Sébastien Lecornu promet 30 000 climatiseurs aux hôpitaux dès cette semaine : les soignants demandent à voir avant la prochaine canicule

Le gouvernement veut équiper les hôpitaux de climatiseurs, une annonce qui fait réagir après la canicule de la semaine dernière. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a détaillé les mesures destinées à limiter l’effet des futures vagues de chaleur sur le système de santé. Les établissements doivent désormais se préparer à des épisodes de chaleur extrême plus fréquents.

Rafraîchir les hôpitaux : la stratégie

Le gouvernement veut d’abord équiper les hôpitaux de climatiseurs, jugés nécessaires pour le confort thermique des patients et du personnel. Le Premier ministre a annoncé une commande de 30 000 appareils passée un vendredi, avec des premières livraisons prévues « en fin de semaine, début de semaine prochaine », rapporte BFMTV. Selon Sébastien Lecornu, « les premiers milliers de ces climatiseurs (…) vont être livrés », ce qu’il présente comme une « priorité pour nous absolue ». En cas de nouvelle canicule, il s’agit « d’avoir une situation hospitalière qui soit beaucoup plus douce, beaucoup plus amortie ».

Pour les cas les plus pressants, 100 M€ ont été débloqués afin de rafraîchir les établissements de santé les plus exposés. Cette somme doit aider les hôpitaux à mieux affronter les épisodes de forte chaleur. Une « nouvelle cellule interministérielle de crise » a aussi été créée pour coordonner les actions.

Investir pour la pérennité énergétique des hôpitaux

Le plan d’investissement hospitalier prévoit 6 Md€ entre 2026 et 2035. La part consacrée à la rénovation énergétique des bâtiments sera doublée, pour atteindre 600 M€.

L’objectif est de rendre les établissements plus résistants aux fortes chaleurs tout en réduisant leur consommation d’énergie. Le gouvernement présente ces investissements comme un moyen de garantir le bon fonctionnement des hôpitaux dans la durée.

La canicule de la semaine dernière a rappelé l’utilité de ces mesures préventives. Sébastien Lecornu n’écarte pas une nouvelle vague de chaleur, ce qui explique l’urgence des mesures en cours.

S’adapter durablement aux climats extrêmes

En équipant les hôpitaux de climatiseurs, le gouvernement répond aux enjeux de santé publique posés par la chaleur. Le Premier ministre a redit que « c’est une priorité pour nous » de mieux préparer le système hospitalier.

La livraison prochaine des appareils et le renforcement des travaux de rénovation s’inscrivent dans une démarche d’adaptation climatique.