Croisières bloquées au Moyen-Orient : des milliers de touristes coincés après la fermeture d’Ormuz

Une crise géopolitique majeure perturbe en ce moment les voyages dans le Moyen-Orient et a laissé des milliers de touristes immobilisés. Tout vient de la fermeture stratégique du détroit d’Ormuz (la voie qui relie le golfe Persique à la mer d’Arabie) à cause du conflit en cours. Les compagnies de croisières ont dû maintenir leurs navires à quai, laissant des milliers de passagers dans l’incertitude.

Ce qui se passe et les suites géopolitiques

L’immobilisation des navires s’est faite sentir dès mardi, quand six paquebots ont été signalés bloqués dans des ports comme Dubaï, Abu Dhabi et Doha. La fermeture du détroit d’Ormuz paralyse non seulement le trafic maritime mais aussi les communications aériennes, si bien que les voyageurs ne peuvent plus quitter la région ni par les airs ni par la mer. Parmi les croisiéristes touchés figurent des personnalités comme Élodie Gossuin, actuellement à Dubaï, et les artistes Bigflo et Oli, qui n’étaient que de passage.

Les autorités militaires américaines régionales ont émis des recommandations de sécurité strictes, poussant des compagnies telles que MSC Croisières et Celestyal Cruises à garder leurs navires à quai. Le MSC Euribia, par exemple, reste ancré à Dubaï avec environ 6 000 passagers à bord, confirme Le Figaro. L’équipage a résumé la situation ainsi : « Nous considérons que le bateau est l’endroit le plus sûr pour nos passagers. »

Ce que ça implique pour les compagnies de croisière

Plusieurs acteurs du secteur sont touchés, notamment MSC Croisières, Celestyal Cruises, TUI Cruises et Dertour. Le MSC Euribia a annulé des croisières au départ de villes comme Dubaï, Doha et Abu Dhabi entre le 7 mars et le 11 mars, ainsi que d’autres dates ultérieures jusqu’au 28 mars. De son côté, TUI Cruises a interrompu les croisières du Mein Schiff 4 et du Mein Schiff 5, positionnés respectivement à Abu Dhabi et Doha.

Celestyal Cruises a choisi d’annuler les voyages initialement prévus pour le Celestyal Journey et le Celestyal Discovery, en proposant à ses clients des remboursements intégralement ou des avoirs pour de futurs voyages. Costa, elle, avait déjà modifié ses itinéraires plusieurs mois plus tôt, anticipant une détérioration des conditions géopolitiques.

La vie à bord en ce moment

Malgré un climat anxiogène provoqué par une explosion récente, attribuée à des drones iraniens à proximité du Mein Schiff 4, les équipes à bord s’efforcent de garder une ambiance positive. Les passagers continuent d’avoir accès à tous les services et installations, même si de nombreuses familles commencent à ressentir la pression. Dans un contexte d’alertes d’actualité fréquentes, rapporté par le tabloïd Das Bild, l’équipage reçoit des directives pour maintenir une atmosphère de « croisière normale ».