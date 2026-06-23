Un simple rouleau de papier toilette suffit à repousser les moustiques : voici comment ça fonctionne

L’été apporte de bons moments, et son lot de petites galères. Les moustiques en font partie : ils s’invitent dans la maison ou sur la terrasse et gâchent les instants de détente. Quand les beaux jours arrivent, beaucoup cherchent comment tenir ces insectes à distance. Une méthode alternative, peu coûteuse et basée sur du papier toilette, a récemment fait le buzz en ligne. Elle pourrait séduire ceux qui veulent une option rapide et simple.

Pourquoi les moustiques posent problème et quelles solutions

Les piqûres qui démangent ne sont pas le seul souci. Les moustiques transmettent aussi certaines maladies graves. Pour les repousser, on connaît les répulsifs chimiques, les moustiquaires et les plantes aromatiques. Mais leur efficacité varie, et plusieurs de ces produits peuvent nuire à l’environnement ou à la santé.

Le média espagnol Noticias de Navarra a récemment remis le sujet sur le devant de la scène et signalé l’engouement des internautes pour ces méthodes alternatives. Cet emballement traduit une demande de solutions à la fois efficaces et plus respectueuses de la nature.

Le truc viral : le papier toilette et des huiles aromatiques

La méthode qui fait débat repose sur un objet inattendu et facile à trouver : le papier toilette. D’après Purepeople, « un simple rouleau de papier toilette associé à quelques huiles aromatiques » suffirait à repousser les moustiques. On récupère le carton du rouleau et des morceaux de papier.

Il faut dix gouttes de trois huiles : la citronnelle, la lavande et l’eucalyptus citronné, le tout mélangé à de l’eau. On verse les gouttes dans un petit bol d’eau, on imbibe le papier toilette du mélange, puis on laisse sécher à l’air libre ou au soleil. Une fois secs, les morceaux se posent dans les zones où les moustiques traînent. On les renouvelle quand le parfum faiblit, au bout de quelques jours.

Ce que donne la méthode et ses limites

Cette astuce rend une pièce moins attirante pour les moustiques, mais elle a ses limites. Elle ne remplace ni les moustiquaires, ni l’élimination des eaux stagnantes, ni les répulsifs homologués, surtout face au moustique tigre, installé en France depuis 2004. Les autorités sanitaires conseillent d’ailleurs des produits approuvés quand l’infestation devient importante.

Mieux vaut respecter les doses indiquées par les fabricants d’huiles, pour éviter tout risque chez les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes asthmatiques.