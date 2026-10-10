Recherche de bénévoles pour habiter gratuitement à Necochea contre 24 heures de travail hebdomadaire dans un logement en bord de mer

Un appel à volontaires circule sur la plateforme Worldpackers pour un complexe touristique situé à Quequén, dans le partido de Necochea, en Argentine. En échange de 24 heures de collaboration par semaine, l’établissement offre un logement sans loyer à payer, juste en face de la mer.

L’offre vise des candidats âgés de 24 à 50 ans, avec un niveau d’espagnol intermédiaire exigé. Le séjour minimum est fixé à trois semaines, sans limite maximale. Les voyageurs seuls, les couples ou les duos de volontaires peuvent postuler.

Réception, check-in et quarts de nuit

Le volontaire retenu doit collaborer au fonctionnement de la réception de l’auberge. Dans le détail, il s’agit d’accueillir les clients, de gérer les arrivées et les départs, de répondre aux questions sur l’hébergement et la région, et d’orienter les visiteurs vers les plages et les activités locales. Des quarts de nuit figurent aussi au programme, l’horaire dépendant de la disponibilité de chacun. L’annonce recherche explicitement une personne sociable et organisée, à l’aise avec la clientèle.

En échange, le volontaire dispose d’un lit en chambre partagée et d’un déjeuner gratuit tous les jours, servi sous forme de panier-repas. Deux jours de congé par semaine permettent d’aller à la plage, de surfer ou de visiter d’autres localités de la côte. S’ajoutent une cuisine équipée, des vélos à disposition, une connexion internet haut débit et, à la fin de l’expérience, un certificat.

Les billets d’avion, le transport interne, le visa et l’assurance voyage restent entièrement à la charge du volontaire, qui doit par ailleurs justifier d’une couverture d’assurance pour la durée du séjour. Pour candidater, il faut créer un profil sur Worldpackers, le compléter avec une photo et une présentation, indiquer des dates d’arrivée flexibles, puis envoyer une demande que l’hôte peut accepter ou refuser.

Il est conseillé de consulter au préalable les avis laissés par d’anciens volontaires sur la plateforme. Des disponibilités existent d’octobre 2026 à mars 2027.

Ce type d’échange travail contre logement s’inscrit dans une offre de plus en plus fréquente sur les plateformes spécialisées. Le média El Cronista avait déjà décrit une formule comparable en Europe, associée à l’été méditerranéen et à un cadre présenté comme exotique.

Rien de tel à Necochea : l’article souligne qu’il s’agit avant tout d’une façon moins chère de passer du temps au bord de mer, sans mise en scène particulière. Le texte relève aussi que l’offre ne consiste pas à « offrir des vacances éternelles », mais à couvrir des tâches liées au fonctionnement réel du lieu, ce qui la rend peu adaptée à une escapade express ou à des touristes pressés.

Payer un loyer, note l’article, relève presque d’une discipline de résistance dans le pays. Même une offre de ce genre, qui mêle tourisme et travail concret, trouve ainsi son public.