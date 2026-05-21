Alimentation ultratransformée : le risque d’hypertension et de diabète confirmé

L’alimentation industrielle concentre désormais l’attention des chercheurs en santé publique. Le 21 mai 2026, plusieurs médias français ont relayé de nouvelles analyses scientifiques associant les produits ultratransformés à une aggravation du risque cardiométabolique. Dans le même temps, une étude publiée dans l’European Heart Journal a évalué l’impact de certains conservateurs alimentaires sur la santé cardiovasculaire à partir des données de la cohorte NutriNet-Santé, suivie entre 2009 et 2024. Cette alimentation riche en additifs et en conservateurs apparaît désormais comme un facteur de risque majeur, notamment pour le diabète et l’hypertension.

Alimentation, additifs et conservateurs : des risques cardiovasculaires mieux documentés

L’étude publiée dans l’European Heart Journal repose sur des relevés alimentaires détaillés de milliers de participants français. Les chercheurs expliquent que les consommations ont été mesurées grâce à des relevés répétés sur vingt-quatre heures, associés aux marques commerciales réellement consommées. Selon l’article scientifique publié le 20 mai 2026, « Des études expérimentales suggèrent que certains additifs alimentaires conservateurs pourraient exercer des effets cardiovasculaires néfastes, mais les données humaines font encore défaut. », dans European Heart Journal, le 20 mai 2026. Cette formulation souligne que les soupçons existaient déjà en laboratoire, mais que les données humaines demeuraient limitées jusqu’à présent.

Les scientifiques ont étudié l’exposition cumulative aux conservateurs utilisés dans l’alimentation industrielle. Les auteurs ont analysé jusqu’à 96 relevés alimentaires par participant. Les résultats montrent une association entre certains conservateurs et l’incidence de l’hypertension ainsi que des maladies cardiovasculaires. De plus, les chercheurs précisent que les modèles statistiques utilisés ont été “multi-adjusted”, ce qui signifie que plusieurs facteurs de confusion ont été intégrés afin d’isoler l’effet des additifs. Cette alimentation ultratransformée contient fréquemment des colorants, des conservateurs et des agents de texture déjà suspectés d’altérer le métabolisme ou les mécanismes inflammatoires.

Cette progression des pathologies cardiovasculaires inquiète également les médias spécialisés santé. Le 21 mai 2026, CNews rapportait que “Les cas d’hypertension artérielle et crises cardiaques explosent et ces conservateurs alimentaires en sont responsables, selon une étude.” Cette affirmation s’appuie directement sur les nouveaux résultats européens. Par ailleurs, les données mondiales restent alarmantes. Selon des chiffres de données de l’OMS, 1,4 milliard de personnes vivaient avec une hypertension en 2024. En France, près de 17 millions d’adultes seraient hypertendus et environ 6 millions ignoreraient leur état de santé.

Une alimentation ultratransformée liée au diabète et au cancer

L’alimentation ultratransformée est également étudiée pour son impact sur le diabète de type 2. Plusieurs travaux scientifiques antérieurs issus de la cohorte NutriNet-Santé avaient déjà établi des associations entre la consommation excessive d’aliments industriels et le développement de troubles métaboliques. Les nouvelles publications renforcent cette hypothèse en ciblant plus précisément les additifs et les conservateurs utilisés dans les procédés industriels. Les chercheurs considèrent désormais que le degré de transformation des aliments pourrait constituer un facteur indépendant de risque sanitaire.

Le 11 mai 2026, News Medical relayait une nouvelle prise de position des cardiologues européens. Le média indiquait que les spécialistes demandaient aux médecins de considérer les produits ultratransformés comme « un facteur de risque cardiovasculaire émergent ». Ces produits sont liés à « l’obésité, le diabète, les maladies rénales et une dégradation de la santé cardiovasculaire ». Cette évolution marque un changement important dans l’approche nutritionnelle. Jusqu’ici, les recommandations ciblaient surtout les sucres, le sel ou les graisses. Désormais, la structure industrielle même de l’alimentation entre dans l’évaluation médicale.

Les aliments ultratransformés représentent aujourd’hui une part importante des apports quotidiens dans plusieurs pays occidentaux. Cette alimentation inclut les plats préparés industriels, certaines céréales du petit-déjeuner, les boissons sucrées, les snacks ou encore les produits contenant de nombreux additifs. Les chercheurs suspectent plusieurs mécanismes biologiques. Certains conservateurs pourraient favoriser l’inflammation chronique. D’autres composés seraient impliqués dans le stress oxydatif ou des perturbations métaboliques favorisant le diabète. Les études sur le cancer poursuivent également leurs investigations, notamment sur les nitrites et certains émulsifiants déjà surveillés par les autorités sanitaires françaises.

Hypertension, diabète : pourquoi les autorités sanitaires surveillent l’alimentation industrielle

La montée de l’hypertension dans plusieurs pays occidentaux accentue les inquiétudes autour de l’alimentation industrielle. Selon Info.fr, les décès liés à l’hypertension provoqueraient plus de “1000 personnes par heure” dans le monde. Le média rappelle également que l’hypertension est impliquée dans 45 % des cardiopathies ischémiques et 43 % des AVC hémorragiques en France. Ces chiffres renforcent la pression sur les autorités sanitaires européennes, qui cherchent désormais à mieux encadrer certains additifs alimentaires.

Les chercheurs européens insistent aussi sur les effets cumulatifs de l’alimentation ultratransformée. Dans l’étude publiée par l’European Heart Journal, l’exposition aux conservateurs a été mesurée sur une période allant jusqu’à quinze ans. Cette approche permet d’observer l’impact progressif des habitudes alimentaires sur la santé cardiovasculaire. Les scientifiques ont utilisé plusieurs bases de données alimentaires ainsi que des analyses en laboratoire afin d’identifier précisément les substances consommées. Ce niveau de précision scientifique constitue un élément déterminant dans la crédibilité des nouvelles conclusions.

Les experts considèrent désormais que l’alimentation ultratransformée ne doit plus être évaluée uniquement sous l’angle calorique. Les procédés industriels, les additifs et les conservateurs deviennent des variables sanitaires majeures. Cette évolution pourrait conduire à de nouvelles recommandations nutritionnelles en Europe. Plusieurs associations de consommateurs réclament déjà un encadrement renforcé des colorants et des conservateurs présents dans les produits destinés aux enfants. Les autorités françaises, de leur côté, poursuivent les travaux de surveillance sur les effets à long terme de ces substances dans l’alimentation quotidienne.