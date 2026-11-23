Lundi 23 novembre 2026, Emmanuel Macron présente au sommet Choose France 273 projets d’investissement, valorisés à 42,5 milliards d’euros. Aucun chiffre officiel ne précise combien d’emplois ils pourraient créer. La majorité des projets vient par ailleurs d’entreprises françaises, malgré le nom anglais du sommet.

Des projets d’investissement sans estimation des emplois créés

Sur les 42,5 milliards d’euros annoncés, 14,9 milliards correspondent à des projets jamais présentés auparavant, soit 35 % du total. Les 65 % restants concernent des investissements déjà engagés. L’Élysée ne fournit pas d’estimation des créations d’emplois liées aux 273 projets.

La plupart des projets émanent de PME et d’entreprises de taille intermédiaire ; une quarantaine seulement viennent de grandes entreprises. Les PME et les ETI génèrent généralement moins d’emplois par euro investi que les grands industriels. À titre de comparaison, Mango, par exemple, a récemment annoncé 700 emplois pour 45 nouveaux magasins : cette annonce donne un nombre d’emplois, contrairement à celle de Choose France.

Deux acteurs représentent à eux seuls 41 % de l’enveloppe : Aéroports de Paris, avec 9,5 milliards d’euros, et RTE, avec 8 milliards. ADP modernise ses terminaux et RTE renforce le réseau électrique. Ces dépenses d’infrastructure ne correspondent pas nécessairement à des créations nettes d’emplois ; aucun chiffre ne permet d’en préciser l’effet pour des demandeurs d’emploi à Dunkerque, Charleville-Mézières ou Guéret.

Une répartition régionale non détaillée

L’Élysée indique que les 273 projets se répartissent dans 22 régions, sans publier de cartographie détaillée des montants par région. L’Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et la Normandie captent l’essentiel des investissements, tandis que les Hauts-de-France et le Grand Est restent en retrait. Selon l’INSEE, l’investissement a reculé pendant quatre trimestres consécutifs.

Emmanuel Macron se rend chez Airbus à Toulouse. Pour les bassins d’emploi touchés par des fermetures d’usines, les données publiées ne permettent pas d’établir la part des investissements annoncés qui leur revient. Amazon a récemment annoncé trois nouveaux sites logistiques, avec des emplois présentés comme précaires et mal rémunérés.

La réindustrialisation suppose aussi la formation des salariés, des partenariats avec les collectivités locales et le respect des normes environnementales. Environ un tiers des projets bénéficie du soutien de France 2030, le plan d’investissement public ; les deux tiers restants ne sont soumis à aucun cahier des charges RSE contraignant. Choose France ne prévoit pas non plus d’obligation de créer des CDI, de former des jeunes en alternance ou de respecter l’égalité salariale entre femmes et hommes. Certains investissements pourraient financer de l’automatisation et réduire les besoins en main-d’œuvre.

Le bilan chiffré de l’édition 2025 manque toujours

En 2025, Choose France avait annoncé 30,4 milliards d’euros pour 151 projets. Un an plus tard, l’Élysée n’a publié aucun bilan chiffré des emplois créés ou des usines ouvertes. Il n’a pas non plus précisé combien de projets auraient été abandonnés ni quels territoires en auraient bénéficié. Pour le magazine, « transformer cette confiance en puissance industrielle » reste « le plus difficile à faire. Et là on en est encore très loin. »