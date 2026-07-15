Meta : l’IA a ciblé les salariés fragiles, et personne ne l’a vu venir

Meta a construit un système d’intelligence artificielle qui a réalisé exactement ce qu’on redoutait le plus : discriminer les salariés fragiles sans que personne ne le détecte. En mai 2024, l’entreprise a licencié 8 000 employés, soit 10 % de sa main-d’œuvre. Parmi eux, les femmes enceintes, les salariés malades, les personnes en situation de handicap ont été ciblés de manière disproportionnée. Non pas par malveillance humaine directe, mais par une IA qui n’a pas tenu compte de leurs absences protégées par la loi. Une scientifique enceinte a appris son licenciement deux jours avant d’accoucher. Un manager a été viré 16 jours après le début de son congé médical. Vingt-six employés dénoncent aujourd’hui ces pratiques devant la justice, révélant un dysfonctionnement éthique majeur dans l’automatisation des décisions d’emploi.

Une découverte glaçante : l’IA de Meta a systématiquement ciblé les salariés fragiles

La plainte déposée au tribunal fédéral de Californie décrit une réalité troublante. Meta n’a pas confié les décisions de licenciement aux managers qui connaissaient le travail de leurs équipes. L’entreprise a utilisé « une constellation de systèmes d’intelligence artificielle interne, incluant un système appelé ‘Metamate’, des agents ‘second-brain’ entraînés par les employés, des données de surveillance des touches clavier et de l’activité, des tableaux de bord de consommation de tokens IA, et un classement algorithmique des performances », selon les termes mêmes de la plainte. Ces outils ont noté, classé et sélectionné les employés pour le licenciement. Le résultat ? Les salariés en congé protégé ont été « sélectionnés de manière disproportionnée pour le licenciement, sur la base d’une notation qui non seulement n’a pas tenu compte de leurs congés protégés, mais qui en réalité a pénalisé les employés pour avoir exercé leurs droits légaux », affirment les plaignants.

26 employés dénoncent : comment l’IA les a pénalisés pour être malades ou enceintes

Les vingt-six plaignants, répartis dans sept États américains (Californie, Illinois, Washington, New York, District de Columbia, Pennsylvanie et Floride), décrivent des situations similaires. Les systèmes d’IA ont évalué les employés selon des métriques impossibles à accumuler pendant un congé médical ou familial : notations de performance, scores de calibrage, métriques de productivité, classement « AI-native », consommation de tokens IA. Ces indicateurs ont mécaniquement désavantagé les personnes absentes pour raisons médicales, créant une discrimination systémique indirecte. L’IA a classé les employés en trois catégories : « AI Native », « AI First », « AI Enabled ». Ceux qui n’utilisaient pas suffisamment les outils IA, parce qu’ils étaient en congé, se retrouvaient automatiquement en bas de classement.

Le cas de la scientifique enceinte notifiée deux jours avant l’accouchement

Une scientifique de Meta a reçu la notification de son licenciement deux jours avant d’accoucher, alors qu’elle se trouvait en congé de pré-naissance approuvé. Son cas illustre l’absurdité du système : pendant qu’elle se préparait à donner naissance, l’algorithme la notait sur sa consommation de tokens IA et son activité sur les outils internes. Résultat : un score insuffisant, un licenciement brutal. Un ingénieur a reçu une « notation réduite » en raison du temps pris pour soigner une blessure. Un manager en congé médical a été licencié 16 jours après le début de son arrêt. Ces situations révèlent une faille fondamentale : les systèmes d’IA n’ont intégré aucun mécanisme pour distinguer une absence protégée d’une baisse de performance réelle.

Comment Meta a construit un système de discrimination invisible

Surveillance cachée : keystroke monitoring sans consentement explicite

Meta a lancé discrètement son programme de surveillance des employés au début de l’année 2024. Pas d’annonce officielle de la direction, pas de communication claire. Juste une « publication interne à faible visibilité » d’un ingénieur, selon la plainte. Le système capturait les touches clavier, l’activité de la souris, l’historique du navigateur, les messages, les e-mails et les données de localisation. Cette surveillance généralisée, mise en place sans consentement explicite des employés, a alimenté les algorithmes de notation. Les salariés travaillaient sous l’œil d’une IA qui enregistrait chaque frappe, chaque clic, chaque mouvement numérique. Le programme a fonctionné pendant des mois avant d’être détecté, créant une asymétrie d’information totale entre l’entreprise et ses employés.

Les métriques qui punissent les absences : une discrimination par design

Le problème n’était pas seulement la surveillance, mais la conception même des métriques. Les algorithmes ont été programmés pour valoriser l’adoption des outils IA, la consommation de tokens, l’activité constante sur les plateformes internes. Aucun ajustement n’a été prévu pour les absences légales. Une femme enceinte en congé de maternité ne consomme pas de tokens IA. Un salarié en arrêt maladie ne participe pas aux réunions Metamate. Un employé handicapé peut avoir besoin d’aménagements qui réduisent son « score d’activité ». L’IA a transformé ces situations protégées par la loi (Family and Medical Leave Act, Americans with Disabilities Act, Pregnancy Discrimination Act) en handicaps professionnels. La discrimination n’était pas intentionnelle, elle était structurelle, inscrite dans le code même des algorithmes.

