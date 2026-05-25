Data center français : une consommation énergétique qui explose face aux défis climatiques

L’infrastructure numérique française traverse une période de bouleversement sans précédent. Les data center hexagonaux ont franchi un seuil critique en 2024 : leur consommation électrique a atteint 2,7 térawattheures (TWh), soit une progression de 12 % en une seule année. Cette dynamique, portée par l’essor de l’intelligence artificielle générative et la montée en puissance des nouvelles installations, soulève des interrogations profondes sur la compatibilité entre transformation numérique et transition écologique.

Selon l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), cette trajectoire s’inscrit dans une évolution structurelle préoccupante. En quatre années à peine, la consommation d’électricité de ces infrastructures a bondi de 35 %, passant de 2,0 TWh en 2021 à 2,7 TWh en 2024. Parallèlement, les émissions de gaz à effet de serre associées ont progressé de 23 % en un seul exercice, atteignant 178 000 tonnes de CO2 équivalent.

Une métamorphose technologique aux conséquences énergétiques considérables

La transformation qui s’opère au sein de l’écosystème des data center français dépasse de loin une simple croissance quantitative. Les centres mis en service en 2024 affichent une puissance informatique moyenne de 20 mégawatts (MW), soit sept fois celle du parc existant, dont la moyenne s’établit à 3 MW. Ce changement d’échelle radical témoigne d’une rupture profonde dans la physionomie même de l’industrie numérique.

L’impact de cette évolution se lit concrètement dans la géographie des consommations. Trois régions concentrent désormais 90 % de la puissance et de la consommation d’électricité des centres étudiés : l’Île-de-France domine avec 56 % des centres et plus de 70 % de la puissance totale, devant les Hauts-de-France et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Cette concentration soulève des défis d’approvisionnement énergétique particulièrement aigus en Île-de-France, région qui ne produit que 2 % de ses besoins électriques à partir d’énergies renouvelables locales, d’après Selectra.

L’intelligence artificielle générative, catalyseur d’une révolution énergétique

L’explosion de l’IA générative constitue le principal moteur de cette croissance. Selon le Baromètre du numérique 2026, près de la moitié des Français déclaraient en juin 2025 recourir à des solutions d’intelligence artificielle générative, une proportion qui grimpe à 85 % chez les 18-24 ans. Cette démocratisation massive exerce une pression considérable sur les infrastructures d’hébergement.

Les centres de données dédiés à ces modèles d’IA figurent parmi les plus énergivores du secteur. Ceux mis en service entre 2021 et 2023 ont vu leur consommation d’électricité augmenter de 66 % en une seule année. L’Agence internationale de l’énergie révèle par ailleurs que la densité de puissance des serveurs dédiés à l’IA a été multipliée par onze entre 2020 et 2025.

Cette tendance s’inscrit dans une réalité désormais bien documentée : chaque interaction avec l’IA alourdit un peu plus l’empreinte énergétique globale. Chaque prompt, chaque image générée, chaque recherche augmentée par l’intelligence artificielle contribue à gonfler une facture environnementale dont le poids ne cesse de croître. Dans le même temps, la pénurie de mémoire qui s’annonce pour les smartphones en 2026 rappelle que les tensions sur les ressources matérielles du numérique s’étendent bien au-delà des seuls centres de données.

La consommation d’eau : un enjeu souvent négligé mais critique

Au-delà de la dimension électrique, la consommation d’eau des data center français révèle une autre facette, moins visible, de leur impact environnemental. En 2024, 575 000 mètres cubes d’eau ont été prélevés, quasi exclusivement de l’eau potable, pour assurer le refroidissement des serveurs. Ce volume équivaut à la consommation annuelle d’une commune de 10 000 habitants.

Cette problématique hydrique s’intensifiera mécaniquement avec la montée en puissance des installations. Les nouveaux centres, sept fois plus puissants que la moyenne actuelle, nécessiteront proportionnellement davantage de ressources pour maintenir leurs équipements à température optimale de fonctionnement.

Des perspectives d’évolution qui questionnent la soutenabilité du modèle

Les projections établies par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) dessinent un avenir préoccupant. La consommation d’électricité des datacenters français pourrait être multipliée par 3,7 d’ici 2035, tandis que le gestionnaire du réseau de transport RTE avance une fourchette encore plus alarmante, évoquant une multiplication par quatre à huit sur la même période.

Cette dynamique place les data center français dans une catégorie à part : l’Arcep les considère désormais comme une activité électro-intensive hybride, à la croisée du tertiaire et de l’industriel. Ils représentent déjà 46 % des émissions de gaz à effet de serre du numérique français, selon l’étude ADEME-Arcep.

L’enjeu se déplace progressivement vers la capacité du réseau électrique national à absorber ces raccordements massifs. Plus de 30 gigawatts de droits d’accès au réseau de transport ont déjà été attribués, dont 14 GW spécifiquement dédiés aux centres de données — un volume qui surpasse les capacités demandées par l’hydrogène et la réindustrialisation réunies.

Entre efficacité technique et croissance structurelle : le paradoxe énergétique

Paradoxalement, les data center français améliorent leur efficacité énergétique unitaire. Le Power Usage Effectiveness (PUE) moyen s’est établi à 1,42 en 2024, contre 1,46 en 2023, traduisant une optimisation réelle des systèmes de refroidissement et de gestion de l’énergie. Les nouvelles installations affichent même des performances supérieures, avec un PUE de 1,30, contre 1,52 pour les centres antérieurs à 2014.

Ces gains d’efficacité restent pourtant largement insuffisants pour contrebalancer la croissance brute des besoins. Le volume de calcul progresse bien plus vite que les économies réalisées sur les systèmes auxiliaires, ce qui se traduit par une augmentation nette des émissions indirectes de 27 % en une seule année.

Cette situation illustre avec une clarté saisissante l’effet rebond technologique : l’amélioration de l’efficacité stimule paradoxalement l’usage, annulant les bénéfices environnementaux escomptés.

Les initiatives industrielles face aux défis infrastructurels

Face à ces enjeux, l’industrie française s’organise pour sécuriser l’approvisionnement énergétique des futurs projets. EDF et Engie négocient des contrats d’approvisionnement à long terme avec les opérateurs d’infrastructures numériques, anticipant une demande appelée à remodeler structurellement le paysage énergétique national.

Des projets d’envergure inédite voient déjà le jour. Dans la région marseillaise, la Commission de régulation de l’énergie a validé un projet portant sur 550 MW de puissance supplémentaire à l’horizon 2032, soit l’équivalent de la moitié de la production d’un réacteur nucléaire. Le mécanisme d’anticipation et de mutualisation retenu préserve les ménages de toute répercussion financière, les industriels raccordés finançant directement ces extensions de réseau.

Des innovations technologiques émergent pour réduire la consommation énergétique des systèmes de refroidissement, selon Futura Sciences, mais leur déploiement industriel demeure encore limité au regard de l’urgence des besoins. Ces enjeux environnementaux et sociaux liés au numérique s’inscrivent plus largement dans une réflexion sur les conditions d’accès aux droits fondamentaux que la transition technologique accélérée ne doit pas faire oublier.

L’extension programmée du périmètre d’enquête de l’Arcep, qui intégrera dès 2027 les fournisseurs de services cloud, permettra de mesurer avec plus de précision l’empreinte réelle de cette transformation numérique sur l’environnement français.