Pourquoi de plus en plus de jardiniers suspendent des bandes d’aluminium à leur citronnier : le résultat est surprenant

Accrocher des bandes de papier aluminium sur votre citronnier pourrait bien transformer votre jardin !

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Anthony Jacquot
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Pourquoi de plus en plus de jardiniers suspendent des bandes d'aluminium à leur citronnier : le résultat est surprenant
Pourquoi de plus en plus de jardiniers suspendent des bandes d’aluminium à leur citronnier : le résultat est surprenant © Social Mag
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Accrocher des bandes de papier aluminium sur les branches de votre citronnier peut être une astuce maligne pour préserver la santé de l’arbre et la qualité des fruits. Entre les nuisibles et les animaux attirés par les citrons, cette méthode simple et peu coûteuse fait de plus en plus d’adeptes. Mais comment ça marche exactement et pourquoi tant de jardiniers la recommandent ? Voyons ça point par point.

Une astuce naturelle pour protéger vos citronniers

Utiliser des lanières de papier aluminium, c’est avant tout pratique et efficace. Le métal réfléchit la lumière du soleil et crée des éclats qui perturbent les nuisibles, explique le magazine Maison & Travaux. Ces reflets gênent non seulement les mouches et moustiques, mais aussi les oiseaux qui pourraient picorer les citrons.

En plus, le papier aluminium joue le rôle d’un répulsif naturel : il éloigne les pestes sans recourir aux produits chimiques, tout comme certaines plantes répulsives. Ce petit geste renforce donc la protection des fruits et aide l’arbre à rester en meilleure santé.

La méthode : mode d’emploi pas à pas

Peu de matériel et peu d’efforts suffisent. Coupez des bandes de papier aluminium de 15 à 20 cm de long. Attachez chaque bande délicatement à différentes branches, en veillant à laisser assez de jeu pour ne pas blesser la plante et pour que les bandes puissent bouger au vent. Ce mouvement et la brillance des bandes sont déterminants pour repousser les nuisibles.

Pensez à vérifier régulièrement l’état des bandes et à les remplacer si elles s’abîment, afin que la méthode reste efficace au fil du temps.

Ce qu’il faut surveiller et ce que ça apporte

L’utilisation du papier aluminium ne remplace pas les gestes de base du jardinage comme l’arrosage ou la taille, mais c’est un complément utile. Faites attention à ne pas trop serrer les attaches et contrôlez de temps en temps les lanières pour éviter qu’elles n’endommagent les branches.

Cette technique séduit beaucoup de jardiniers amateurs parce qu’elle est simple et peu onéreuse. Son côté écologique, en évitant les pesticides, répond aussi à la demande pour un jardinage plus respectueux de l’protection écologique.

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