Lancement discret en début 2024 : pas d’annonce officielle, juste un post interne

En janvier 2024, aucun dirigeant senior de Meta n’a annoncé le déploiement d’un système de surveillance généralisée. Aucune réunion d’équipe, aucun mémo de Mark Zuckerberg. Juste un ingénieur qui publie un message sur un canal interne, expliquant le fonctionnement du nouveau système. Cette discrétion interroge : pourquoi une entreprise qui investit entre 125 et 145 milliards de dollars dans l’IA en 2026 ne communique-t-elle pas ouvertement sur l’utilisation de ces technologies pour évaluer ses propres employés ? La réponse semble évidente : Meta savait que le système poserait des questions éthiques et légales. La plainte affirme que les décisions de licenciement ont été prises par l’IA, pas par des humains, contredisant frontalement la position officielle de l’entreprise.

La rébellion des employés : 1 600 signatures contre la surveillance

Pourquoi Meta a dû suspendre le programme en juin 2024

En juin 2024, plus de 1 600 employés de Meta ont signé une pétition dénonçant les violations de vie privée. Le mouvement de contestation interne a contraint Mark Zuckerberg à suspendre le programme de surveillance. Cette mobilisation révèle une fracture profonde entre la direction et les équipes. Les salariés ont compris qu’ils étaient devenus des variables dans un algorithme, des points de données à optimiser. La suspension du programme n’a pas empêché les licenciements de mai 2024, déjà exécutés sur la base des données collectées. Mais elle a envoyé un signal : même dans une entreprise technologique, les employés peuvent refuser d’être réduits à des métriques. La question reste ouverte : combien d’autres entreprises utilisent des systèmes similaires sans que leurs employés le sachent ?

Les questions que pose cette affaire à la société

Qui contrôle les systèmes d’IA en entreprise ? Qui protège les salariés ?

L’affaire Meta révèle un vide juridique béant. Aux États-Unis, aucune loi fédérale n’encadre spécifiquement l’utilisation de l’IA dans les décisions d’emploi. Les plaignants invoquent des lois existantes (FMLA, ADA, PDA, Pregnant Workers Fairness Act) pour démontrer que les algorithmes ont violé des protections légales. Mais ces textes ont été rédigés avant l’ère de l’IA généralisée. Ils n’imposent pas d’audits de biais, de tests de discrimination algorithmique, de transparence sur les critères de notation. Meta peut affirmer que « les décisions de gestion des effectifs et organisationnelles ont été et sont prises par des personnes, pas par l’IA », comme l’a déclaré un porte-parole de l’entreprise. Mais si ces personnes se contentent de valider les listes produites par les algorithmes, la distinction devient purement formelle.

Vers une régulation de l’IA en milieu professionnel : les États agissent

Plusieurs États américains ont commencé à légiférer. La Californie, le Colorado et l’Illinois ont adopté des réglementations pour protéger les travailleurs contre les biais liés à l’IA et les « systèmes de décision automatisés ». L’affaire Meta intervient dans un contexte de scrutin judiciaire croissant sur les pratiques d’emploi assistées par l’IA. En Californie, Workday a récemment été poursuivi pour l’utilisation d’algorithmes de recrutement discriminatoires. Le mouvement est lancé : les tribunaux deviennent le terrain de bataille de la régulation de l’IA au travail. Les entreprises devront bientôt démontrer que leurs systèmes ne reproduisent pas de biais, qu’ils intègrent des mécanismes de protection pour les absences légales, qu’ils sont audités de manière indépendante.

Un tournant pour le secteur tech : cette affaire changera-t-elle les pratiques ?

Meta n’est probablement pas la seule entreprise technologique à utiliser l’IA pour évaluer ses employés. La surveillance algorithmique, les tableaux de bord de productivité, les systèmes de notation automatisés se généralisent dans le secteur. Les contrôles et évaluations automatisés touchent aussi d’autres domaines comme les allocations chômage, révélant une tendance de fond. L’affaire Meta pourrait devenir un précédent judiciaire majeur. Si les plaignants obtiennent gain de cause, toutes les entreprises utilisant des algorithmes pour les décisions d’emploi devront revoir leurs pratiques. Les dommages potentiels sont considérables : perte de couverture santé pendant la grossesse ou le traitement médical, perte d’équité non acquise, conséquences migratoires pour les employés sous visa. Au-delà des réparations financières, les plaignants demandent une modification structurelle des systèmes. Reste à savoir si les tribunaux imposeront cette transformation, ou si les entreprises continueront d’optimiser leurs effectifs par algorithmes interposés.