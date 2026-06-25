Affaire Lyhanna : attention au faux procès du papier

Après le drame de l’affaire Lyhanna, Gérald Darmanin a annoncé un « choc numérique » au ministère de la Justice et promis le « zéro papier » dans les juridictions d’ici six mois. La modernisation est nécessaire. Mais les premiers éléments connus invitent à la prudence : le dysfonctionnement mis en lumière relève d’abord du suivi du dossier, de la coordination entre services et du pilotage de l’enquête, plus que du support utilisé pour transmettre l’information.

Dans l’émotion provoquée par l’affaire Lyhanna, il fallait une réponse rapide, visible, presque immédiate. Le garde des Sceaux l’a trouvée dans la numérisation de la Justice. « Je vais faire un choc numérique au ministère de la justice », a-t-il déclaré sur Franceinfo, avant de fixer un objectif spectaculaire : « je promets le zéro papier d’ici six mois où on va tout scanner, on va tout mettre avec l’intelligence artificielle dans toutes les juridictions ». Il assume une formule brutale pour décrire le retard de son administration, qu’il qualifie de « préhistoire numérique ».

Le constat est difficilement contestable. Magistrats, greffiers, avocats et enquêteurs décrivent depuis longtemps des outils hétérogènes, des logiciels qui communiquent mal, des procédures lentes et des échanges encore dépendants de circuits administratifs lourds. Mais une question demeure : l’affaire Lyhanna démontre-t-elle réellement que le papier est le problème ?

Le support n’explique pas tout

Les éléments rendus publics dessinent un tableau plus complexe. Selon les premières conclusions de la mission d’inspection, la plainte déposée en août 2025 pour des viols sur mineure aurait été traitée avec célérité à Toulouse avant de connaître une prise en charge défaillante une fois transmise au parquet d’Auch. Le pré-rapport indique notamment que « l’urgence n’a pas été prise en compte ». C’est là que se situe le cœur du sujet : non dans l’existence d’un document papier, mais dans la manière dont une information sensible est suivie, hiérarchisée, relancée et transformée en actes d’enquête.

Autrement dit, le risque serait de confondre le canal et la chaîne de décision. Un dossier peut circuler vite et être mal traité. Il peut être numérisé et rester sans suite. Il peut être visible dans un logiciel sans provoquer l’alerte nécessaire. Le support est une condition de circulation ; il ne garantit pas, à lui seul, le traitement.

La tentation d’un coupable commode

Dans une administration sous tension, le papier constitue un symbole facile. Il évoque les piles de dossiers, les lenteurs, les transmissions imparfaites. Mais cette efficacité symbolique ne doit pas masquer le diagnostic. Les premières critiques connues portent d’abord sur la direction de l’enquête, les délais de saisine, la coordination entre juridictions et l’absence d’actes pendant plusieurs mois.

C’est aussi le sens de l’alerte syndicale. Pour Justine Prost, secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature, l’annonce relève d’abord d’une « opération de communication » : elle y voit moins la responsabilité d’un magistrat isolé qu’un « problème systémique » qui fait « partie de la réalité de tous les parquetiers de France ». Gérald Darmanin lui-même a reconnu un « désaccord profond, quasi frontal, avec le syndicat de la magistrature ». Ce désaccord dit l’essentiel : derrière le débat sur le support se joue celui des moyens et de l’organisation.

Le numérique peut aider à mieux suivre les dossiers, à créer des alertes, à tracer les échanges, à réduire les ruptures entre services. Il serait absurde de s’en priver. Mais il ne dispense pas d’une réflexion sur les responsabilités, les procédures et les moyens humains.

Ce que le courrier continue d’assurer

Cette nuance est d’autant plus importante que le papier et le courrier ne sont pas de simples habitudes anciennes. Dans de nombreuses procédures administratives et judiciaires, ils remplissent encore des fonctions de preuve, de notification et de traçabilité. Les recommandés, les convocations, les décisions officielles ou les courriers à valeur juridique participent à une chaîne de confiance. C’est dans ce cadre que La Poste demeure mobilisée par les administrations, les juridictions et les professionnels du droit pour des échanges nécessitant une preuve d’envoi ou de réception.

Cette valeur n’a rien d’anecdotique. Lors du colloque organisé au Sénat par L’Hémicycle le 16 juin 2026, l’ancien Premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici rappelait que « le document physique possède une valeur de preuve, de traçabilité, de sécurité, qui conserve aujourd’hui toute sa pertinence », ajoutant : « je ne crois pas qu’il faille opposer numérique et courrier. Le numérique apporte de la vitesse, le courrier apporte la stabilité ». La vraie question n’est donc pas de défendre le papier contre le numérique, mais de savoir ce que chaque support apporte, et à quel moment il devient utile ou insuffisant.

Réparer la chaîne plutôt que supprimer un support

La Justice française doit évidemment se moderniser. Elle doit disposer d’outils numériques puissants, interconnectés et sécurisés. Mais faire du « zéro papier » la réponse centrale à l’affaire Lyhanna comporte un risque : déplacer le débat vers le symbole le plus visible, au lieu d’interroger le fonctionnement réel de la chaîne judiciaire.

Car le véritable enseignement de cette affaire n’est peut-être pas que l’information doit changer de support. Il est qu’une information grave doit être repérée, suivie et traitée jusqu’au bout. Un système numérique peut y contribuer. Il ne remplacera jamais, à lui seul, l’organisation, la vigilance et la responsabilité.