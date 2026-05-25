Face aux fortes chaleurs que subit la France, combien de degrés votre corps pourra-t-il supporter ?

Alors que les températures montent en France à la fin du mois de mai 2026, le pays est frappé par un phénomène météorologique particulièrement intense : le « dôme de chaleur ». Paris a récemment enregistré son premier dépassement du seuil des prévisions alarmantes pour l’année, une situation qui n’avait pas été observée aussi tôt depuis plus de deux décennies. Face à ces bouleversements climatiques, une question importante se pose : quelle est la limite maximale que le corps humain peut supporter ? On fait le point avec la science et les records météo.

Le dôme de chaleur vient du Maroc

Un « dôme de chaleur », en provenance du Maroc, enveloppe actuellement la France, contrastant avec le climat tempéré de certaines régions. Ce phénomène agit comme un couvercle qui retient l’air chaud, remonté par la péninsule Ibérique. Un anticyclone particulièrement robuste empêche cet air de s’échapper et provoque des températures inhabituellement élevées. Nantes, par exemple, annonce des pics de 36 °C pour le lundi suivant. En parallèle, un département français voit les alertes de vigilance jaune canicule prolongées, ce qui constitue un triste record pour ce mois de mai. Ces anomalies s’inscrivent dans une tendance générale de montée des températures, confirmée par des records enregistrés ces dernières années.

Ce que disent les études sur le stress thermique

Des chercheurs de l’université de Roehampton, au Royaume-Uni, se sont penchés sur la question en 2022. Avec des outils médicaux adaptés à la chaleur, comme l’échocardiogramme, ils ont estimé que le corps humain peut tolérer des températures comprises entre 40 et 50 °C avant d’entrer en stress thermique. Ce seuil est marqué par des symptômes tels que confusion, nausées, vertiges, maux de tête et évanouissements. La façon dont la chaleur se fait sentir varie selon le sexe : les femmes, avec un indice de masse corporelle généralement inférieur, ressentiraient plus intensément ces effets, tandis que les hommes, qui transpirent davantage, risquent une déshydratation plus prononcée.

Les recherches en cours se concentrent sur les conséquences des fortes températures sur la santé cardiaque, en tenant compte de variables comme l’âge et la condition physique. Des études à venir pourraient affiner la compréhension des risques pour différentes populations.

Les records de chaleur dans le monde

Ces dernières années ont vu des niveaux de chaleur records. La Turquie, l’été dernier, a subi une vague de chaleur meurtrière avec 50,5 °C mesurés à Silopi. Le Mexique détient le record absolu avec 51,9 °C enregistrés en 2024. Ces extrêmes illustrent les effets persistants du réchauffement climatique. En comparaison, l’épisode historique dans le nord-est de Vancouver en juin 2021 avait vu le thermomètre atteindre 49,5 °C, autant d’événements qui pourraient, malheureusement, devenir plus fréquents.

Comment le corps résiste à la chaleur ?

Un article de l’éditeur médical Thieme rapporte des situations extrêmes où le corps humain peut supporter jusqu’à 110 °C (comme dans un sauna), mais seulement pendant quelques minutes. Une exposition prolongée, par exemple dans une maison en feu, réduit cette durée de résistance à environ dix minutes. Les facteurs qui influencent cette tolérance incluent l’état de santé, l’âge, le niveau d’activité physique et l’humidité ambiante. Il convient de prendre ces exemples avec prudence, car la réaction à la chaleur varie fortement d’une personne à l’autre.