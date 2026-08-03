Au moins 57 morts à Ceuta après l’entrée de 50 000 migrants en 24 heures

Au moins 57 corps ont été retrouvés du côté espagnol de la frontière à Ceuta, l'enclave espagnole d'Afrique du Nord. Certaines victimes se sont noyées, d'autres ont été écrasées en tentant d'escalader la digue qui soutient la clôture frontalière. Selon le représentant du gouvernement espagnol à Ceuta, d'autres corps pourraient se trouver du côté marocain.

Jusqu'à 50 000 migrants sont entrés dans ce petit territoire espagnol depuis le Maroc en l'espace de 24 heures, entre la matinée du jeudi 30 juillet 2026 et la nuit suivante.

Le ministère espagnol de l'Intérieur avance un chiffre proche : environ 50 000 personnes auraient franchi la frontière depuis jeudi matin, dont 48 300 étaient déjà reparties volontairement vendredi.

La police marocaine disperse les foules au gaz lacrymogène

Les forces marocaines ont repoussé les foules à coups de matraques et de gaz lacrymogène aux portes de Ceuta pour empêcher de nouvelles entrées. Des journalistes de l'agence Reuters présents sur place ont vu la police anti-émeute utiliser des gaz pour disperser des personnes rassemblées près des clôtures, tandis que des camions à canons à eau étaient déployés. Les restes calcinés d'un bus et de sept voitures témoignaient des affrontements.

Des véhicules militaires espagnols étaient alignés le long de la frontière, pendant que des dizaines de migrants observaient depuis une colline côté marocain, sans pouvoir traverser. Plusieurs centaines de personnes sont retournées au Maroc par les postes-frontières et par des trous dans la clôture, certaines racontant n'avoir trouvé ni nourriture ni abri à Ceuta.

Un jeune homme originaire de Tanger a confié à Reuters qu'il ne savait même pas pourquoi il était venu, et qu'il rentrait maintenant. Ayman, un coiffeur de 20 ans originaire de la ville portuaire de Larache, a livré un témoignage similaire à l'agence, expliquant qu'il n'y avait pas de nourriture à Ceuta et qu'ils avaient été violemment expulsés par l'armée espagnole.

Madrid accélère les rapatriements et installe un centre de tri

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'est rendu à Ceuta vendredi 31 juillet, accueilli par des insultes de manifestants. Il a qualifié l'afflux de violation de la souveraineté territoriale de l'Espagne et annoncé l'accélération des rapatriements des personnes entrées illégalement, avec la coopération du Maroc.

Sánchez attribue la ruée à des mafias de trafic d'êtres humains ayant profité d'une décision récente de la Cour suprême espagnole interdisant le renvoi sommaire des personnes interceptées en mer près de Ceuta ou Melilla.

Un centre d'accueil temporaire va être mis en place pour documenter, enregistrer, trier et expulser rapidement les personnes sans droit légal à rester en Espagne. Le gouvernement va aussi installer une ligne de bouées visibles près de la digue de la plage de Tarajal pour matérialiser la frontière, conformément à la décision judiciaire. Des renforts de police et de militaires ont été déployés dans l'enclave.

Rachid Sbihi, chef d'une association locale de travailleurs représentant des agents de la Guardia Civil, évoque une crise humanitaire grave. Selon lui, des milliers de personnes, dont des mineurs non accompagnés, ont dormi sans abri dans des parcs et sur les trottoirs. Beaucoup de morts se sont noyés, d'autres ont été tués dans une bousculade en tentant de franchir la digue de Tarajal, précise-t-il.

L'Italie suspend ses accords Schengen avec l'Espagne

L'afflux a provoqué des divisions en Europe. L'Italie a annoncé vendredi soir la suspension de ses accords Schengen de libre circulation avec l'Espagne, une mesure qui toucherait les voyageurs par avion ou par bateau entre les deux pays, sans que son impact pratique soit immédiatement clair. Madrid dénonce une violation des traités européens.

Le gouvernement de Giorgia Meloni a appelé à la suspension de l'Espagne de l'espace Schengen. Le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Albares a convoqué l'ambassadeur d'Italie à Madrid, dénonçant une attitude qu'il a jugée inconvenante et une démagogie partisane, après des propos antérieurs du ministre italien Antonio Tajani liant la crise à la politique migratoire espagnole.

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a exhorté l'Espagne à reprendre rapidement le contrôle de la situation. La ministre finlandaise de l'Intérieur, Mari Rantanen, a soutenu la position italienne, jugeant que l'Espagne avait complètement échoué à protéger la frontière extérieure de l'espace Schengen.

Le commissaire européen aux Migrations, Magnus Brunner, a qualifié la situation d'« inacceptable », rappelant que Ceuta et Melilla sont soumises à des règles Schengen spéciales interdisant tout mouvement ultérieur vers le reste de l'Union. Le président du Conseil européen, António Costa, a exprimé sa solidarité avec l'Espagne.

La présidence irlandaise de l'UE a convoqué une réunion des États membres samedi 1er août, et une autre réunion des ambassadeurs européens est prévue à Bruxelles lundi 3 août.

Le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, a annoncé que la présence policière à la frontière avec l'Espagne serait quintuplée d'ici samedi, avec un renforcement de la surveillance aérienne et des patrouilles dans les trains.

Washington évoque une « invasion »

Le président américain Donald Trump, critique de longue date du gouvernement espagnol, a comparé les traversées de Ceuta à une invasion lors d'une réunion de cabinet, établissant un lien avec les élections de mi-mandat à venir, affirmant que la même chose leur arriverait si les Républicains n'étaient pas élus, en pire.

Le Département d'État américain a de son côté rejeté la responsabilité de l'incident sur le gouvernement espagnol dans un message publié sur X, affirmant que cet incident inacceptable était le résultat direct des efforts délibérés du gouvernement espagnol pour permettre et faciliter la migration illégale massive vers l'Europe. Il a ajouté envisager des actions pour protéger les citoyens américains, chez eux comme à l'étranger.

Des sources gouvernementales marocaines, citées par l'agence Europa Press, ont attribué l'afflux à des organisations criminelles et assuré que la coopération avec l'Espagne restait exemplaire. L'ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, a indiqué à l'Associated Press que la situation s'était développée contre la volonté de Rabat.