Mauvaise nouvelle pour les retraités nés entre 1960 et 1964 : jusqu’à 903 € par mois disparaissent de leur pension sans qu’ils le réalisent

Des milliers de retraités n’ont pas encore découvert le minimum contributif, une aide pouvant atteindre 1 200 €.

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Nicolas Jean
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Mauvaise nouvelle pour les retraités nés entre 1960 et 1964 : jusqu'à 903 € par mois disparaissent de leur pension sans qu'ils le réalisent
Mauvaise nouvelle pour les retraités nés entre 1960 et 1964 : jusqu’à 903 € par mois disparaissent de leur pension sans qu’ils le réalisent © Social Mag
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Pour beaucoup de Français nés entre 1960 et 1964, l’arrivée à la retraite pose une question financière concrète : le minimum contributif 2026 (MiCo). Souvent associé à la promesse d’une retraite à 1 200 €, ce dispositif reste mal connu. « Des milliers de retraités français » comptent dessus, mais tous n’en profitent pas, faute d’information ou par négligence dans les démarches administratives.

Le minimum contributif, mode d’emploi

Le minimum contributif est le plancher de la pension de base pour les carrières courtes. Il concerne surtout les pensions de base de l’Assurance retraite et de la MSA (Mutualité sociale agricole). Dès que les conditions sont réunies, le MiCo s’applique automatiquement : il se déclenche au moment de la liquidation des droits, sans formulaire à remplir. Contrairement à l’ASPA (Allocation de solidarité aux personnes âgées), il n’est pas récupérable sur la succession, ce qui sécurise davantage les petites retraites.

Au 1er janvier 2026, le MiCo sera revalorisé de 1,18 %. Les montants souvent cités, comme les fameux 1 200 €, renvoient plutôt à un objectif : une pension globale proche de 85 % du SMIC net, censée assurer une retraite correcte pour une carrière au SMIC avec au moins 120 trimestres cotisés.

Combien ça rapporte et comment c’est calculé

Le montant du minimum contributif dépend de plusieurs critères. Pour un départ avant 67 ans avec tous les trimestres cotisés, il atteint 903,93 € brut par mois, confirme Le Tribunal du Net. Avec le taux plein mais moins de 120 trimestres cotisés, il tombe à 756,29 € brut par mois.

Le dossier donne des exemples concrets : une femme née en 1964, avec 135 trimestres cotisés sur 170 requis, touche 873,53 € brut par mois. À 67 ans et sans tous les trimestres exigés, le montant baisse : une personne qui valide 140 trimestres sur 167 ne reçoit que 634,02 € brut, ce qui montre tout l’intérêt du minimum garanti.

Au 1er janvier 2026, le plafond d’écrêtement passe à 1 410,89 € brut par mois. Si l’ensemble des retraites personnelles dépasse ce seuil, le MiCo est rabaissé pour rester en dessous.

Qui peut en bénéficier et quel âge pour partir

Pour y avoir droit, les personnes nées entre 1960 et 1964 doivent réunir une durée d’assurance précise : 167 trimestres pour 1960, jusqu’à 170 pour 1963 et 1964. Le but reste d’obtenir une retraite de base au taux plein. L’âge légal de départ change lui aussi : 62 ans et 9 mois pour la génération 1963, 63 ans pour celle de 1964.

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