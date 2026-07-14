Cette eurodéputée RN affirme que les packs d’eau seront interdits cet été en Europe : voici ce que disent vraiment les textes

Une eurodéputée annonce la fin des packs d’eau en 2026. Vrai ou fake ? La réponse va vous surprendre, et elle en dit long sur la désinformation autour des lois européennes.

Photo of author
Nicolas Jean
Publié le
Lecture : 2 min
0
Cette eurodéputée RN affirme que les packs d'eau seront interdits cet été en Europe : voici ce que disent vraiment les textes
Cette eurodéputée RN affirme que les packs d’eau seront interdits cet été en Europe : voici ce que disent vraiment les textes © Social Mag
LinkedInWhatsApp

« Adieu les packs d’eau avec poignée, bonjour les bouteilles à transporter séparément. » La phrase, postée sur X le 1er juillet par l’eurodéputée du Rassemblement national Virginie Joron, a été vue plus de 200 000 fois. Elle est accompagnée d’une image générée par intelligence artificielle montrant un homme les bras chargés de bouteilles, s’exclamant : « Merci Bruxelles pour le mal de dos. »

Le message affirme qu’un règlement européen interdira la vente des packs d’eau à partir du 12 août 2026. C’est faux, confirme le magazine ICI.

Le texte visé existe bel et bien : il s’agit du règlement européen 2025/40, dit PPWR (« Packaging and Packaging Waste Regulation »), voté par le Parlement européen en février 2025 et publié au Journal officiel de l’Union européenne le 22 janvier de la même année.

Il entrera effectivement en application générale le 12 août 2026. Mais cette date ne signe aucune interdiction des packs d’eau. Le règlement prévoit plusieurs calendriers selon les mesures, et celle qui concerne les emballages groupés ne s’appliquera qu’à partir du 1er janvier 2030.

Une exception explicite pour les poignées de packs d’eau

L’article 10 du PPWR, consacré à la « réduction au minimum des emballages », vise notamment les films plastiques qui réunissent plusieurs produits dans le seul but d’inciter à l’achat en lot, dans une logique promotionnelle. Mais l’annexe V du texte, qui liste les restrictions relatives aux formats d’emballage, prévoit une exception pour les « emballages groupés nécessaires pour faciliter la manipulation ». Le film plastique et la poignée qui entourent un pack de six bouteilles d’eau entrent précisément dans cette catégorie.

Les producteurs pourront toujours choisir d’autres formats, mais rien n’impose la disparition de la poignée. La vente de bouteilles groupées ne sera pas interdite et les consommateurs ne seront pas contraints de transporter leurs achats bouteille par bouteille.

Reste que la Commission européenne doit encore affiner, avant le 12 février 2027, la liste précise des matériaux et emballages concernés ainsi que les exceptions prévues. Ces lignes directrices serviront à distinguer les emballages superflus de ceux qui répondent à un besoin réel de transport ou de manutention. Les fabricants et distributeurs disposeront de ces précisions avant l’arrivée des restrictions de 2030.

Le seul volet du PPWR qui entrera véritablement en vigueur le 12 août 2026 concerne les substances chimiques, dont les PFAS, présentes dans les plastiques d’emballage en contact avec les aliments : leur teneur devra être réduite pour ne pas dépasser un certain seuil. Rien à voir avec les packs d’eau.

Consultant en affaires européennes, Yves Bertoncini qualifie la publication de Virginie Joron de « cas typique de mésinformation des textes de loi européens ». Il y voit un « mécanisme classique de défausse de responsabilité » ou de « ciblage de l’Union européenne » par des élus nationaux, mais aussi le symptôme d’un manque de moyens de l’UE pour se défendre sur ce type de sujet.

Il précise que certaines normes européennes peuvent être « hautement problématiques » ou critiquables, mais qu’ici, « on parle de désinformation et très souvent on raconte n’importe quoi sur ces normes-là ». Selon lui, les partis eurosceptiques comme le RN « s’en donnent à cœur joie depuis toujours » sur ces questions.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

Magali Berdah avait obtenu la saisie de 40 millions d'euros sur Booba : la justice vient de tout annuler : « Le fond, lui, sera jugé »
Actualités

Magali Berdah avait obtenu la saisie de 40 millions d’euros sur Booba : la justice vient de tout annuler : « Le fond, lui, sera jugé »

Pexels Dbaler 9534912
Actualités

Festivals : quand les toilettes sèches deviennent un levier d’éco-responsabilité

Canicule France Ete
Actualités

Canicule : la France peut-elle vivre avec 40 °C tous les étés ?

Une nouvelle mesure fiscale pour alléger la taxe foncière des seniors et des personnes handicapées
Action socialeActualitésSantéSanté & Protection socialeSociété

Impuls, première maison de santé pensée pour les femmes handicapées

La France exprime « son profond regret » après la réintégration des Russes aux JO 2028 : les diplomates n'excluent pas un boycott partiel
Actualités

La France exprime « son profond regret » après la réintégration des Russes aux JO 2028 : les diplomates n’excluent pas un boycott partiel

Rappel urgent : cette trottinette Fnac-Darty peut dépasser les 25 km/h et vous mettre en danger
Actualités

Rappel urgent : cette trottinette Fnac-Darty peut dépasser les 25 km/h et vous mettre en danger

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly