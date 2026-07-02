Deux amis pêchent un silure à quelques centimètres du record de France : « un moment gravé pour toujours »

Deux pêcheurs ont frôlé le record de France avec un silure de 2,70 m !

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Anthony Jacquot
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Deux amis pêchent un silure à quelques centimètres du record de France : « un moment gravé pour toujours »
Deux amis pêchent un silure à quelques centimètres du record de France : « un moment gravé pour toujours » © Social Mag
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À Bouchemaine, près d’Angers, le samedi 27 juin au petit matin, Samuel et Mathis ont profité de l’ouverture de la pêche pour tenter leur chance sur la Maine, raconte Ouest France. À 5 h 36, ces « collègues de pêche » ont sorti un silure qui a frôlé le record national. Il leur a fallu du matériel adapté et de la technique pour venir à bout d’un poisson de cette taille.

Un spot bien choisi et une équipe au taquet

L’opération s’est déroulée sur la Maine, à bord d’un zodiac. Samuel, 25 ans, et Mathis se sont bien coordonnés pendant toute la sortie. Ils utilisaient un échosondeur pour repérer les poissons au fond du cours d’eau. Ils avaient aussi une canne adaptée, la Black Cat Perfect Passion XH-S, conçue pour encaisser les tractions des gros silures.

Du matos haut de gamme pour une prise de taille

Côté équipement, le duo pêchait avec un bouchon à silures de 200 g et un hameçon fireball de 150 g, preuve d’une préparation soignée face au « mastodonte » qu’est le silure glane. La prise mesurait 2,70 m, à 0,24 m seulement du record de France, un résultat remarqué aussi bien chez les amateurs que chez les pêcheurs confirmés.

Un jeune pêcheur fait aussi sensation

Ce jour-là, un pêcheur de 16 ans s’est aussi distingué. Sans lien avec Samuel et Mathis, il a attrapé un silure de 2,50 m. En trois semaines, il en a pris 12, alors qu’il en avait sorti 10 sur toute la saison précédente. Son approche de la pêche est jugée « étonnamment aboutie pour son âge », et il a filmé tout le combat.

Les silures, vedettes locales de l’été

La Maine accueille régulièrement de belles prises de silure, et ce jour-là n’a pas fait exception. Chez les pêcheurs du coin, les mots « silure » et « silure glane » reviennent presque comme un rituel. Beaucoup observent aussi le comportement des poissons pour ajuster leurs techniques selon la météo.

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