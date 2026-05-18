Kérosène : les compagnies aériennes minimisent les risques de pénurie estivale

Alors que le conflit entre l’Iran et les États-Unis paralyse les flux pétroliers dans le détroit d’Ormuz, les compagnies aériennes européennes ont choisi le registre de l’apaisement. Face aux inquiétudes croissantes sur l’approvisionnement en kérosène, leur discours se veut résolument rassurant, au point d’interroger, tant il contraste avec la réalité des marchés physiques. Les stocks européens frôlent leurs plus bas historiques dans la zone Amsterdam-Rotterdam-Anvers, plaque tournante qui alimente habituellement l’ensemble du nord-ouest du continent.

Cette posture s’explique par des enjeux économiques considérables. La saison estivale demeure, pour le secteur aérien, la période décisive de l’année : tout signal alarmiste risquerait de provoquer une vague d’annulations dont les bilans financiers ne se relèveraient pas de sitôt.

Des dirigeants qui écartent catégoriquement les scénarios noirs

Sebastian Ebel, directeur général du géant du voyage TUI, qualifie d’« étonnant » le débat sur une éventuelle pénurie de carburant aéronautique. « Il n’y a aucune indication en ce sens », martèle-t-il lors de la présentation des résultats trimestriels de son groupe, une assurance qui tranche nettement avec les alertes des négociants en matières premières, eux témoins d’une situation tendue sur les marchés physiques.

Chez Lufthansa, Carsten Spohr affiche une confiance tout aussi affirmée : « l’approvisionnement est garanti au moins jusqu’au début de l’été ». Il précise que stocks et livraisons seront suffisants jusqu’à la mi-juillet, concédant toutefois que « la visibilité se réduit légèrement » au-delà de cette échéance. Cette nuance, aussi discrète soit-elle, dit beaucoup des incertitudes qui pèsent sur la seconde partie de la saison.

Michael O’Leary, directeur général de Ryanair, s’inscrit dans la même ligne : le risque d’une interruption d’approvisionnement « s’estompe », déclare-t-il selon RTE. La compagnie irlandaise se dit même « de plus en plus confiante » quant à l’absence de perturbation, y compris au-delà de la période estivale.

Une réalité économique qui explique l’optimisme affiché

Derrière ces déclarations apaisantes se profilent des enjeux financiers considérables. Comme le souligne John Strickland, analyste indépendant du secteur aérien, « l’été est la saison clé pour les bénéfices des compagnies aériennes et, bien sûr, elles veulent rassurer les clients sur le fait qu’ils peuvent réserver en toute sécurité ».

Cette stratégie de communication s’impose d’autant plus que les prix du kérosène s’envolent déjà. Jozsef Varadi, patron de Wizz Air, évoque des tarifs avoisinant 1 400 dollars la tonne — soit approximativement le double des niveaux d’avant-guerre. Des surcoûts qui compriment les marges avec brutalité, rendant plus cruciale que jamais la préservation des volumes de passagers. Les compagnies européennes s’emploient ainsi à conjurer la menace d’une crise, autant par conviction que par nécessité.

Les exploitants aéroportuaires participent eux aussi à cet effort collectif d’apaisement. Gary McLean, directeur de l’aéroport de Dublin, affirme ne constater « aucun impact sur l’approvisionnement » à court terme et n’entendre parler d’« aucune inquiétude pour l’été ».

Des mesures d’adaptation qui trahissent les tensions

Paradoxalement, les actions concrètes des acteurs du secteur révèlent une préoccupation bien réelle. La société technologique i6 Group rapporte une augmentation spectaculaire de plus de 60 % des stocks de kérosène au mois d’avril, témoignant d’une volonté manifeste de constituer des réserves préventives.

Les compagnies diversifient également leurs sources d’approvisionnement, compensant partiellement les volumes manquants en provenance du Moyen-Orient par des importations accrues depuis les États-Unis et le Nigeria, de faibles volumes en provenance d’Israël, une production européenne renforcée et le recours aux réserves stratégiques d’État.

Cette situation inédite interroge plus largement sur la résilience du modèle aérien face à la raréfaction des ressources pétrolières, une question que soulève notamment Courrier International dans une analyse approfondie du sujet. Dans ce contexte, la création du Bureau français des e-fuels, destiné à promouvoir une filière de carburants de synthèse durables, prend une résonance particulière.

Les autorités publiques dans la même logique d’apaisement

Les responsables politiques européens adoptent un registre similaire. Dan Jorgensen, commissaire européen à l’Énergie, déclare ne pas prévoir « de problème très grave de sécurité d’approvisionnement à court terme », tout en admettant ne pouvoir « exclure des difficultés à plus long terme ».

En France, le gouvernement maintient le cap de la sérénité. À l’issue d’une réunion avec les compagnies aériennes, le ministre de l’Économie Roland Lescure assure qu’il n’y a « aucune crainte » de pénurie en mai et juin, évoquant « sans doute peu de risque » pour la suite de la saison. TF1 Info rapporte que cette position tranchée a été réaffirmée publiquement, dans une démarche concertée avec les acteurs du secteur. Air France-KLM, Corsair et le groupe ADP ont eux-mêmes multiplié les déclarations rassurantes, soulignant la solidité de leurs dispositifs d’approvisionnement.

Entre stratégie de communication et réalités géopolitiques

Cette minimisation généralisée des risques obéit à une logique économique parfaitement rationnelle. Le secteur aérien, encore fragilisé par les années de crise sanitaire, ne peut se permettre un nouveau choc de confiance. Les réservations estivales conditionnent la santé financière des acteurs pour l’ensemble de l’exercice, et le moindre doute pourrait suffire à ébranler une dynamique commerciale encore fragile.

Rien ne permet cependant d’occulter les réalités géopolitiques. Le détroit d’Ormuz, par lequel transite environ un cinquième du pétrole mondial et un quart du carburant aérien européen, demeure largement fermé au trafic maritime. L’évolution du conflit au Moyen-Orient reste l’inconnue majeure de l’équation. Zonebourse souligne d’ailleurs que le secteur aérien, dans son ensemble, tend à minimiser des craintes qui n’en demeurent pas moins réelles.

Les données de LSEG confirment la tension sur les marchés physiques, avec des stocks européens à des niveaux préoccupants — une réalité qui contraste crûment avec le discours rassurant des industriels et révèle un décalage troublant entre communication publique et préoccupations privées.

L’enjeu dépasse désormais le seul cadre sectoriel pour interroger notre modèle de mobilité à l’heure des tensions géopolitiques croissantes et de la transition énergétique. Les voyageurs eux-mêmes commencent d’ailleurs à reconsidérer leurs destinations, dans un contexte où l’instabilité régionale pèse sur bien des projets de vacances. La capacité d’adaptation du transport aérien face à ces défis structurels conditionne son avenir bien au-delà des enjeux immédiats de la saison estivale.