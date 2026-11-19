Un marin de 86 ans et son chien ont été retrouvés sains et saufs dans l’océan Pacifique, à environ 740 km au sud-ouest de San Diego, au terme d’un sauvetage mené en plusieurs étapes par les garde-côtes américains. L’homme a été retrouvé affaibli, avec des difficultés à marcher, mais sans blessure majeure.

D’après Futura Sciences, le sauvetage a mobilisé un avion de recherche, un navire marchand puis un hélicoptère. Repéré à la dérive par les garde-côtes, le voilier, aux voiles endommagées, n’a pas pu être approché immédiatement : une forte houle a empêché tout transfert vers un cargo venu prêter main-forte. L’équipage a finalement réussi à hisser l’homme et son chien à bord plus tard dans la journée, avant qu’un hélicoptère des garde-côtes ne les ramène jusqu’en Californie.

Le marinavait quitté Astoria, dans l’Oregon, seul à bord de son voilier baptisé Willow Wind, en direction de Pago Pago, aux Samoa américaines. Le contact avec lui a cessé le 20 août 2026, sans explication connue. Les autorités n’ont appris son retard que le 24 octobre, date à laquelle les garde-côtes ont ouvert une recherche sur l’ensemble de la route du Pacifique, entre le Nord-Ouest américain et le Pacifique Sud.

Une balise de détresse a permis de localiser le voilier

Trois jours plus tard, le 27 octobre, les veilleurs des garde-côtes ont capté une alerte émise par la balise d’urgence du Willow Wind. Un avion C-27 Spartan a décollé de la station aérienne de Sacramento pour fouiller la zone, pendant qu’un HC-130 Hercules et le cotre Robert Ward étaient déroutés en soutien. Le soir même, l’équipage du Spartan a repéré le voilier à la dérive, au large de San Diego.

Le navire marchand Grand Orion, qui avait répondu à la demande d’assistance, a rejoint la zone tôt le lendemain matin. Les fortes houles ont d’abord rendu le transfert trop dangereux, et le bâtiment est resté sur place toute la matinée.

Les conditions se sont ensuite suffisamment calmées pour que l’équipage puisse recueillir l’homme et son chien à bord, en fin de journée. Le Willow Wind, dont les voiles étaient trop abîmées pour continuer la navigation, a été laissé à la dérive.

Le lendemain matin, alors que le Grand Orion naviguait à environ 274 km à l’ouest de Ventura, un hélicoptère MH-60 Jayhawk des garde-côtes est venu hisser le marin et son chien depuis le pont du cargo pour les ramener par les airs jusqu’à San Diego. Des ambulanciers ont ensuite transporté l’homme au Scripps Mercy Hospital pour une évaluation médicale, dont les résultats précis n’ont pas été communiqués.

Le commandant des garde-côtes Jason Nguyen a remercié, dans un communiqué, les marins marchands et les équipages militaires engagés dans l’opération. Il a profité de l’occasion pour rappeler un principe de sécurité élémentaire en mer : il a souligné que cette affaire montrait l’importance d’emporter un équipement de communication d’urgence et d’établir un plan de navigation, pour qu’une personne à terre connaisse les détails du voyage.

Les autorités maritimes recommandent systématiquement aux navigateurs au large de déposer un tel plan avant de quitter le port. Il fournit à une personne de confiance à terre l’itinéraire prévu, le calendrier de départ et l’heure d’arrivée attendue. Associé à une balise transmettant un signal de détresse par satellite, ce document permet de délimiter une zone de recherche lorsqu’un bateau disparaît en mer.

Les garde-côtes n’ont pas révélé l’identité du marin ni précisé la cause des dommages subis par les voiles de son voilier. Les autorités n’ont pas confirmé si le Willow Wind, laissé à la dérive, a depuis été récupéré.