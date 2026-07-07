Les scientifiques sont clairs : la boisson Ciao Energy de Squeezie, Léna Situations et Inoxtag est « problématique » pour les ados

Début juin 2026, une nouvelle boisson énergisante a fait son apparition : Ciao Energy, née de la collaboration entre les influenceurs Squeezie, Léna Situations et Inoxtag. La vidéo de lancement a dépassé les 11 millions de vues en 24 heures, un score qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Le produit est désormais en rayon, mais son marketing et ses effets possibles sur la santé posent question.

La promo et le positionnement

Ciao Energy se vend comme une alternative aux energy drinks traditionnels, avec un discours « zero bullshit » et l’idée de se « déculpabiliser ». Les créateurs, qui cumulent plusieurs dizaines de millions d’abonnés, ciblent avant tout un public jeune, ce qui interroge sur la cible réelle du produit.

La marque met en avant plusieurs arguments : une « caféine d’origine naturelle » issue de café vert et de guarana, l’absence de taurine et de colorants artificiels, et une recette allégée en sucre, avec seulement 4 g pour 100 ml, rapporte le magazine Science et Vie. Les mots « naturel » et « bio » reviennent souvent dans la communication, histoire de se distinguer sur un marché déjà saturé.

Avis des scientifiques

Trois diététiciens-nutritionnistes, Stéphanie Ballot, Raphaël Gruman et Pauline Pied, émettent des réserves. Pour Stéphanie Ballot, le corps ne fait pas la différence entre une caféine dite « naturelle » et une caféine synthétique. Raphaël Gruman précise que la guaranine, présente dans le guarana, provoque les mêmes effets que la caféine classique : la libération est parfois plus lente, mais les effets négatifs restent les mêmes, palpitations, tachycardie, troubles du sommeil.

Les experts soulignent aussi qu’aucune étude scientifique solide ne confirme les effets spécifiques du guarana sur l’organisme. La réduction du sucre diminue certes l’apport calorique, mais elle ne compense pas les risques liés à la forte teneur en caféine, estimée à 32 mg pour 100 ml, soit environ 80 mg pour une canette de 250 ml.

Qui est le plus à risque ?

Les inquiétudes touchent surtout les jeunes, les femmes enceintes et allaitantes, et les personnes ayant des problèmes de santé particuliers. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation déconseille explicitement ces boissons aux mineurs, une position qui entre directement en contradiction avec le public jeune des créateurs de Ciao Energy.

Image et santé : quel discours ?

La marque met en avant une image naturelle et revitalisante, mais les professionnels alertent sur un discours qui peut prêter à confusion et jouer sur les mots. La caféine, sous toutes ses formes, pose problème, d’autant plus qu’elle est déjà très présente dans l’alimentation quotidienne des jeunes.

Stéphanie Ballot admet qu’une personne en bonne santé, à la recherche d’un coup de pouce énergétique ponctuel, peut envisager une consommation mesurée, à condition de garder une alimentation saine, une activité physique régulière et un bon sommeil. Pauline Pied, elle, se montre plus sévère et déconseille ces boissons sans exception.