Retraite : cette date de départ peut améliorer votre pension et alléger votre impôt

Selon la situation du salarié, un départ au 1er janvier, au début d’un trimestre ou quelques semaines plus tard peut produire des résultats très différents.

Pourquoi la date de départ change le calcul de la retraite

Le montant d’une pension dépend notamment de l’âge atteint, du nombre de trimestres validés et des revenus retenus pour son calcul. Pour les salariés du secteur privé, la retraite de base repose sur les 25 meilleures années de salaire.

L’année au cours de laquelle la retraite prend effet n’est pas retenue dans ce calcul lorsqu’elle n’est pas complète. Un salarié qui termine sa carrière avec une rémunération élevée peut donc avoir intérêt à travailler jusqu’au 31 décembre, puis à faire débuter sa pension au 1er janvier suivant.

Cette stratégie permet d’intégrer une année entière de salaire parmi les années susceptibles d’être retenues. Elle peut améliorer le salaire annuel moyen lorsque la rémunération de fin de carrière dépasse celle des années précédentes.

Le 1er janvier, une date souvent avantageuse

Un départ au 1er janvier présente plusieurs atouts. Il permet d’achever une année civile complète et d’éviter qu’une année de rémunération élevée soit exclue du calcul de la retraite de base.

La pension prenant généralement effet le premier jour d’un mois, le salarié doit organiser sa cessation d’activité en conséquence. Pour une retraite effective au 1er janvier, le contrat de travail prend normalement fin le 31 décembre.

Cette option n’est pas automatiquement la meilleure pour tous. Son intérêt dépend du niveau de salaire atteint durant la dernière année, de la carrière déjà retenue parmi les 25 meilleures années et des règles propres aux régimes complémentaires.

Attendre la fin d’un trimestre peut éviter une mauvaise surprise

L’année du départ, les règles de validation des trimestres demandent une attention particulière. Durant les années ordinaires, les trimestres sont validés en fonction du revenu soumis à cotisations, dans la limite de quatre par an.

L’année de liquidation de la pension, le nombre de trimestres pouvant être retenus est aussi lié au temps écoulé avant la date de départ. Partir trop tôt dans le trimestre peut empêcher la validation d’un trimestre supplémentaire, même si le revenu annuel atteint habituellement le seuil nécessaire.

Un salarié proche du nombre de trimestres requis peut donc avoir intérêt à viser le 1er avril, le 1er juillet, le 1er octobre ou le 1er janvier. Quelques jours de travail supplémentaires peuvent éviter une décote ou permettre d’atteindre plus rapidement le taux plein.

Les seuils, l’âge légal et la durée d’assurance varient selon l’année de naissance. Le choix doit être vérifié à partir du relevé de carrière individuel plutôt qu’à partir d’une règle générale.

La prime de départ peut faire grimper l’impôt

La dernière année d’activité peut réunir plusieurs revenus : les derniers salaires, les congés payés, une prime annuelle et l’indemnité de départ à la retraite. Leur cumul peut faire monter le revenu imposable dans une tranche supérieure.

Selon Capital, un départ en début d’année peut limiter cet effet lorsque la prime est versée pendant une année composée principalement de pensions, souvent inférieures au dernier salaire annuel.

Le résultat dépend du calendrier retenu par l’employeur. Une indemnité versée en décembre avant un départ au 1er janvier sera rattachée à l’année des derniers salaires. Si elle est versée en janvier pour un départ au 1er février, elle peut se retrouver dans une année où le salarié ne perçoit qu’un mois de salaire et onze mois de pension.

Le système du quotient peut réduire le choc fiscal

L’indemnité de départ peut, sous certaines conditions, être traitée comme un revenu exceptionnel. Le contribuable peut alors demander l’application du système du quotient.

Le montant concerné doit être indiqué dans la case 0XX de la déclaration complémentaire 2042 C, avec la nature du revenu. Le mécanisme consiste à calculer l’impôt en ajoutant une fraction du revenu exceptionnel au revenu ordinaire, puis en multipliant le supplément d’impôt obtenu.

Cette méthode ne supprime pas l’imposition de la prime. Elle vise à limiter l’effet de la progressivité du barème lorsqu’un revenu inhabituel est perçu sur une seule année.

Les articles de Capital et de La République des Pyrénées recommandent de signaler clairement l’origine et le montant de cette indemnité dans la déclaration.

Pourquoi le 1er février peut parfois battre le 1er janvier

Le 1er janvier favorise souvent le calcul de la pension. Le 1er février peut devenir plus intéressant sur le plan fiscal lorsque la prime est versée en janvier.

Dans cette configuration, le futur retraité perçoit un mois de salaire, sa prime de départ puis ses pensions pendant le reste de l’année. Son revenu annuel peut être inférieur à celui d’une année complète d’activité, ce qui réduit le risque de franchir une tranche d’imposition.

Ce choix impose un calcul global. Travailler un mois supplémentaire peut augmenter les revenus, repousser le versement de la pension et modifier le montant de la retraite complémentaire. Le gain fiscal apparent doit être comparé à la pension non perçue pendant ce mois.