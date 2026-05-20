Pourquoi certains joueurs misent toujours sur les mêmes numéros EuroMillions : les statistiques leur donnent raison depuis 2020

Connaissez-vous les cinq numéros qui tombent le plus souvent au tirage de l’EuroMillions ? Et ceux qui reviennent le moins ? Ces chiffres, fournis par la Française des Jeux (FDJ), portent sur la fréquence de sortie des numéros depuis le 4 février 2020. Mais gardez en tête ce que rappelle la FDJ : « le hasard ne se contrôle pas ».

Les numéros qui sortent le plus souvent

Depuis le 4 février 2020, certains numéros apparaissent plus souvent que d’autres, informe La République des Pyrénées. En tête, le numéro 35 est sorti 82 fois, soit 12,5 % des tirages. Vient ensuite le 42, tiré 81 fois (12,35 %). Le numéro 21 est arrivé troisième avec 80 sorties (12,20 %). Le 29 totalise 78 sorties (11,89 %) et le 34, 77 sorties (11,74 %), ferme ce top 5.

Juste derrière, des numéros comme 10, 13, 19 et 17 affichent aussi une fréquence notable, même si leur classement exact n’est pas précisé.

Les numéros qui sortent le moins

À l’autre bout, certains numéros se font plus discrets. Le numéro 22 est le moins présent : 42 sorties seulement, soit 6,40 % des tirages. Le 1 suit avec 47 sorties (7,16 %). Le 43 est tiré 53 fois (8,08 %) et le 3154 fois (8,23 %). Le 3, avec 57 sorties, complète cette liste à 8,69 %.

Cette observation pose une question sur les probabilités dans les jeux de hasard. Même si certains numéros semblent revenir plus souvent, les mathématiciens rappellent que « un numéro sorti 81 fois n’a pas plus de chances d’être tiré qu’un autre puisque chaque combinaison garde la même probabilité ».

Il faut rappeler que chaque tirage de l’EuroMillions est indépendant : un tirage n’influence pas le suivant. Autrement dit, les numéros qui paraissent récurrents n’offrent pas de meilleure garantie de gain. La FDJ insiste elle aussi en répétant que « le hasard ne se contrôle pas ».

Jouer à l’EuroMillions doit rester un divertissement et se faire avec prudence financière. Un conseil simple : ne dépensez jamais plus que le budget que vous êtes prêt à perdre pour votre loisir. Fixer des limites évite les mauvaises surprises.

Abordez le jeu de façon réfléchie, en gardant à l’esprit le côté ludique plutôt que d’alimenter des espoirs irréalistes.