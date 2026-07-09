Mauvaise nouvelle pour les habitants qui comptaient aller à la déchetterie : les horaires changent dès le retour des fortes chaleurs

La chaleur bouscule le service public. Face à une nouvelle vague de fortes températures, plusieurs organismes gestionnaires de déchèteries dans le Nord et en Normandie ont décidé de resserrer leurs plages d’ouverture sur les heures les plus fraîches de la journée, pour protéger leurs agents comme leurs usagers.

Le SMICTOM des Flandres ouvre dès 6 heures

Dans les Flandres, le SMICTOM a annoncé un fonctionnement en continu de ses écocentres, sans coupure à la mi-journée, du mardi 7 au samedi 11 juillet. Les huit sites concernés, à Hazebrouck, Bailleul, Ebblinghem, Estaires, Laventie, Merville, Nieppe et Steenbecque, ouvriront de 6 heures à 13 heures au lieu de leurs horaires habituels, confirme La Voix du Nord.

Le syndicat justifie cette bascule par les prévisions de Météo France pour la semaine, invoquant la nécessité de préserver ses équipes, « particulièrement exposées au soleil », tout en continuant à accueillir le public dans de bonnes conditions. Ce n’est pas une première : en juin déjà, un précédent pic de chaleur avait poussé le SMICTOM à revoir ses horaires d’écocentres et à avancer le passage des camions de collecte sur les secteurs de Bailleul et Merville.

Trente-cinq sites concernés du côté du Sytevom

Le Sytevom applique la même logique à une échelle plus large : ses 35 déchèteries basculeront sur des horaires exceptionnels du jeudi 9 au samedi 11 juillet. Les sites habituellement ouverts ces jours-là fonctionneront de 8 heures à 14 heures, toujours en raison de l’épisode de fortes chaleurs qui touche le territoire.

Vigilance jaune à Honfleur-Beuzeville

En Normandie, la région est de nouveau placée en vigilance jaune canicule, alors qu’une deuxième vague de chaleur touche l’ensemble du pays. Les températures dépassent facilement les 30°C en journée, et les nuits autour de Honfleur restent chaudes, au-dessus des 20°C.

La Communauté de communes de Honfleur-Beuzeville a donc décidé de modifier les horaires des déchèteries du secteur, habituellement ouvertes l’après-midi. Du mercredi 8 au samedi 11 juillet 2026, elles n’accueilleront le public que de 7 heures à 13 heures.

Trois territoires, trois calendriers légèrement décalés, mais un même réflexe : décaler l’accueil du public vers le petit matin, quand le thermomètre le permet encore.