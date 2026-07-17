Martinique : les Missions locales, piliers fragilisés de l’insertion des jeunes

Orientation professionnelle, accompagnement social, citoyenneté : en Martinique, les Missions locales sont un pilier essentiel pour les jeunes sortis du système scolaire. Actrices centrales de l’emploi martiniquais, elles voient pourtant leurs financements diminuer. Dans ce contexte, elles gagneraient à développer avec les entreprises des partenariats dépassant le seul recrutement, à l’image de leur collaboration avec GBH. Confrontée à un chômage massif, à la pauvreté et à la progression des violences, la jeunesse martiniquaise a plus que jamais besoin de cet accompagnement.

Au printemps 2026, neuf jeunes accompagnés par les Missions locales de Martinique ont reçu un ordinateur portable, offert par le groupe Bernard Hayot (GBH), partenaire de ces structures. À la Mission locale Nord, la remise a été suivie d’un échange entre les jeunes, plusieurs dirigeants de GBH et Bruny Surin, champion olympique du relais 4 × 100 m en 1996.

« L’accompagnement au plus près des besoins fait la différence »

L’événement a permis de présenter une centaine d’offres d’emploi. À travers son parcours, Bruny Surin a illustré le message porté par les Missions locales : malgré les difficultés économiques et sociales de l’île, la persévérance, conjuguée à un accompagnement adapté, peut ouvrir des perspectives. La rencontre a rassemblé la majorité des jeunes suivis par la Mission locale Nord, signe de l’intérêt suscité par l’initiative.

« L’accès aux outils numériques est essentiel pour construire son parcours professionnel. (…) Rencontrer les jeunes est essentiel. Ces temps d’échanges donnent du sens à notre engagement et nous rappellent combien l’écoute et l’accompagnement au plus près des besoins font la différence », a souligné Rodolphe Hayot, DG de GBH.

Un accompagnement social et professionnel élargi

Créées en 1982 à l’échelle nationale, les « Missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes » s’implantent en Martinique à partir des années 1980 et 1990. Sur l’île, le réseau s’organise autour de trois structures : la Mission locale du Centre de la Martinique (MILCEM), celle du Nord et celle de l’Espace Sud (MILSUD). Ce maillage territorial permet un suivi de proximité, en lien avec l’État, la Collectivité territoriale de Martinique et les entreprises.

Les Missions locales accompagnent les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, et jusqu’à 29 ans dans certains cas, notamment ceux en situation de handicap. Leur objectif est de réduire les obstacles à l’autonomie. Les conseillers aident les jeunes à définir un projet professionnel, puis à le mettre en œuvre. Ils les orientent vers une offre d’emploi, un stage, une formation ou un apprentissage, puis les accompagnent dans leurs démarches auprès des employeurs et des organismes de formation, jusqu’à la concrétisation de leur projet.

Les conseillers interviennent également au-delà des questions professionnelles, notamment sur les difficultés de logement, de mobilité, de santé ou d’accès aux droits. Ils assurent également un suivi personnalisé de chaque jeune accompagné.

Des budgets en baisse, un rôle accru

En Martinique, le chômage et la pauvreté des jeunes sont deux fois plus élevés qu’en métropole. L’île connaît également une hausse des trafics et des violences armées, qui accroît le risque de bascule dans la délinquance des jeunes les plus fragiles. Ce contexte ne fait que renforcer le rôle central des Missions locales.

Elles voient pourtant leurs financements reculer. Le budget 2026 prévoyait une baisse de 13 % de leurs subventions à l’échelle nationale. Une forte mobilisation du réseau des Missions locales, avec en point d’orgue une manifestation à Paris, a permis de ramener cette baisse à environ 8 %. La situation n’en reste pas moins fragile. Les soutiens privés prennent une importance croissante.

GBH, bien au-delà du recrutement

Les offres d’emploi et la distribution de neuf ordinateurs au printemps ne résument qu’une partie du partenariat entre GBH et les Missions locales. Le groupe a développé le dispositif « Tremplin pour l’emploi » , qui combine formation, immersion en entreprise et recrutement. Il a également créé un économat solidaire avec la MILSUD et organise le salon « Martinique pour l’emploi ».

Cette diversification illustre l’évolution des attentes des Missions locales vis-à-vis des entreprises : au-delà du recrutement, elles recherchent désormais des partenaires capables d’intervenir sur plusieurs étapes du parcours d’insertion. En Martinique , EDF fournit ainsi du matériel informatique à plusieurs associations partenaires des Missions locales, soutenant ainsi leur action. La MILCEM anime un « Groupement de créateurs », accompagnant les jeunes souhaitant créer leur société. Des chefs d’entreprise interviennent régulièrement comme mentors ou parrains de projets.

Reste toutefois une question centrale : dans un territoire marqué par des inégalités persistantes, ces coopérations entre acteurs publics et entreprises peuvent-elles compenser durablement l’affaiblissement des moyens consacrés à l’insertion ?