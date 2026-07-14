Cette eurodéputée RN affirme que les packs d’eau seront interdits cet été en Europe : voici ce que disent vraiment les textes

« Adieu les packs d’eau avec poignée, bonjour les bouteilles à transporter séparément. » La phrase, postée sur X le 1er juillet par l’eurodéputée du Rassemblement national Virginie Joron, a été vue plus de 200 000 fois. Elle est accompagnée d’une image générée par intelligence artificielle montrant un homme les bras chargés de bouteilles, s’exclamant : « Merci Bruxelles pour le mal de dos. »

Le message affirme qu’un règlement européen interdira la vente des packs d’eau à partir du 12 août 2026. C’est faux, confirme le magazine ICI.

Le texte visé existe bel et bien : il s’agit du règlement européen 2025/40, dit PPWR (« Packaging and Packaging Waste Regulation »), voté par le Parlement européen en février 2025 et publié au Journal officiel de l’Union européenne le 22 janvier de la même année.

Il entrera effectivement en application générale le 12 août 2026. Mais cette date ne signe aucune interdiction des packs d’eau. Le règlement prévoit plusieurs calendriers selon les mesures, et celle qui concerne les emballages groupés ne s’appliquera qu’à partir du 1er janvier 2030.

🔴 Canicule et besoin d’eau ? L’UE a encore fait fort ! Bruxelles va vous obliger à porter vos bouteilles d’eau une par une ?! 😩 Le règlement PPWR entre en vigueur le 12 août 2026. Un des objectifs à terme : réduire les emballages groupés. Résultat concret : adieu les… pic.twitter.com/hzJq7nCiEd — Virginie Joron (@v_joron) July 1, 2026

Une exception explicite pour les poignées de packs d’eau

L’article 10 du PPWR, consacré à la « réduction au minimum des emballages », vise notamment les films plastiques qui réunissent plusieurs produits dans le seul but d’inciter à l’achat en lot, dans une logique promotionnelle. Mais l’annexe V du texte, qui liste les restrictions relatives aux formats d’emballage, prévoit une exception pour les « emballages groupés nécessaires pour faciliter la manipulation ». Le film plastique et la poignée qui entourent un pack de six bouteilles d’eau entrent précisément dans cette catégorie.

Les producteurs pourront toujours choisir d’autres formats, mais rien n’impose la disparition de la poignée. La vente de bouteilles groupées ne sera pas interdite et les consommateurs ne seront pas contraints de transporter leurs achats bouteille par bouteille.

Reste que la Commission européenne doit encore affiner, avant le 12 février 2027, la liste précise des matériaux et emballages concernés ainsi que les exceptions prévues. Ces lignes directrices serviront à distinguer les emballages superflus de ceux qui répondent à un besoin réel de transport ou de manutention. Les fabricants et distributeurs disposeront de ces précisions avant l’arrivée des restrictions de 2030.

Le seul volet du PPWR qui entrera véritablement en vigueur le 12 août 2026 concerne les substances chimiques, dont les PFAS, présentes dans les plastiques d’emballage en contact avec les aliments : leur teneur devra être réduite pour ne pas dépasser un certain seuil. Rien à voir avec les packs d’eau.

Consultant en affaires européennes, Yves Bertoncini qualifie la publication de Virginie Joron de « cas typique de mésinformation des textes de loi européens ». Il y voit un « mécanisme classique de défausse de responsabilité » ou de « ciblage de l’Union européenne » par des élus nationaux, mais aussi le symptôme d’un manque de moyens de l’UE pour se défendre sur ce type de sujet.

Il précise que certaines normes européennes peuvent être « hautement problématiques » ou critiquables, mais qu’ici, « on parle de désinformation et très souvent on raconte n’importe quoi sur ces normes-là ». Selon lui, les partis eurosceptiques comme le RN « s’en donnent à cœur joie depuis toujours » sur ces questions.