Pourquoi votre médecin vous dit encore de boire 2 litres d’eau par jour alors qu’une étude recommande une tout autre quantité

L’idée répandue qu’il faudrait boire 2 litres d’eau par jour revient souvent quand on parle d’hydratation. Selon le magazine Elle, une étude récente remet toutefois un peu en question cette recommandation en préconisant une consommation légèrement moindre, plus en phase avec les besoins réels du corps. C’est une info intéressante, puisqu’elle interpelle des habitudes adoptées par beaucoup, façonnées par des décennies de messages sur la santé et le bien-être.

Mieux comprendre nos besoins en eau

L’eau est partout dans notre organisme : elle fait partie de toutes les cellules, soutient le métabolisme et aide à réguler la température corporelle. Un apport insuffisant peut nuire à plusieurs organes, comme le cerveau, les muqueuses, la digestion et les reins.

Les recommandations actuelles, comme celles de la Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), indiquent un apport quotidien en boissons qui varie entre 400 mL pour les nourrissons et 1 500 mL pour les adultes, selon l’âge et des situations particulières comme la grossesse ou l’allaitement.

Une étude de l’Université d’Aberdeen en Écosse, publiée en 2022, estime que la plupart des adultes auraient des besoins en eau entre 1,5 et 1,8 L par jour. Ce résultat, obtenu à partir de tests sur plus de 5 000 personnes issues de 23 pays, remet en cause la règle souvent citée des 2 litres par jour.

Écouter son corps et tenir compte des situations particulières

La soif reste un bon indicateur pour ajuster sa consommation d’eau : sentir la soif signifie que le corps a besoin d’eau tout de suite, rappelle le nutritionniste Uwe Knop. En revanche, les jeunes enfants et les personnes âgées peuvent ne pas ressentir la soif aussi nettement, donc il vaut mieux qu’ils boivent régulièrement même sans y penser.

Les conditions extérieures jouent aussi : une chaleur intense ou une activité physique plus importante peuvent multiplier par trois à quatre fois le besoin en liquide. Dans ces cas, rester à 2 litres peut ne pas suffire, surtout si la transpiration entraîne une perte importante d’eau.

D’où vient la règle des « 2 litres » ?

Les origines de cette recommandation sont parfois liées à des influences commerciales. Des entreprises comme Nestlé, Danone, Coca-Cola et Pepsi auraient promu l’idée d’une consommation élevée d’eau, parfois via des campagnes éducatives telles que « Trinken im Unterricht » (boire en classe). Ce type de marketing a touché des conseillers en nutrition, des experts de santé et aussi des enseignants, comme l’a souligné la militante environnementale Maude Barlow.

Attention à l’excès d’eau

Boire trop peut mener à une dilution excessive des électrolytes sanguins, entraînant une rare mais grave « intoxication par l’eau ». Les personnes atteintes de maladies cardiaques ou rénales doivent respecter les restrictions hydriques qui leur ont été prescrites lors de leur diagnostic médical.