,9 millions d’euros et un don à Ruban Rose

La jatte a dépassé son estimation initiale, comprise entre 1 et 2 millions d’euros. Selon Connaissance des Arts, aucune porcelaine de Sèvres n’avait atteint un tel prix en vente publique. Le Figaro rapporte qu’il s’agit d’un record mondial pour une porcelaine de Sèvres aux enchères.

La maison Coutau-Bégarie, organisatrice de la vente avec l’hôtel Drouot, a annoncé qu’une partie des recettes serait versée à Ruban Rose. Fondée en 1994, l’association finance la recherche médicale et sensibilise au dépistage précoce du cancer du sein, qui touche une femme sur huit en France. La forme de l’objet fait directement écho à la cause soutenue.

Quatre exemplaires seulement sont connus après la Révolution française, les pillages et les guerres. La Manufacture royale de Sèvres produisait des séries limitées pour la cour, et la plupart des pièces ont disparu lors de la vente des biens royaux après 1789. Watson souligne l’attrait durable des objets liés à Marie-Antoinette, nourri par la littérature, le cinéma et les séries historiques.

La jatte vendue ne présente ni fêlure ni restauration visible. Les couleurs de sa porcelaine tendre, caractéristique de Sèvres avant l’adoption de la porcelaine dure en 1769, ont conservé leur éclat d’origine, et sa dorure est intacte. L’identité de l’acquéreur n’a pas été révélée ; les trois autres exemplaires restent dans des collections publiques.