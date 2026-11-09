Après plus de deux mois disparue en mer, un plaisancier de 86 ans retrouvé vivant avec son chien

Le voilier Willow Wind, parti d’Astoria, dans l’Oregon, à destination du Pacifique Sud, avait été porté disparu après une perte de contact. À son bord : un marin de 86 ans, parti seul, en compagnie de son seul chien.

Le dernier contact avec le navire remontait au 20 août. Le 24 octobre, les garde-côtes ont reçu un appel de détresse. Jours après, le 27 octobre, un émetteur de secours enregistré au nom du voilier a déclenché une alerte. Plusieurs navires ont alors été envoyés pour localiser l’embarcation et porter secours à son occupant.

Le voilier a été repéré dans la soirée, à environ 740 kilomètres des côtes. Sur place, la mer agitée a d’abord empêché les équipages présents de porter assistance immédiatement. Les voiles de l’embarcation étaient endommagées, laissant le Willow Wind à la dérive.

C’est finalement le Grand Orion, un navire de transport, qui a réussi à s’approcher suffisamment du voilier. Le lendemain matin, un hélicoptère a hélitreuillé le marin et son chien, mis en sécurité entre-temps à bord du Grand Orion. L’homme a ensuite été transféré à l’hôpital pour des examens approfondis.

Selon le récit des garde-côtes, relayé par le média People, le personnel médical d’urgence l’a trouvé affaibli à son arrivée. « Lorsque le personnel médical d’urgence a pu examiner le marin, celui-ci était affaibli et avait des difficultés à marcher, mais ne présentait aucune blessure grave », ont indiqué les garde-côtes.

L’épisode a conduit les garde-côtes à rappeler quelques précautions élémentaires pour qui prend la mer seul et loin des côtes. « Cette affaire souligne l’importance de disposer d’un équipement de communication d’urgence et d’établir un plan de navigation afin qu’une personne à terre connaisse votre trajet », ont-ils ajouté.