Investissement : avant d’ouvrir un PEA, apprendre à ne pas subir la Bourse

Alors que de plus en plus de Français découvrent les marchés financiers, Saxo Banque lance l’Académie du PEA, un programme gratuit consacré au Plan d’Épargne en Actions. Mais derrière cette initiative, une question plus sociale que technique se dessine : comment permettre aux ménages d’investir sans peur, sans précipitation et sans se sentir exclus d’un univers encore perçu comme réservé aux initiés ?

La Bourse n’est plus un monde lointain. Elle tient désormais dans une application, un espace client, une vidéo explicative ou un comparateur de frais. Ouvrir un compte peut prendre quelques minutes. Passer un ordre aussi. Pourtant, cette facilité nouvelle ne règle pas le problème central : beaucoup de Français ne savent pas par où commencer, ni comment distinguer une décision réfléchie d’un simple réflexe dicté par l’envie de “ne pas passer à côté”.

C’est dans ce contexte que Saxo Banque annonce le lancement de l’Académie du PEA, un programme gratuit et sans compte à ouvrir, destiné à démocratiser la compréhension du Plan d’Épargne en Actions. Le communiqué met en avant un chiffre révélateur : 780 000 Français auraient investi en Bourse pour la première fois en 2025, contre 516 000 en 2024 et 329 000 en 2023. En deux ans, le nombre de primo-investisseurs aurait donc plus que doublé.

La question n’est plus seulement “faut-il investir ?”, mais “suis-je prêt à le faire ?”

Pour beaucoup de ménages, l’investissement arrive dans un moment de tension. Inflation, pouvoir d’achat fragilisé, retraites incertaines, sentiment de déclassement : l’envie de mieux faire fructifier son argent n’est pas seulement financière. Elle traduit souvent une inquiétude sociale. Mettre de côté ne suffit plus toujours à se sentir protégé. Mais investir peut faire peur.

Le communiqué de Saxo Banque le montre clairement : selon un sondage OpinionWay réalisé pour Saxo en juin 2026, 92 % des Français citent au moins un frein au fait d’investir en Bourse. Le premier frein reste la peur de perdre son argent, mentionnée par 46 % des répondants. Le manque de connaissances financières, lui, est cité par 20 % de la population.

Ces chiffres disent quelque chose d’important : les Français ne sont pas forcément opposés à l’investissement, mais ils ne veulent pas avancer à l’aveugle. Pour un lecteur qui se demande quoi faire, la première étape n’est donc pas d’ouvrir un PEA dans l’urgence. Elle consiste à identifier son propre blocage. A-t-on peur de perdre ? Ne comprend-on pas les produits ? Confond-on épargne disponible et argent que l’on peut immobiliser ? Cherche-t-on un rendement rapide, ou construit-on un projet sur plusieurs années ?

Avant toute décision, il faut accepter une idée simple : ne pas investir tout de suite peut être une décision raisonnable, si ce temps sert à apprendre. Dans une société où l’on valorise l’action immédiate, différer un choix financier pour mieux le comprendre est déjà une forme de protection.

Le PEA peut être utile, mais il ne doit pas devenir un réflexe automatique

Le Plan d’Épargne en Actions occupe une place particulière dans l’imaginaire financier français. Il est souvent présenté comme l’enveloppe naturelle pour investir en actions sur le long terme. Saxo rappelle qu’il existe aujourd’hui 7,3 millions de PEA ouverts en France, mais que près de 8 sur 10 afficheraient moins de 15 000 euros de versements.

Ce contraste est révélateur. Beaucoup de personnes ont franchi le pas administratif, mais pas nécessairement le pas psychologique. Elles ont ouvert un PEA, parfois sur conseil, parfois par curiosité, mais n’en font pas toujours un outil actif. Cela peut venir d’un manque d’argent disponible, mais aussi d’un manque de confiance ou de compréhension.

Pour un lecteur qui possède déjà un PEA peu utilisé, la bonne question n’est pas : “Pourquoi n’ai-je pas investi davantage ?” La bonne question est plutôt : “Est-ce que je comprends suffisamment ce que je pourrais faire avec cet outil ?” Si la réponse est non, il est préférable de reprendre les bases : ce qu’est une action, ce qu’est un fonds, ce qu’implique une baisse de marché, pourquoi le temps long compte, comment éviter de concentrer tout son argent sur une seule idée.

