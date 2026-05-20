Rendez-vous médicaux : quels sont les délais en France ?

Obtenir un rendez-vous médical dans des délais raisonnables reste, pour des millions de Français, un parcours semé d’embûches. Une étude récente conduite par Doctolib et la Fondation Jean Jaurès, s’appuyant sur l’analyse de 234 millions de consultations réalisées en 2025 auprès de 80 000 professionnels de santé, dresse un portrait saisissant — et souvent alarmant — de l’accès aux soins en France. Si les délais médians se sont maintenus à un niveau « relativement stable » entre 2023 et 2025, comme le souligne Le Monde, les moyennes nationales dissimulent des fractures territoriales profondes qui remettent en cause le principe même d’égalité d’accès aux soins.

Rendez-vous médicaux : l’état des lieux préoccupant de l’accès aux soins en France

L’analyse géographique révèle des écarts saisissants. Coordonnée par la géographe Joy Raynaud, l’étude établit que « chaque profession a sa propre géographie de l’accès aux soins, qui ne se superpose pas à celle des autres », comme le rapporte La Croix. La cardiologie connaît ses tensions les plus vives dans l’arc Occitanie-vallée du Rhône ; l’ophtalmologie et la pédiatrie peinent davantage dans le Grand Ouest ; quant à la dermatologie, c’est dans le Nord et le Centre-Est qu’elle se trouve la plus sous pression.

Ces inégalités ne suivent pas systématiquement le clivage traditionnel entre villes et campagnes. Elles révèlent plutôt des déséquilibres structurels liés à la démographie médicale et à l’organisation territoriale des soins : l’Île-de-France conserve globalement les délais les plus courts pour la majorité des spécialités, le littoral méditerranéen présente une situation contrastée selon les disciplines, et certains départements ruraux affichent paradoxalement de meilleurs résultats que bien des zones urbaines. Pour une cartographie précise par département, ICI.fr propose un outil permettant de consulter les délais de prise de rendez-vous spécialité par spécialité.

Spécialités médicales : la hiérarchie des tensions

La cardiologie trône au sommet des délais d’attente avec 42 jours médians, soit un jour de plus qu’en 2023. Cette situation est d’autant plus préoccupante que les maladies cardiovasculaires demeurent la deuxième cause de mortalité en France : seuls 8 % des rendez-vous cardiologiques peuvent être honorés dans les 48 heures, témoignant d’une tension structurelle profonde. La dermatologie suit avec 32 jours d’attente — en recul de trois jours toutefois —, une spécialité dont les enjeux de santé publique sont considérables, les cancers cutanés représentant un tiers des cancers diagnostiqués dans l’Hexagone, avec une incidence en constante progression. Ces deux spécialités concentrent à elles seules les délais les plus longs, comme le confirme France Info.

L’ophtalmologie constitue, à l’inverse, l’exception réjouissante de ce tableau : le délai médian s’établit désormais à 21 jours, en recul de quatre jours, grâce au renfort d’orthoptistes, d’opticiens, d’infirmières et d’assistants médicaux — une illustration convaincante de l’efficacité du travail en équipe pluriprofessionnelle. Voici, dans leur ensemble, les délais médians observés par grande spécialité :

Cardiologie : 42 jours (+ 1 jour depuis 2023) Dermatologie : 32 jours (- 3 jours depuis 2023) Ophtalmologie : 21 jours (- 4 jours depuis 2023) Gynécologie : 19 jours (- 2 jours depuis 2023) Psychiatrie : 15 jours (+ 1 jour depuis 2023)

Médecine de premier recours sous tension croissante

Paradoxalement, la médecine générale — pierre angulaire du système de soins français — montre des signes inquiétants de fragilisation. Le délai médian reste stable à trois jours, mais derrière cette apparente tranquillité se dissimule une réalité plus sombre : la proportion des rendez-vous obtenus au-delà de sept jours progresse de trois points pour atteindre 35 % des consultations. Cette dégradation diffuse touche inégalement le territoire : 47 % des départements enregistrent une hausse des délais entre 2023 et 2025, tandis que seulement 4 % connaissent une amélioration.

La pédiatrie n’échappe pas à cette tendance, le délai médian passant de sept à huit jours malgré une démographie de la profession en hausse. Quant aux sages-femmes, dont le rôle est pourtant appelé à se renforcer pour suppléer les gynécologues dans les suivis courants, elles affichent un délai de 12 jours — un jour de plus qu’en 2023 —, ce qui interroge sur l’optimisation réelle de la répartition des tâches entre professionnels de santé.

Impact sur la santé publique : vers une médecine à deux vitesses

Ces délais prolongés ne sont pas sans conséquences sanitaires. Selon l’étude, 63 % des répondants déclarent avoir renoncé à chercher un rendez-vous au cours des douze derniers mois, faute de créneau compatible (45 %) ou de disponibilité (35 %). Ce renoncement aux soins ne touche pas uniquement les populations les plus précaires : il concerne en premier lieu les cadres (71 %) et les 25-34 ans (75 %), révélant que les contraintes horaires pèsent autant, sinon davantage, que les contraintes financières. Le report vers les urgences en est la conséquence directe : un patient sur quatre s’y rend faute de rendez-vous accessible en ligne, selon BFMTV.

La téléconsultation offre une alternative partielle, réduisant les délais à 0,9 jour en médecine générale et à 3,8 jours en dermatologie. Mais cette pratique demeure marginale dans la plupart des spécialités, représentant moins de 3 % de l’activité hors psychiatrie et médecine générale.