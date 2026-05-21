Congé de naissance : voici comment en profiter

Congé de naissance : un nouveau droit à saisir avant le 1er juin

L’horloge tourne pour les futurs bénéficiaires du congé de naissance. Cette mesure phare du « réarmement démographique » voulu par Emmanuel Macron entre en vigueur le 1er juillet 2026, mais impose aux parents intéressés de notifier leur employeur avant le 1er juin. Une échéance qui cristallise les tensions d’une France confrontée au déclin silencieux de sa natalité, passée de 2,03 enfants par femme en 2010 à 1,68 en 2023 selon l’INSEE.

« Tous les parents d’enfants nés à partir du 1er janvier pourront, dès le 1er juillet, prendre leur congé supplémentaire de naissance », a rappelé Stéphanie Rist, ministre de la Santé et des Familles, lors des questions au gouvernement à l’Assemblée. Cette déclaration, formulée le 20 mai dernier, résonne comme un ultimatum pour des milliers de familles françaises — et comme un signal d’alarme pour leurs employeurs.

Qui peut prétendre au congé de naissance ?

Le dispositif s’adresse à l’ensemble des parents d’enfants nés à compter du 1er janvier 2026. À la différence des congés maternité ou paternité traditionnels, ce congé de naissance a la particularité d’être ouvert aux deux parents, indépendamment de leur situation professionnelle ou de leur statut. Cette universalité constitue l’une des innovations majeures du dispositif, saluée par ceux qui y voient une avancée concrète vers l’égalité professionnelle entre hommes et femmes. En permettant une répartition plus équitable des responsabilités parentales, la mesure répond aux mutations profondes d’une société où, selon une étude de l’Observatoire de la parentalité en entreprise publiée en 2025, 67 % des pères déclarent vouloir s’investir davantage dans l’éducation de leurs enfants.

Modalités pratiques et rémunération

La structuration financière du congé révèle une architecture pensée pour encourager sa prise effective. Chaque parent bénéficie d’un à deux mois supplémentaires, au-delà des congés maternité, paternité ou d’adoption existants. L’indemnisation s’établit à 70 % du salaire net pour le premier mois, puis à 60 % pour le second mois éventuel. Cette dégressivité vise à contenir l’impact budgétaire tout en préservant l’attractivité du dispositif.

La flexibilité est au cœur du mécanisme : les deux parents peuvent prendre leur congé simultanément, choisir de se relayer pour prolonger la présence parentale au foyer, fractionner leur droit en deux périodes d’un mois, ou encore étaler leur prise de congé jusqu’en avril 2027 pour les naissances du premier semestre 2026. Selon l’Enquête nationale sur les rythmes familiaux de 2025, 43 % des couples privilégient d’ailleurs une organisation séquentielle de leurs absences.

Défis organisationnels pour les entreprises

L’entrée en vigueur du congé de naissance suscite des inquiétudes légitimes dans le monde économique. « Certains employeurs sont inquiets puisqu’il peut y avoir un effet cumulatif de tous les parents d’enfants nés depuis le 1er janvier », a reconnu la ministre Stéphanie Rist. Cette concentration temporelle des absences pourrait créer de véritables tensions organisationnelles à l’horizon de l’été.

Le secteur de l’éducation illustre l’ampleur du défi. Selon les projections disponibles, jusqu’à 15 000 enseignants pourraient être concernés par des absences liées au nouveau congé lors de la rentrée 2026 — une perspective qui n’est pas sans inquiéter le ministère de tutelle. Pour toutes les entreprises, l’anticipation devient désormais impérative : le préavis d’un mois impose une réactivité organisationnelle que beaucoup n’avaient pas anticipée.

Enjeux démographiques et sociétaux

Au-delà des aspects pratiques, le congé de naissance s’inscrit dans une stratégie nationale de redressement démographique. La France, qui comptait 67,8 millions d’habitants en 2025, est confrontée à un vieillissement accéléré de sa population : les projections de l’INSEE prévoient que les personnes âgées de 65 ans et plus représenteront 26 % de la population en 2050, contre 21 % aujourd’hui. Cette évolution menace l’équilibre des systèmes de protection sociale, dans un contexte où le ratio cotisants-retraités ne cesse de se dégrader.

L’efficacité de telles mesures reste néanmoins débattue. Les exemples scandinaves, souvent convoqués en référence, offrent des résultats contrastés : la Suède a vu son taux de fécondité remonter à 1,85 enfant par femme grâce à une politique familiale généreuse et cohérente sur le long terme, tandis que la Finlande stagne à 1,35 malgré des dispositifs comparables. Le congé de naissance à la française constitue ainsi un levier parmi d’autres, dont l’efficacité réelle reste à démontrer.

Calendrier d’application et perspectives

L’entrée en vigueur progressive du dispositif s’accompagne de la publication imminente de cinq décrets d’application, attendus pour la semaine du 27 mai 2026. Ces textes réglementaires préciseront les modalités concrètes pour les situations particulières — familles recomposées, adoptions internationales, statuts professionnels atypiques.

Un comité de suivi, réunissant partenaires sociaux, démographes et représentants d’entreprises, sera chargé de mesurer l’impact réel du dispositif sur la natalité française. Les premiers bilans sont attendus pour le dernier trimestre 2027. L’Allemagne et l’Italie, confrontées à des défis démographiques tout aussi pressants, observent pour leur part avec attention cette expérimentation hexagonale, susceptible d’influencer leurs propres politiques familiales dans les années à venir.