Pollution lumineuse : la trame noire, nouvelle arme pour sauver la biodiversité nocturne

Pollution lumineuse : un phénomène qui affecte la biodiversité

La pollution lumineuse reste considérée comme l’une des pressions environnementales les plus sous-estimées. Pourtant, ses effets sont désormais largement documentés. Selon l’Agence de la transition écologique, l’éclairage nocturne « perturbe durablement la biodiversité » et modifie profondément les comportements d’espèces comme les chauves-souris, les hérissons, les chouettes ou encore les papillons nocturnes, selon l’ADEME, dans son dossier publié le 22 décembre 2025. En parallèle, l’Office français de la biodiversité rappelle que la lumière artificielle agit comme une fragmentation écologique. Elle empêche certaines espèces de circuler, de se nourrir ou de se reproduire normalement. L’OFB souligne ainsi que « préserver et remettre en bon état les continuités écologiques nocturnes » devient indispensable face à une pollution lumineuse « en constante progression ».

Les chiffres confirment cette aggravation. D’après l’Agence régionale de la biodiversité de Provence-Alpes-Côte d’Azur, la pollution lumineuse a progressé de 94 % en vingt-cinq ans en France. Le territoire compte désormais environ 11 millions de points lumineux pour le seul éclairage public, selon les données relayées lors d’un webinaire régional consacré à l’éclairage nocturne et à la biodiversité. Cette pollution lumineuse agit également sur les humains. Les scientifiques évoquent des perturbations du rythme circadien, c’est-à-dire l’horloge biologique naturelle liée à l’alternance jour-nuit. L’exposition excessive à la lumière artificielle peut modifier le sommeil, le métabolisme ou encore certaines fonctions hormonales. Par conséquent, les enjeux sanitaires rejoignent désormais les préoccupations écologiques.

Comment les territoires recréent l’obscurité

Face à cette multiplication des éclairages artificiels, les collectivités développent progressivement ce que l’on appelle une trame noire. Ce dispositif complète la trame verte et bleue déjà utilisée dans l’aménagement du territoire. Son objectif consiste à préserver des zones suffisamment obscures pour permettre aux espèces nocturnes de vivre et de se déplacer. La définition officielle figure désormais dans les documents publics de l’État. La Direction régionale de l’environnement du Grand Est décrit la trame noire comme « un réseau formé de sites où l’empreinte lumineuse est fortement limitée, voire nulle, et de corridors écologiques nocturnes », dans une publication actualisée le 30 avril 2026. Cette approche vise notamment à éviter « la fragmentation provoquée par l’empreinte lumineuse » au sein des habitats naturels.

Concrètement, plusieurs solutions existent. Certaines communes éteignent désormais l’éclairage public au cœur de la nuit. Selon le portail national Trame verte et bleue, plus d’un tiers des communes françaises avaient déjà adopté cette pratique en 2024. L’OFB a d’ailleurs consacré un webinaire entier à ce sujet le 29 avril 2026 afin d’accompagner les élus locaux dans la réduction de la pollution lumineuse. D’autres territoires réorientent leurs luminaires vers le sol, diminuent l’intensité lumineuse ou remplacent certaines LED trop blanches par des éclairages ambrés. Ces adaptations réduisent fortement l’impact sur la biodiversité nocturne. L’Office français de la biodiversité recommande notamment des températures de couleur inférieures à 3 000 kelvins afin de limiter les perturbations biologiques des espèces. La pollution lumineuse concerne aussi les espaces privés. Les jardins résidentiels, les terrasses ou les façades éclairées toute la nuit contribuent également à la dégradation des continuités écologiques. Or, selon l’OFB, « une part de la pollution lumineuse vient de nos usages individuels », dans une campagne de sensibilisation consacrée aux éclairages extérieurs.

Comment appliquer une trame noire chez soi

La mise en place d’une trame noire ne dépend donc pas uniquement des collectivités. Les particuliers disposent aussi de leviers simples pour réduire la pollution lumineuse autour de leur habitation tout en favorisant la biodiversité locale. Première mesure efficace : limiter l’éclairage aux usages réellement nécessaires. L’OFB recommande d’éteindre les luminaires extérieurs en cœur de nuit, particulièrement durant les périodes estivales où l’activité nocturne des espèces est maximale. Cette simple réduction permet de restaurer des zones de déplacement pour les insectes pollinisateurs, les amphibiens ou les mammifères nocturnes. Ensuite, le choix du matériel reste déterminant. Les lampes trop puissantes ou orientées vers le ciel aggravent fortement la pollution lumineuse. À l’inverse, des luminaires dirigés vers le sol et équipés de détecteurs de présence réduisent considérablement l’impact écologique. Les éclairages jaunes ou ambrés demeurent également moins perturbants pour la biodiversité que les lumières blanches riches en bleu. Par ailleurs, certains végétaux et aménagements paysagers peuvent participer à la création de corridors sombres.

Des haies, des zones sans éclairage ou des portions de jardin volontairement laissées dans l’obscurité facilitent les déplacements de nombreuses espèces nocturnes. Cette continuité devient essentielle dans les zones périurbaines fortement fragmentées par la pollution lumineuse. Les experts rappellent enfin que la préservation de l’obscurité représente aussi un enjeu énergétique majeur. Selon la Stratégie nationale biodiversité 2030 relayée par l’Agence régionale pour la biodiversité en région Sud, la France vise désormais une réduction de 50 % de la pollution lumineuse d’ici 2030. La trame noire apparaît progressivement comme un outil incontournable d’aménagement écologique. Elle ne cherche pas à supprimer totalement la lumière artificielle, mais à retrouver un équilibre entre activités humaines, sobriété énergétique et préservation de la biodiversité nocturne.