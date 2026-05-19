Un tiers des jeunes inquiet des imprévus financiers

L’avenir financier préoccupe désormais une large part de la génération des 18-34 ans en France. Selon une étude menée par Plum en avril 2026, les jeunes adultes français font face à un cocktail d’angoisses économiques qui redessine en profondeur leurs stratégies d’épargne et de consommation. Cette appréhension grandissante dessine le portrait d’une génération confrontée à des défis sans précédent, dans un contexte d’incertitude persistante où les anciens repères de sécurité financière semblent s’être évanouis.

Inflation durable, instabilité professionnelle et incertitudes macroéconomiques forment le triptyque des préoccupations de cette tranche d’âge. Un triptyque qui n’a rien d’abstrait : il se traduit au quotidien par des arbitrages douloureux, des renoncements et une vigilance budgétaire que les générations précédentes n’avaient guère eu à cultiver aussi tôt.

Les imprévus financiers, première source d’angoisse chez le jeune adulte

L’enquête établit une hiérarchie saisissante des préoccupations financières chez les 18-34 ans. En tête, 34 % des répondants redoutent avant tout les imprévus liés à la santé ou aux accidents — une proportion qui révèle une vulnérabilité profondément ressentie face aux aléas de l’existence, dans un pays où la protection sociale, pourtant réputée solide, ne suffit plus à dissiper l’inquiétude.

L’impact de l’inflation sur le pouvoir d’achat arrive en deuxième position, avec 29 % des inquiétudes exprimées. Cette conscience aiguë de l’érosion monétaire n’est pas anodine : elle traduit une génération qui a vu, en quelques années seulement, le coût du logement, de l’alimentation et de l’énergie s’envoler, sans que les salaires suivent le même rythme. Parallèlement, 27 % craignent de ne pas disposer de revenus suffisants pour épargner chaque mois — un paradoxe révélateur entre la volonté de se constituer un matelas de sécurité et les contraintes budgétaires qui l’entravent. Viennent ensuite la peur de finir le mois à découvert, citée par 23 % des sondés, et l’inquiétude pour les besoins familiaux futurs, mentionnée par 22 %.

Ces chiffres, lus ensemble, brossent le tableau d’une génération qui ne craint pas tant la grande catastrophe que l’accumulation des petits accidents de parcours — une facture imprévue, une panne, un arrêt maladie — susceptibles de faire basculer un équilibre déjà fragile. C’est précisément cette précarité du quotidien, diffuse et insidieuse, qui nourrit une anxiété chronique bien plus difficile à combattre qu’une crise franche et identifiable. La précarité en France, 9 chiffres clés pour comprendre l’urgence illustre d’ailleurs avec force l’ampleur de ce phénomène.

Stratégies d’adaptation : entre sacrifices et optimisation budgétaire

Face à ces angoisses, les jeunes adultes ne restent pas passifs. Ils développent des stratégies d’adaptation qui témoignent, paradoxalement, d’une maturité financière précoce — forgée non par le choix, mais par la nécessité. Ainsi, 35 % déclarent avoir réduit leurs sorties, leurs loisirs et leurs achats impulsifs afin de se constituer une épargne de précaution. Ce n’est pas l’austérité par idéologie, mais la prudence par instinct de survie économique.

La stabilité des revenus s’impose comme un facteur déterminant pour 34 % des répondants, confirmant que la sécurité de l’emploi demeure la pierre angulaire de toute stratégie financière viable. L’absence ou la limitation des dettes permet à 24 % de dégager une capacité d’épargne, tandis que 23 % s’appuient sur des objectifs financiers précis pour maintenir leur effort dans la durée.

Des disparités générationnelles émergent également de cette analyse. Les 18-24 ans, souvent en début de parcours professionnel et aux revenus encore modestes, privilégient massivement la réduction des dépenses de loisirs (34 %). Les 25-34 ans, davantage installés dans la vie active, misent quant à eux sur la stabilité de leurs revenus (39 %). Cette évolution traduit une maturation progressive des stratégies financières avec l’âge et l’expérience du marché du travail — un marché qui, comme le souligne notre enquête sur le plein emploi en France, peine à tenir ses promesses.

Une approche genrée de la gestion financière

L’étude met également en lumière des différences significatives entre hommes et femmes dans la manière d’appréhender l’épargne. 36 % des jeunes hommes accordent la priorité à la stabilité des revenus comme levier principal, quand 38 % des jeunes femmes adoptent une démarche plus proactive en ajustant directement leurs dépenses personnelles. Cette divergence n’est pas anecdotique : elle reflète des rapports distincts à la maîtrise financière, les femmes semblant davantage enclines à agir sur les variables qui relèvent de leur contrôle immédiat, là où les hommes tendent à ancrer leur sécurité dans des facteurs externes. Une différence d’approche qui mérite d’être lue aussi à l’aune des inégalités salariales persistantes, qui réduisent mécaniquement la marge de manœuvre féminine sur les revenus.

Maîtrise budgétaire : une génération en contrôle malgré les inquiétudes

Paradoxalement, et c’est l’un des enseignements les plus frappants de cette étude, 94 % des jeunes interrogés estiment maîtriser la répartition de leur budget. Une proportion remarquablement élevée, qui suggère moins une sérénité financière qu’une conscience aiguë des enjeux et une volonté farouche de ne pas lâcher prise. L’inquiétude, ici, ne paralyse pas — elle mobilise.

Plus précisément, 37 % déclarent épargner chaque mois, ce qui leur permet un pilotage plus fin de leurs dépenses. 36 % disposent d’une vision globale de leur budget sans en suivre tous les détails au quotidien, tandis que 21 % affirment maîtriser totalement leurs finances à l’aide d’outils de suivi spécialisés. Seuls 6 % reconnaissent ne pas savoir précisément où s’en vont leurs dépenses.

Vers une redéfinition de la sécurité financière

Cette étude s’inscrit dans la continuité d’une précédente enquête Plum, conduite en septembre 2025, qui révélait que 78 % des 18-34 ans jugent nécessaire de disposer d’au moins trois mois de salaire en épargne pour atténuer leur stress financier. Plus significatif encore, 46 % estiment qu’une réserve équivalente à six mois de revenus est indispensable pour accéder à un sentiment de sécurité réelle. Des seuils qui, pour beaucoup, demeurent hors d’atteinte.

L’épargne s’impose ainsi comme un véritable filet de sécurité pour 45 % de cette population — non plus comme un projet de vie ou un tremplin vers un avenir meilleur, mais comme un bouclier défensif contre les coups du sort. Cette transformation des mentalités s’explique en grande partie par l’expérience collective des crises récentes, de la pandémie aux tensions inflationnistes, en passant par la succession de chocs économiques qui ont profondément ébranlé la confiance dans la stabilité du système.