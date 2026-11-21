La SNCF interdira à bord des TGV Inoui et des trains Intercités, à partir du 13 décembre 2026, plusieurs catégories d’engins de mobilité jugés trop encombrants ou trop dangereux. D’après L’Internaute, fatbikes, vélos jugés trop volumineux, trottinettes les plus massives, hoverboards et gyropodes : tous seront refusés à l’embarquement. L’entreprise publique justifie cette décision par des motifs de sécurité, d’encombrement et de ponctualité.

Des vélos et des trottinettes recalés par leurs dimensions

Jusqu’ici, un vélo non plié devait simplement faire l’objet d’une réservation à 10 euros, logé ensuite dans un espace dédié du train. À partir de décembre 2026, cette possibilité disparaît pour les vélos dépassant les dimensions hors-tout d’un vélo classique, c’est-à-dire plus de 185 centimètres de long ou des pneus de plus de 6 centimètres de largeur.

Les fatbikes, ces vélos à gros pneus initialement pensés pour rouler sur la neige ou le sable et devenus populaires en ville ces dernières années, parfois dans des versions électriques qui ressemblent à de petites motos, entrent directement dans cette catégorie.

S’ajoutent à la liste des interdits les vélos à plus de deux roues. Ces nouvelles exclusions viennent s’ajouter à celles déjà en vigueur, qui écartaient :

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Rien ne change en revanche pour un vélo démonté ou plié rangé dans une housse : il continue de voyager gratuitement, comme un bagage, à condition de ne pas dépasser 90 x 130 x 50 cm.

Les trottinettes sont concernées par un dispositif voisin. Seront refusées celles munies d’une assise avec plus de deux roues, celles qui ne se plient pas, et celles dont les pneus dépassent 6 centimètres de largeur. Un porte-parole de SNCF Voyageurs justifie la mesure par la transformation récente de ces engins, expliquant que les trottinettes électriques sont de plus en plus puissantes et volumineuses et suscitent des problématiques d’encombrement compliqué.

Les modèles pliables restent acceptés au titre d’un bagage, à condition de ne pas dépasser les mêmes 90 x 130 x 50 cm une fois pliés ; la SNCF recommande l’usage d’une housse de transport.

Gyropodes et hoverboards disparaissent également de la liste des engins tolérés. Les gyroroues, elles, continuent d’être acceptées sans changement, selon le même porte-parole.

La sécurité des batteries au lithium en cause

Derrière ces nouvelles restrictions, la SNCF invoque d’abord un motif opérationnel. L’entreprise publique explique que l’usage de certains vélos ou autres engins à bord soulève des problèmes de sécurité et de fluidité des circulations, susceptibles de peser sur la ponctualité des trains au moment de l’embarquement et du débarquement des voyageurs.

La question des batteries au lithium s’ajoute à cet argument. De nombreux engins concernés en sont équipés, et une défaillance peut provoquer un emballement thermique suivi d’un incendie difficile à maîtriser. Pour cette raison, le rechargement à bord des batteries, même séparées de tout engin de déplacement électrique motorisé, reste interdit.

Une infraction expose à une amende de 150 euros, selon la SNCF. Plus largement, tout manquement à la politique bagages des TGV Inoui peut coûter de 50 euros minimum par bagage non conforme jusqu’à 150 euros.

Pour les vélos autorisés, qu’ils soient électriques ou musculaires, le supplément de 10 euros pour un emplacement dédié reste de mise, avec un tarif réduit à 5 euros sur certaines lignes Intercités comme Toulouse-Hendaye ou Nantes-Lyon.