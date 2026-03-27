Pourquoi nos grands-mères posaient toujours un pot de menthe sur le rebord de fenêtre : les araignées n’osaient jamais franchir le seuil

À l’approche du printemps, quand les températures s’adoucissent et que les fenêtres s’ouvrent, beaucoup de foyers remarquent l’arrivée d’invités indésirables, notamment des araignées. De la fin mars jusqu’à l’été, ces arachnides cherchent souvent refuge dans les recoins de nos maisons. Heureusement, une méthode ancienne, transmise par « les anciens » et nos grands-mères, offre une alternative naturelle aux répulsifs chimiques souvent coûteux et potentiellement néfastes pour l’environnement.

Pourquoi les solutions chimiques posent problème

Les insecticides vendus en supermarché sont souvent onéreux et peuvent nuire à la biodiversité ainsi qu’à la qualité de l’air intérieur. C’est pourquoi de nombreux consommateurs veulent une solution plus respectueuse de l’environnement et moins chère pour protéger leur domicile.

Favoriser des méthodes naturelles aide à préserver notre santé et celle de la planète, tout en embellissant nos espaces de vie. Installer des plantations aromatiques sur les rebords de fenêtres combine praticité et esthétique.

Lavande, menthe et basilic : l’alliance aromatique

La combinaison de lavande, menthe et basilic est souvent choisie pour repousser les araignées et d’autres insectes rampants, confirme Le Journal des Seniors. Ces plantes créent une barrière olfactive naturelle qui décourage les intrus.

La lavande, plante méditerranéenne au parfum envoûtant, dégage des huiles essentielles qui perturbent les capteurs sensoriels des arachnides, les repoussant. Elle demande un substrat drainant et un arrosage modéré pour offrir une floraison abondante sous le soleil printanier.

La menthe, avec ses feuilles vigoureuses et son parfum puissant, libère en continu des effluves mentholés qui dérangent les sens des araignées. À cultiver dans un contenant individuel pour éviter qu’elle n’envahisse les autres plantations, la menthe nécessite un bac de 20 cm de profondeur et une terre légèrement humide.

Le basilic, enfin, apporte ses notes légèrement épicées et poivrées. Il protège contre les insectes grâce à ses essences complexes et embellit l’appui de fenêtre avec son feuillage vert vif. Le basilic demande un arrosage régulier et une exposition modérée au soleil direct pour éviter que ses feuilles ne se brûlent.