Pourquoi votre médecin répète « 1,5 litre d’eau par jour » alors que les experts estiment que ce chiffre ne convient pas à tout le monde

Boire au moins 1,5 litre d’eau par jour, même sans avoir soif : le repère est connu de tous, répété dans les magazines de santé comme sur les affiches des cabinets médicaux. Il n’a pourtant rien de scientifique. Ce chiffre n’est qu’un point de départ, pas une règle universelle, et les besoins réels varient selon le poids, l’âge, la température ambiante et le niveau d’activité physique de chacun, explique RTL.

Présenter « 1,5 litre » ou « 2 litres » comme une norme valable pour tout le monde revient à ignorer des paramètres pourtant déterminants : le sexe, l’apport alimentaire, la corpulence, la chaleur ou l’effort physique. Une personne mince et de petite taille n’a tout simplement pas les mêmes besoins qu’une personne plus enrobée.

Même la règle plus précise des 30 ml par kilo de poids corporel, parfois avancée en France, doit être relativisée : le corps sait s’adapter naturellement aux apports en eau qu’on lui fournit.

D’où vient le chiffre de 1,5 litre

Le calcul part d’un constat physiologique simple. En temps normal, l’organisme élimine environ 2 litres d’eau par jour, via les urines, la transpiration et la respiration. L’alimentation en couvre environ 20 %, soit à peu près 0,5 litre.

Il reste donc 1,5 litre à apporter par les boissons. C’est tout le raisonnement derrière la fameuse recommandation des huit verres de 200 ml quotidiens.

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) va plus loin et distingue les sexes. Elle recommande un apport quotidien total en eau, boissons et aliments confondus, de 2 litres pour les femmes adultes et 2,5 litres pour les hommes adultes en bonne santé.

En ne comptant que les boissons, cela revient à environ 1,6 litre par jour pour une femme et 2 litres pour un homme. La différence s’explique par une masse maigre plus élevée chez l’homme, une dépense énergétique généralement plus grande et une transpiration plus abondante.

En France, l’ANSES s’appuie sur ces travaux européens tout en rappelant qu’il faut boire régulièrement, y compris avant d’avoir soif, en particulier chez les personnes âgées dont la sensation de soif s’atténue avec le temps.

Des besoins qui bougent selon l’âge et la situation

Chez les enfants, l’EFSA détaille des repères par tranche d’âge :

1,1 à 1,2 litre entre 1 et 2 ans,

1,3 litre entre 2 et 3 ans,

1,6 litre entre 4 et 8 ans,

2,1 litres pour les garçons et 1,9 litre pour les filles entre 9 et 13 ans.

À partir de 14 ans, ce sont les repères adultes qui s’appliquent. Ces chiffres incluent l’eau apportée par les aliments.

Pendant la grossesse, l’EFSA recommande environ 2,3 litres d’eau totale par jour, soit 300 ml de plus que pour une femme non enceinte. L’ANSES précise qu’en France, l’apport en boissons pendant la grossesse tourne autour de 1,3 litre par jour, le reste venant de l’alimentation. L’allaitement demande un effort supplémentaire : 700 ml de plus par jour, pour atteindre environ 2,7 litres d’eau totale.

Du côté du sport, les repères de médecine sportive évoquent 500 ml à 1 litre par heure d’effort, à ajuster selon les conditions. Un effort modéré en climat tempéré peut se contenter de 500 ml/h ; un effort intense sous la chaleur en réclame nettement plus, jusqu’à deux litres perdus par heure dans les cas extrêmes.

Passé une heure d’effort, boire uniquement de l’eau plate n’est pas idéal : la transpiration entraîne aussi des pertes en sodium, potassium et magnésium, et une compensation exclusive par l’eau peut diluer le sodium sanguin. Une boisson isotonique, apportant électrolytes et glucides, est alors plus pertinente.

Les personnes âgées forment la population la plus exposée. La sensation de soif diminue avec l’âge, tandis que la teneur en eau de l’organisme baisse progressivement, ce qui accroît le risque de déshydratation lors des épisodes de chaleur. L’EFSA retient pour elles les mêmes apports que pour les adultes, mais insiste sur une surveillance active en cas de canicule, notamment après 65 ans.

Fortes chaleurs obligent, les besoins en eau peuvent grimper jusqu’à 2,5 litres par jour, voire davantage, avec une augmentation habituelle de 0,5 à 1 litre selon l’activité et la transpiration de chacun.

Reconnaître les signes d’un manque d’eau

Le corps reste le meilleur indicateur de son propre état d’hydratation. La soif, justement, est un signal tardif : lorsqu’elle apparaît, l’organisme a déjà commencé à perdre de l’eau. Les reins, eux, ajustent en permanence la quantité et la concentration de l’urine en sels minéraux.

Plusieurs signaux méritent d’être surveillés : des urines foncées, jaune soutenu ou brun, des maux de tête, une fatigue inhabituelle, des difficultés de concentration, une bouche sèche, une baisse de la fréquence des mictions ou des vertiges en se levant.

À l’inverse, une urine claire à jaune pâle reste le repère le plus fiable d’une hydratation satisfaisante. Dans les cas les plus sévères (au-delà de 10 % de perte en eau), la déshydratation peut être fatale. Un adulte tient très difficilement plus de trois jours sans boire.

Trop boire n’est pas sans risque non plus

À l’inverse, ingérer trop d’eau reste rarement problématique pour un adulte en bonne santé dont les reins fonctionnent normalement. Il faut dépasser 10 litres par jour, un seuil rarement atteint, pour provoquer de réelles conséquences néfastes. Le risque principal, en cas d’excès, est l’hyponatrémie : une dilution excessive du sodium sanguin, lorsque les reins n’arrivent plus à éliminer l’eau assez vite ou que des pertes sodées importantes ne sont compensées que par de l’eau plate.

Elle se traduit par de la fatigue, des nausées, des maux de tête, et dans les formes graves des convulsions ou un état confusionnel.

Les personnes âgées, les sportifs en effort prolongé qui boivent de grandes quantités sans électrolytes, ou encore les patients souffrant d’insuffisance rénale, cardiaque ou hépatique, y sont plus exposés. Boire 4, 5 ou 6 litres d’eau par jour, hors situations extrêmes de chaleur ou d’effort intense, n’apporte aucun bénéfice particulier et peut même comporter des risques. Une consommation excessive peut aussi tout simplement gâcher les nuits, en multipliant les allers-retours aux toilettes.