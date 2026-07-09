Rappel urgent : cette trottinette Fnac-Darty peut dépasser les 25 km/h et vous mettre en danger

Le fabricant Pact Group a lancé un rappel volontaire de sa trottinette électrique Urbanglide Ride 500CT, commercialisée en France pendant deux ans dans les magasins Fnac et Darty. En cause : un contrôleur électronique défectueux qui ne garantit pas le respect de la vitesse maximale autorisée en agglomération, fixée à 25 km/h. L’alerte a été publiée sur la plateforme gouvernementale Rappel Conso un lundi.

Le produit visé porte le code-barres 3 700 092 649 626. Il a été vendu du 16 novembre 2023 au 12 novembre 2025, sur tout le territoire, et tous les lots sont concernés sans exception.

Un contrôleur qui ne bride pas la vitesse

Le problème tient à une seule pièce : le contrôleur électronique. Selon Rappel Conso, « le contrôleur électronique ne permet pas de garantir de manière définitive une vitesse maximale de 25 km/h ». Concrètement, rien n’empêche l’engin de dépasser ce seuil réglementaire en ville, ce qui expose l’utilisateur à plusieurs types de désagréments : une amende pour excès de vitesse, mais surtout un risque accru de perdre le contrôle de la trottinette. La plateforme évoque directement « le risque de perte de contrôle, de chute et de blessures » qui découle de ce dysfonctionnement.

Le défaut ne touche donc pas la batterie ni le moteur, mais bien le composant censé plafonner la vitesse, celui-là même qui rend l’engin homologué pour circuler sur la voie publique.

Réparation gratuite et procédure de retour

Pact Group propose une solution technique plutôt qu’un rachat ou un remboursement. Le site des alertes de produits dangereux précise qu’« une mise à jour gratuite du contrôleur électronique est réalisée afin de garantir définitivement une vitesse maximale de 25 km/h ». Les propriétaires du Ride 500CT sont invités, dans l’intervalle, à ne plus utiliser leur trottinette.

Trois options s’offrent aux consommateurs concernés :

rapporter l’appareil directement au point de vente où il a été acheté

contacter ce même point de vente par téléphone ou en magasin

joindre le service consommateur de la marque au 01 55 85 82 09

Une page dédiée, intitulée « Rappels de produits, les réponses à vos questions », détaille par ailleurs les droits des acheteurs face à un produit rappelé. Elle est consultable sur le site Rappel Conso, qui centralise en France l’ensemble des alertes de ce type depuis sa création.