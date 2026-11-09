Après plus de deux mois disparue en mer, un plaisancier de 86 ans retrouvé vivant avec son chien

Deux mois sans nouvelles, un chien pour seule compagnie et 740 kilomètres de dérive. Comment ce marin de 86 ans a-t-il survécu avant d’être enfin repéré en pleine mer agitée ?

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Nicolas Jean
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Après plus de deux mois disparue en mer, un plaisancier de 86 ans retrouvé vivant avec son chien
Après plus de deux mois disparue en mer, un plaisancier de 86 ans retrouvé vivant avec son chien © Social Mag
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Le voilier Willow Wind, parti d’Astoria, dans l’Oregon, à destination du Pacifique Sud, avait été porté disparu après une perte de contact. À son bord : un marin de 86 ans, parti seul, en compagnie de son seul chien.

Le dernier contact avec le navire remontait au 20 août. Le 24 octobre, les garde-côtes ont reçu un appel de détresse. Jours après, le 27 octobre, un émetteur de secours enregistré au nom du voilier a déclenché une alerte. Plusieurs navires ont alors été envoyés pour localiser l’embarcation et porter secours à son occupant.

Le voilier a été repéré dans la soirée, à environ 740 kilomètres des côtes. Sur place, la mer agitée a d’abord empêché les équipages présents de porter assistance immédiatement. Les voiles de l’embarcation étaient endommagées, laissant le Willow Wind à la dérive.

C’est finalement le Grand Orion, un navire de transport, qui a réussi à s’approcher suffisamment du voilier. Le lendemain matin, un hélicoptère a hélitreuillé le marin et son chien, mis en sécurité entre-temps à bord du Grand Orion. L’homme a ensuite été transféré à l’hôpital pour des examens approfondis.

Selon le récit des garde-côtes, relayé par le média People, le personnel médical d’urgence l’a trouvé affaibli à son arrivée. « Lorsque le personnel médical d’urgence a pu examiner le marin, celui-ci était affaibli et avait des difficultés à marcher, mais ne présentait aucune blessure grave », ont indiqué les garde-côtes.

L’épisode a conduit les garde-côtes à rappeler quelques précautions élémentaires pour qui prend la mer seul et loin des côtes. « Cette affaire souligne l’importance de disposer d’un équipement de communication d’urgence et d’établir un plan de navigation afin qu’une personne à terre connaisse votre trajet », ont-ils ajouté.

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