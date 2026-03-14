Vous partez en Turquie ou en Égypte ? Les experts mettent en garde les voyageurs hésitants

Alors que les tensions montent au Proche‑Orient, beaucoup de voyageurs qui avaient réservé des séjours en Turquie ou en Égypte s’inquiètent. Plusieurs envisagent de changer leurs plans, mais les agences invitent à la prudence. Dans cette situation compliquée, que signifie partir vers ces destinations en ce moment, et quels conseils donner à ceux qui sont inquiets ?

Situation et inquiétudes des voyageurs

Les conflits qui secouent le Proche‑Orient ont fortement perturbé le tourisme dans la région. Cette paralysie touche les personnes qui ont déjà réservé, ainsi que celles dont les itinéraires passent par des hubs aériens du Moyen‑Orient. Le Golfe et les pays voisins de la Turquie et de l’Égypte sont particulièrement affectés par ces bouleversements.

Les incertitudes poussent certains à vouloir annuler ou modifier à la dernière minute, mais ce n’est pas sans conséquences financières. Plusieurs agences, dont Reiseart à Bielefeld, Reisebüro Sonnenklar.TV à Paderborn et Tui-Reisecenter à Herford, reçoivent une avalanche de demandes pour les vacances de Pâques et d’été. Stefanie Kunze souligne : « La situation change constamment. Ce que l’on sait dans trois semaines ou en été, personne ne le sait ». Ces professionnels conseillent de ne pas annuler sur un coup de tête, d’autant que des options comme les voyages à forfait offrent une meilleure protection.

Ce que disent les pros et les avertissements officiels

Plusieurs recommandations reviennent des agences : privilégier les séjours à forfait, car les tour‑opérateurs peuvent organiser des vols alternatifs ou rembourser intégralement en cas d’annulation. Klaudia Mathia insiste : « La situation montre pourquoi il vaut mieux actuellement réserver un voyage à forfait ».

Les avertissements du ministère des Affaires étrangères allemand sont clairs. En Égypte, les zones du nord de la péninsule du Sinaï, la frontière égypto‑israélienne ainsi que des régions désertiques reculées du Sahara sont déconseillées. En revanche, des stations balnéaires comme Hurghada, Sharm El‑Sheikh et Marsa Alam ne sont pas concernées. En Turquie, les zones frontalières avec l’Iran, l’Irak et la Syrie font l’objet de mises en garde, mais les sites touristiques populaires restent sûrs, situés à environ 3 000 km des zones de conflit.

Que choisir et quelles implications financières ?

Sur le plan financier, annuler sans qu’il y ait une interdiction officielle entraîne souvent des frais d’annulation ; seul un ordre du prestataire permet d’obtenir un remboursement total. Pour modifier un itinéraire, il faut payer la différence tarifaire. À titre d’exemple, Klaudia Mathia indique que Majorque est 33,3 % plus cher que la Turquie, ce qui rend les alternatives coûteuses.

Les dernières minutes pour Pâques ne sont pas prometteuses : l’hébergement aux Canaries ou dans les îles grecques est complet et les prix ont grimpé après la hausse du coût du kérosène. Le trafic aérien et maritime subit des perturbations du trafic aérien et maritime, avec des restrictions dans le Golfe et des annulations de croisières par AIDA Cruises, laissant des voyageurs, comme une famille de Paderborn, bloqués à Doha.