Le risque social, ici, serait de transformer la démocratisation de l’investissement en injonction supplémentaire. Après “il faut épargner”, viendrait “il faut investir”. Or tous les ménages ne disposent pas de la même sécurité financière, du même rapport au risque ni du même niveau d’information. L’investissement ne doit pas devenir une pression morale. Il doit rester un choix éclairé, adapté à une situation personnelle.

Ce qu’un programme gratuit peut changer pour les épargnants

L’Académie du PEA de Saxo Banque se présente comme un parcours pédagogique composé de 6 modules, 18 vidéos courtes et illustrées, ainsi que de fiches téléchargeables. L’accès est annoncé comme gratuit et libre, sans compte à ouvrir. Le programme couvre les bases de l’épargne et de l’investissement, le fonctionnement de la Bourse, les instruments financiers, les spécificités du PEA, sa fiscalité et les principes d’une stratégie de long terme.

Pour un public qui cherche quoi faire, ce type d’outil peut servir de point de départ, à condition de l’utiliser correctement. Il ne s’agit pas de regarder quelques vidéos pour se sentir immédiatement compétent. Il s’agit plutôt de bâtir une méthode. D’abord comprendre les mots. Ensuite comprendre les risques. Puis seulement réfléchir à une éventuelle mise en pratique.

La bonne approche consiste à avancer par étapes. Avant d’investir, il faut savoir combien d’argent peut rester immobilisé sans fragiliser le quotidien. Il faut conserver une épargne de précaution pour les dépenses imprévues. Il faut aussi accepter que la Bourse puisse baisser, parfois fortement, sans que cela signifie nécessairement qu’il faille vendre dans la panique.

Fabien Keryell, CEO de Saxo Banque en France, résume cet enjeu dans le communiqué : « Le véritable enjeu est ailleurs : celui de la compréhension. » Cette formule est importante, car elle déplace le débat. Le problème n’est plus seulement l’accès aux marchés. Il est dans la capacité à comprendre ce que l’on fait une fois que cet accès existe.

Pour les familles, les jeunes actifs ou les personnes qui commencent à stabiliser leur situation financière, cette pédagogie peut jouer un rôle utile. Elle permet de sortir d’un face-à-face anxieux avec l’argent : soit le laisser dormir par peur, soit le placer trop vite par envie de rendement. Entre les deux, il existe un espace plus sain : apprendre, comparer, questionner, attendre si nécessaire.

Comment agir sans se mettre en danger

La première action concrète consiste à faire le tri entre trois types d’argent : celui dont on a besoin pour vivre, celui qui sert de sécurité, et celui que l’on peut éventuellement investir à long terme. Confondre ces trois catégories est l’une des erreurs les plus fréquentes. L’argent destiné au loyer, aux courses, aux factures ou aux urgences ne doit pas être exposé aux variations de marché.

La deuxième action consiste à se former avant de choisir. Un programme comme l’Académie du PEA peut être utilisé comme une porte d’entrée, notamment pour celles et ceux qui n’osent pas poser des questions jugées “trop simples”. Comprendre ce qu’est un PEA, ce qu’est une action, pourquoi la diversification compte ou pourquoi l’horizon de temps est central permet déjà de réduire la peur.

La troisième action consiste à refuser la précipitation. L’investissement est souvent présenté comme une opportunité à saisir. Mais pour un particulier, l’urgence est rarement bonne conseillère. Il vaut mieux rater une occasion que prendre une décision incomprise. Le communiqué de Saxo rappelle d’ailleurs que les informations fournies ne constituent pas une recommandation personnalisée, et que tout investissement comporte un risque de perte.

La quatrième action consiste à parler d’argent autrement. L’investissement reste un sujet socialement inégalitaire, parce que tout le monde n’a pas reçu les mêmes codes. Certains ont grandi dans des familles où l’on parlait d’actions, de fiscalité et de patrimoine. D’autres découvrent ces notions seuls, à l’âge adulte, parfois avec honte ou méfiance. Rendre ces sujets plus accessibles, c’est aussi réduire une forme d’inégalité culturelle.

Le lancement de l’Académie du PEA ne réglera pas à lui seul le déficit de culture financière en France. Mais il met en lumière une évolution de fond : l’accès à l’investissement ne suffit plus. Pour que la Bourse ne devienne pas un nouvel espace d’exclusion, il faut donner aux épargnants les moyens de comprendre avant d’agir. Dans une période où chacun cherche à protéger son avenir, la vraie démocratisation financière ne consiste pas seulement à ouvrir les portes des marchés ; elle consiste à permettre à chacun d’y entrer, ou de ne pas y entrer, en connaissance de cause.