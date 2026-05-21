Parti explorer l’épave d’un cargo, un plongeur de 55 ans n’est jamais remonté : les secours racontent une course contre la montre

Lundi 18 mai 2026, un incident grave a eu lieu au large de l’île de Porquerolles, dans le Var, en Méditerranée. Un plongeur expérimenté est porté disparu après une immersion sur l’épave du Donator, célèbre site de plongée technique. Cette affaire rappelle combien ces explorations sous-marines peuvent être dangereuses.

Ce qui s’est passé et les recherches

Le plongeur, un homme âgé de 55 ans, n’est pas remonté à la surface après avoir exploré l’épave située à une profondeur de 48 à 51 mètres, raconte le journal Midi Libre. L’incident s’est produit à environ 2 kilomètres à l’est de Porquerolles. Les recherches ont été lancées à 11 h 15, mobilisant un important dispositif de secours en mer et dans les airs. Parmi les moyens déployés figurent :

un hélicoptère H160 « Belligou » de la Marine nationale,

un EC135 de la Gendarmerie,

une vedette d’intervention du Sdis 83,

une vedette de la SNSM de Hyères,

et deux embarcations légères des sapeurs-pompiers du Var.

Malgré des efforts intenses, à l’heure de la rédaction les recherches n’ont pas encore donné de résultat probant. Le pronostic reste « extrêmement réservé » après plus de 4 heures sans nouvelles à cette profondeur. Les fortes vagues de 2 mètres compliquent aussi les opérations.

L’épave du Donator, lieu de l’accident

L’épave était un cargo norvégien rebaptisé Prosper Schiaffino, coulé en 1945 après avoir heurté une mine. Devenu un récif artificiel abritant une biodiversité exceptionnelle, le site du Donator reste néanmoins réservé aux plongeurs confirmés en raison de la profondeur et des conditions souvent difficiles. Cet incident remet en lumière les dangers liés à la plongée sur des sites aussi complexes.

Les précédents sur ce site ne sont pas rassurants. En octobre 2020, un plongeur de 55 ans a perdu la vie suite à un arrêt cardio-respiratoire à 40 mètres de profondeur. Plus récemment, en septembre 2023, une opération de secours a été nécessaire, l’une d’elles se soldant tragiquement.

Mesures prises et conséquences immédiates

Le Cross Med (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en Méditerranée) a refusé de commenter directement les raisons de l’accident, précisant qu’il ne fallait pas « présumer des circonstances ayant conduit au déclenchement de cette opération ». En attendant, un périmètre d’interdiction de 500 mètres autour de l’épave a été mis en vigueur, interdisant navigation, mouillage, plongée, baignade et pêche. Ce dispositif vise à sécuriser la zone pour faciliter les recherches et éviter d’autres incidents.

La disparition de ce plongeur rappelle la nécessité d’une préparation rigoureuse et du respect des consignes de sécurité durant les immersions profondes. Les autorités, avec la Marine nationale et la Gendarmerie nationale, poursuivent la coordination des recherches, en espérant un dénouement positif malgré le temps qui passe.