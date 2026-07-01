Canicule : le sud de la France sous haute surveillance face aux feux de forêt

La journée du mercredi 1er juillet 2026 marque un nouveau tournant dans cet épisode de canicule qui touche la France depuis plusieurs jours. Si les températures commencent à reculer sur une grande partie du territoire, elles demeurent très élevées autour de la Méditerranée. Surtout, l’association d’une chaleur persistante, d’une sécheresse installée depuis plusieurs mois et d’un renforcement du mistral et de la tramontane fait exploser le risque de feux de forêt. Météo-France place ainsi les Pyrénées-Orientales, l’Aude, l’Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse en niveau de danger très élevé pour les incendies, tandis que le Var, l’Ardèche et la Drôme restent en niveau élevé.

La canicule et la sécheresse créent un danger d’incendie historique

La canicule ne constitue pas, à elle seule, l’unique facteur expliquant cette situation. Depuis plus de deux mois, la France enregistre d’importants déficits de précipitations qui ont profondément modifié l’état des sols et de la végétation. Selon Météo-France, « la sécheresse des sols s’est installée de manière durable sur le pays » après plus de deux mois de faibles précipitations et « s’aggrave de jour en jour ». L’établissement public ajoute que « le temps très chaud et très sec de ces dernières semaines (…) a considérablement accéléré l’assèchement de la végétation sur l’ensemble du territoire », créant des conditions particulièrement favorables au départ des feux de forêt. Plus inquiétant encore, Météo-France estime que la situation actuelle des sols est comparable à celle observée lors des grands épisodes historiques mesurés depuis 1959, soulignant le caractère exceptionnel de cet épisode.

À cette sécheresse durable s’ajoute désormais un élément météorologique particulièrement redouté par les spécialistes : le vent. Le renforcement du mistral et de la tramontane favorise non seulement les départs d’incendie, mais accélère également leur propagation lorsqu’un feu se déclare. Météo-France prévoit des rafales pouvant atteindre 70 à 80 km/h, notamment entre le Languedoc et la basse vallée du Rhône. Selon le bulletin de Météo des forêts relayé par Le Figaro, le passage en vigilance rouge est directement lié à ce renforcement du vent dans un contexte où les fortes chaleurs persistent depuis plus de dix jours. De son côté, La Chaîne Météo souligne que ces vents, associés à une végétation très desséchée, créent des conditions « extrêmement favorables aux départs et à la propagation rapide des incendies », alors qu’aucune pluie significative n’est attendue dans les prochains jours. Les hautes pressions continuent en effet de bloquer les perturbations, prolongeant ainsi la canicule, la sécheresse et le niveau élevé de danger sur l’ensemble du pourtour méditerranéen.

Canicule, danger et feux de forêt : des moyens renforcés face à une menace grandissante

Face à cette canicule et à un niveau de danger rarement atteint aussi tôt dans la saison, les services de secours ont considérablement renforcé leur dispositif sur le terrain. Dans le Gard, plus de 100 sapeurs-pompiers sont prépositionnés afin d’intervenir immédiatement en cas de départ d’incendie. La capitaine Cécile Dusserre, cheffe du CTA-Codis du Gard, explique que des groupes d’intervention spécialisés dans les feux de forêt sont mobilisés en permanence.

Le département peut également compter sur plusieurs moyens aériens, dont l’avion de surveillance Horus 30, équipé de caméras optroniques capables de transmettre des images en direct au centre opérationnel. À Saint-Geniès-de-Malgoirès, un hélicoptère bombardier d’eau est également maintenu en alerte permanente. « Il est en capacité d’agir rapidement sur l’ensemble du département, et ce en moins de 20 minutes », précise Cécile Dusserre à BFMTV. L’appareil peut larguer près de 1 000 litres d’eau, offrant un soutien précieux aux équipes terrestres lors des premières minutes d’un sinistre, période souvent déterminante pour limiter la propagation des flammes.

Au-delà des moyens humains et aériens, les autorités investissent dans de nouvelles technologies

Pour anticiper les départs d’incendie en Indre-et-Loire, les sapeurs-pompiers utilisent désormais un réseau de caméras panoramiques associé à une intelligence artificielle capable de détecter un panache de fumée jusqu’à 20 kilomètres de distance, rapporte BFMTV. Ce système permet également de surveiller les risques liés aux moissons estivales, traditionnellement propices aux départs de feu. Dans le Sud-Est, les mesures de prévention ont aussi été renforcées par des restrictions d’accès aux espaces naturels.

Une cinquantaine de massifs forestiers sont ainsi fermés au public ce mercredi, notamment dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var et le Gard, afin de réduire les risques d’origine humaine. Cette stratégie de prévention intervient alors que la canicule maintient une végétation extrêmement sèche et que les autorités redoutent une multiplication rapide des feux de forêt dès la moindre étincelle, sous l’effet combiné des vents violents et de l’absence persistante de précipitations.